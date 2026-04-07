Hartaanvallen bij vrouwen: deze signalen worden te vaak genegeerd.

Hartaanvallen worden nog steeds vaak gezien als een aandoening die vooral mannen treft. Toch zijn hart- en vaatziekten in veel landen een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Verschillende studies tonen aan dat de symptomen soms anders zijn of minder gemakkelijk te herkennen, wat kan leiden tot een vertraging in de medische hulpverlening.

Symptomen die soms minder typisch zijn dan pijn op de borst

In tegenstelling tot het klassieke beeld van intense pijn op de borst, kunnen sommige vrouwen tijdens een hartaanval meer diffuse symptomen ervaren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen vaker melding maken van symptomen zoals kortademigheid, ongewone vermoeidheid, misselijkheid of pijn in de rug of schouder.

Ander onderzoek wijst uit dat de symptomen hartkloppingen, duizeligheid of een algemeen gevoel van malaise kunnen omvatten, soms zonder duidelijke pijn op de borst. Sommige vrouwen beschrijven minder intense pijn op de borst of een gevoel van druk in plaats van scherpe pijn.

Ongebruikelijke vermoeidheid, soms al enkele dagen van tevoren aanwezig.

Sommige onderzoeken wijzen op het bestaan van zogenaamde "prodromale" verschijnselen, die enkele dagen vóór een hartaanval kunnen optreden. Deze omvatten aanhoudende vermoeidheid, slaapstoornissen of ongewone kortademigheid.

Deze symptomen kunnen lastig te herkennen zijn, omdat ze soms ook met andere oorzaken gepaard gaan, waardoor het zoeken van medische hulp wordt uitgesteld. Volgens onderzoekers draagt de diversiteit aan symptomen bij aan de complexiteit van de diagnose bij sommige patiënten.

Pijn die zich elders dan in de borst bevindt

Verschillende wetenschappelijke publicaties geven aan dat de pijn in verschillende delen van het bovenlichaam kan worden gevoeld. Vrouwen kunnen pijn in de kaak, nek, rug of armen melden, soms zonder intense pijn op de borst.

Een analyse gepubliceerd in Heart & Lung wijst ook op een hogere frequentie van rugpijn, misselijkheid of ademhalingsproblemen bij vrouwen tijdens een hartaanval. Deze symptomen kunnen worden aangezien voor spijsverteringsproblemen, spierproblemen of stressgerelateerde klachten.

Volgens sommige onderzoeken bestaat er een risico op een latere diagnose.

Sommige onderzoeken wijzen erop dat vrouwen na een hartaanval mogelijk later een diagnose krijgen, met name vanwege minder specifieke symptomen. Een publicatie geeft bijvoorbeeld aan dat vrouwen vaker een onderdiagnose krijgen na een acuut myocardinfarct. Andere studies tonen ook aan dat uiteenlopende symptomen ertoe kunnen leiden dat men later medische hulp zoekt. Deze bevindingen onderstrepen het belang van een beter begrip van de waarschuwingssignalen.

Deskundigen benadrukken dat pijn op de borst het meest voorkomende symptoom blijft bij zowel vrouwen als mannen, maar dat het gepaard kan gaan met andere symptomen. Deze verschillen betekenen niet dat de symptomen volledig verschillen van die bij mannen, maar eerder dat ze gevarieerder kunnen zijn en soms minder direct herkenbaar. Meer kennis van deze signalen zou kunnen leiden tot een snellere diagnose en een meer passende behandeling.