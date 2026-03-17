Deze eeuwenoude wellnessgewoonte heeft een heropleving gekend op TikTok.

In het tijdperk van gouden melk, ube lattes, matcha en gembershots, is er een ander gezond drankje dat zijn weg naar onze handpalmen vindt. En het bevat geen elektrolyten, geen voedingsstoffen en geen citroen. Het drinken van heet water, gezuiverd van alle smaakstoffen en zonder theezakjes, is het nieuwe wellnessrecept 2.0. Een gewoonte geïnspireerd op de traditionele Chinese geneeskunde, die inmiddels razendsnel populair is geworden.

Het drinken van rauw, heet water, een gebaar dat viraal is gegaan.

Op TikTok laten gebruikers detoxsapjes, energieboostersmoothies en wondermiddelen links liggen en drinken ze liever lauw water uit hun mokken. En nee, het is niet naar aanleiding van een of andere dubieuze uitdaging die de grenzen van hun orale tolerantie opzoekt. Ze zetten de waterkoker niet aan om een kruidenthee te zetten die de spijsvertering bevordert of een verkwikkend drankje. Maar om puur heet water te drinken, zonder toegevoegde ingrediënten. In hun mokken zit geen citroensap, geen kruidenpoeder en geen verdunde collageen. Er zit niets anders in dan water.

Het is de nieuwste wellness-hype. In plaats van te genieten van een sterke kop koffie of een drankje dat niet zou misstaan in een trendy koffiebar, nemen influencers genoegen met water op kamertemperatuur. Niet koud en niet gloeiend heet. In een tijd waarin de winkelschappen dagelijks vol liggen met gezondheidsdrankjes gemaakt van obscure wortels, zeldzame planten en veelbelovende micronutriënten, verlangen ze naar een meer minimalistische huidverzorgingsroutine. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom deze zelfbenoemde spirituele goeroes van het internet zichzelf zo'n straf opleggen.

Het drinken van heet, onverdund water, zonder smaak of kleur, klinkt misschien als een fabeltje. Toch is het heel serieus. Als je eenmaal begrijpt wat de effecten van deze milde douche op het lichaam zijn, verdwijnt je aanvankelijke aarzeling en vergeet je je vooroordelen. En hoewel internetgebruikers misschien denken dat ze een ontdekking hebben gedaan, is het drinken van heet water in werkelijkheid een wijdverbreide praktijk in de traditionele Chinese geneeskunde.

De onverwachte voordelen van warm water voor het lichaam

Warm water drinken in plaats van je geliefde koffie klinkt misschien niet erg aantrekkelijk. Toch is het ongetwijfeld de favoriete drank van je lichaam, die je volledig revitaliseert. Vergeet kunstmatige brandstoffen die je de illusie van energie geven, maar juist een energiedip veroorzaken. Warm water heeft een scala aan voordelen voor je lichaam en veegt al die vervelende kleine kwaaltjes weg. De beste oplossing voor chronische problemen is vaak de eenvoudigste.

Content creator @roro_youraznbigsis , die al op jonge leeftijd in aanraking kwam met traditionele Chinese geneeskunde, is ervan overtuigd dat warm water een geneesmiddel op zich is. Sterker nog, ze is zeer bedreven in de voordelen ervan en prijst deze ogenschijnlijk gewone drank voortdurend om zijn buitengewone eigenschappen. "Heb je last van een opgeblazen gevoel? Drink dan warm water. Heb je menstruatiekrampen? Drink dan warm water. Heb je het altijd koud? Drink dan warm water. Heb je huidproblemen? Drink dan warm water. Drink 's ochtends, direct na het opstaan, warm water. Je leven zal veranderen. Je zult je beter voelen," betoogt ze.

Warm water heeft ook een bijzondere, bijna spirituele symboliek. "In de traditionele Chinese geneeskunde is het belangrijk om de lichaamstemperatuur te reguleren, omdat een goede doorbloeding en warmte de stroom van qi, oftewel vitale energie, bevorderen", legt acupuncturist Tsao-Lin E. Moy uit aan Bustle . Dranken met veel ijsblokjes, zoals ijskoude lattes of cortisolcocktails , veroorzaken daarentegen een interne thermische schok die alle lichaamsfuncties vertraagt.

Hoe maak je dit ritueel aantrekkelijker?

Op papier lijkt het drinken van een simpel kopje warm water misschien wat sober. We zijn immers gewend aan luxe drankjes, aromatische smaken en Instagramwaardige cocktails die zich opstapelen in trendy cafés. Maar voor wie dit wellnessritueel wil omarmen zonder het gevoel te hebben dat ze "een leeg kopje" drinken, zijn er een paar simpele trucjes om deze gewoonte toegankelijker te maken.

De eerste stap is om van dit moment een echt rustmoment te maken. In plaats van je hete water snel naar binnen te gieten, neem de tijd om ervan te genieten, net als van een kopje thee. Kies een mooie mok, ga er comfortabel in zitten en geniet van dit vredige intermezzo. Alleen al door dit gebaar tot een ritueel te maken, wordt het al veel aangenamer.

Sommige mensen spelen ook graag met de temperatuur. Het is niet de bedoeling om kokend heet water te drinken, maar juist lauw of licht warm water, dat zacht aanvoelt in de mond en op het lichaam. Deze nuance kan een wereld van verschil maken, vooral voor mensen die hier nog niet zo bekend mee zijn. Als je een gevoelige smaakpapillen hebt, kun je dit lauwe water nog lekkerder maken. Hoe? Met geraspte gember, een schijfje citroen of een paar zorgvuldig gekozen kruiden. Om te voorkomen dat dit heilzame water een vervuilde plas wordt, is het belangrijk om ook je kraanwater te filteren.

Uiteindelijk herinnert dit ogenschijnlijk eenvoudige ritueel ons aan iets essentieels: welzijn zit niet altijd in ingewikkelde recepten. Soms is een kop warm water in je handen al genoeg om tot rust te komen, naar je lichaam te luisteren en terug te keren naar de basis.