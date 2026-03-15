"Garnalensyndroom": Waarom deze houding op kantoor specialisten zorgen baart

Als je een zittend beroep hebt waarbij je typt op een toetsenbord en een muis gebruikt, neem je deze houding vrijwel zeker aan zonder het te beseffen. En je lichaam zal je daar vroeg of laat voor laten boeten. Het 'garnalensyndroom' is de nieuwe kwaal van de eeuw, en het is niet zomaar een simpele rugpijn of wat pijn in de nek. Gezondheidsdeskundigen luiden de alarmbel.

Ben jij een kantoorgarnaal?

Je werk vereist misschien dat je van 's ochtends tot 's avonds achter een computer zit. En tijdens deze lange werkdag neem je niet altijd een gezonde houding aan. Ondanks een ergonomische stoel en een goed georganiseerde werkplek, kun je het niet laten om te wiebelen . Je hebt misschien zelfs de neiging om voorover te buigen en je op te krullen.

Met een gebogen rug, het hoofd in de schouders en de borst vooruit... het is een perfecte imitatie van een garnaal, dat verschrompelde schaaldier met zijn kommavormige lichaam. Deze houding, genoeg om osteopaten overal ter wereld in paniek te brengen, is typerend voor alle kantoormedewerkers. Het is praktisch een "open-plan office ding", een collectieve truc. Kantoren wemelen van garnalen in pakken en kokerrokken. Misschien ben jij er wel een zonder het te beseffen.

In plaats van je rug recht te houden, buig je voorover voor je scherm en kruip je praktisch over je toetsenbord. En ik zeg het met tegenzin, maar dat is pure zelfsabotage. "Je creëert veel spierspanning in je rug wanneer je lichaam voorover buigt. Je vermindert daarmee je longcapaciteit en beperkt de bloedtoevoer", waarschuwt Alan Hedge, ergonomie-expert en hoogleraar aan de Cornell University, in een artikel voor HuffPost . Je lichaam lijdt er stilletjes onder, en je krijgt niet alleen ischias .

Symptomen van het "garnalensyndroom"

Als je last hebt van het 'garnalensyndroom', is je rug niet het enige slachtoffer. Het is echter meestal wel de plek waar de pijn als eerste optreedt. In het begin voel je alleen ongemak: een gevoelige nek, af en toe spierspanning, een plaatselijk pijntje dat je aanzet tot zelfmassage. Je wrijft constant over je polsen in de hoop dat dat genoeg is om de spanning te verlichten. Je houdt je vingers tegen je nek gedrukt om druk uit te oefenen op de pijnlijke plek. Kortom, je lichaam begint te protesteren en laat je weten dat het niet in orde is.

Op de lange termijn kan het 'garnalensyndroom' leiden tot bijzonder slopende chronische pijn. Het carpale tunnelsyndroom, een zenuwbeklemming die gekenmerkt wordt door gevoelloosheid of onaangename elektrische schokken, is een ander voorbeeld. Het 'garnalensyndroom' is meedogenloos en kan zelfs onverwachte delen van het lichaam aantasten. Als u last heeft van brandend maagzuur, een trage spijsvertering en hinderlijke een opgeblazen gevoel dat uw concentratie belemmert, is het misschien tijd om uw houding te herzien en weer wat menselijker te worden.

De juiste stappen om het te voorkomen

Hoezeer je je ook voorstelt dat een touwtje je omhoog trekt en je langer maakt, je innerlijke drang om je naar beneden te trekken neemt het over. Maar er is geen geheim: om een correcte houding aan te nemen, moet je in de juiste fysieke en mentale conditie verkeren. "Wanneer je achterover leunt, komt je rug in contact met de rugleuning van de stoel, waardoor een deel van je lichaamsgewicht wordt verlicht en je heupen minder belast worden. Je ademhaling verbetert," legt Alan Hedge uit. Vandaar het belang van ergonomische en goed afgestelde werkplekken.

Je kunt je gewone stoel ook vervangen door een oefenbal. Dit accessoire, dat vaak geassocieerd wordt met zwangere vrouwen, dwingt je om je zwaartepunt te vinden en zorgt ervoor dat je rechtop blijft zitten, zonder dat je je hoeft in te spannen.

Als je niet het geluk hebt om op een desktopcomputer te werken, kun je je apparaat op ooghoogte plaatsen om nekklachten te voorkomen. Je ogen moeten zich op schouderhoogte bevinden.

En we kunnen dit niet genoeg benadrukken: neem elke twee uur een pauze en gebruik die verstandig. In plaats van te scrollen en je houding nog verder te verpesten, probeer eens wat yoga- oefeningen. Rek je uit, beweeg je lichaam, schud het los. De sprinkhaan- of neerwaartse hondhouding op een schuimmat is altijd beter dan onderuitgezakt zitten als een garnaal.

Luister naar je lichaam en negeer de signalen niet. Om je helemaal op je gemak te voelen achter je bureau, moet je die gebogen houding vermijden. Je zult je beter voelen en waarschijnlijk ook zelfverzekerder.