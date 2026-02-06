Search here...

Het dragen van sokken 's nachts kan het makkelijker maken om in slaap te vallen.

Welzijn
Léa Michel
Sergey Meshkov/Pexels

Het dragen van sokken 's nachts lijkt misschien onbenullig, zelfs ouderwets, maar diverse studies en slaapdeskundigen suggereren dat deze simpele handeling de slaap kan bevorderen en de kwaliteit van de rust enigszins kan verbeteren. Door de lichaamstemperatuurregulatie te beïnvloeden, vormen sokken in bed een waardevol hulpmiddel voor thermoregulatie tijdens de slaap.

Waarom sokken de slaap bevorderen

Het aantrekken van sokken voor het slapengaan verwarmt je voeten, waardoor de bloedvaten onder de huid verwijden. Warm bloed stroomt naar het oppervlak, de warmte wordt afgevoerd en de interne lichaamstemperatuur daalt lichtjes. Dit is een van de belangrijkste biologische signalen die de hersenen associëren met slaap.

In 2018 toonde een kleinschalig onderzoek aan de Seoul National University onder zes jonge mannen aan dat degenen die met sokken sliepen gemiddeld 7,5 minuten eerder in slaap vielen, minder vaak wakker werden en ongeveer 32 minuten langer sliepen dan degenen die op blote voeten sliepen. De auteurs concludeerden dat het reguleren van de voettemperatuur gedurende de nacht kan bijdragen aan een betere slaapkwaliteit.

Wat slaapspecialisten zeggen

Deskundigen zoals professor Indira Gurubhagavatula, woordvoerster van de American Academy of Sleep Medicine, leggen uit dat het mechanisme niet alleen de voeten, maar het hele circulatiesysteem betreft. Door de ledematen te verwarmen, treedt ook elders in het lichaam vaatverwijding op, wat de warmteafvoer bevordert en de lichaamstemperatuur verlaagt, een toestand die bevorderlijk is voor het in slaap vallen.

Andere specialisten, zoals dr. Raymann, wijzen erop dat de hersenen deze daling van de lichaamstemperatuur interpreteren als een groen licht om het slaapproces in gang te zetten. In de praktijk vertaalt dit zich vaak in een gevoel van slaperigheid dat sneller intreedt zodra de voeten eindelijk warm zijn.

De juiste sokken kiezen voor 's avonds

Om deze oefening effectief te laten zijn, is de keuze van de sokken belangrijk: het is raadzaam te kiezen voor een schoon paar sokken van ademende, natuurlijke materialen zoals katoen of merinowol om transpiratie en irritatie te beperken. De sokken moeten breed genoeg zijn om de enkel of kuit niet af te knellen, aangezien te strakke sokken de bloedsomloop kunnen belemmeren en gevoelloosheid kunnen veroorzaken.

Deskundigen benadrukken dat het, behalve in specifieke gevallen, niet nodig is om compressiekousen te dragen tijdens het slapen: liggend verbetert de veneuze terugstroom van nature en te strakke kousen kunnen oncomfortabel aanvoelen. Als u gevoelig bent voor voetschimmel, circulatieproblemen of diabetes, is het raadzaam om uw arts te raadplegen voordat u deze gewoonte 's nachts regelmatig aanneemt.

Een handige tip, maar geen wondermiddel.

Artsen benadrukken dat slapen op sokken geen behandeling is voor slaapstoornissen zoals chronische slapeloosheid of slaapapneu, waarvoor specifieke zorg nodig is. Het is eerder een eenvoudige manier om de omstandigheden te optimaliseren die bevorderlijk zijn voor de slaap: warme voeten, een iets lagere lichaamstemperatuur en een verhoogd gevoel van comfort.

Voor wie bang is het 's nachts te warm te krijgen, is een oplossing om sokken alleen vlak voor het slapengaan aan te houden, net lang genoeg om de vaatverwijding van de huid te stimuleren die nodig is om in slaap te vallen, en ze vervolgens uit te trekken zodra je in slaap bent gevallen. Zo kun je van de voordelen genieten... zonder je verstikt te voelen onder de dekens.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
