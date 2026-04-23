Ontwaken tijdens het inslapen: waar komt dit verrassende mechanisme vandaan?

Na een kopje kamillethee en een tijdje naar witte ruis te hebben geluisterd, sta je op het punt in slaap te vallen. Je bent bijna op de rand van dromenland wanneer je lichaam plotseling schrikt en je uit bed springt. Je kent dit vreemde gevoel vast wel, dat je zonder waarschuwing uit je slaap rukt. Deze onverwachte spasmen die je nachtrust verstoren, hebben een wetenschappelijke verklaring.

Een indrukwekkend fenomeen, maar een geruststellende verklaring.

Je ligt lekker onder je warme dekbed, hebt net je ogen gesloten en de realiteit losgelaten. Na een sessie hartcoherentie en een rustgevend boek ben je helemaal klaar voor een vredige nacht. Niets lijkt je slaap te verstoren . Maar plotseling voel je je lichaam schokken, alsof er gevaar in je kamer loert.

Je kent dit gevoel maar al te goed. Je ervaart het vaak bewust wanneer een auto toetert of een deur dichtslaat door een tocht. Soms schrik je ervan. Maar hier, comfortabel op je matras, tegen je kussens aan gekropen, heb je geen enkele reden om in paniek te raken.

Wees gerust, het is geen begin van een beroerte en ook geen teken dat uw lichaam niet goed functioneert. Artsen noemen deze reactie een "hypnische schok" en het is goedaardig. Het is een vrij heftige vorm van myoclonus, een wetenschappelijke term die simpelweg een spiercontractie beschrijft. "Deze onvrijwillige, zeer korte en plotselinge contracties treden vaak op in de eerste slaapfase, een zeer lichte overgangsfase tussen wakker zijn en diepe slaap", verzekert Ellen Wermter, een geregistreerd verpleegkundige, in de pagina's van HuffPost .

Waarom schrik je wakker tijdens je slaap?

Deze hypnotiserende schokken zorgen er niet alleen voor dat je uit bed springt. Soms geven ze je het gevoel te vallen en dwingen ze je om de lakens vast te grijpen, alsof een hogere macht je bed rechtop tilt. Het is behoorlijk indrukwekkend en niet per se prettig, maar het is volkomen onschadelijk.

Deze "spasmen" treden op het slechtst mogelijke moment van de nacht op, tijdens de fase waarin je in slaap valt. Dat wil zeggen, wanneer je zo ontspannen bent dat er nog wat kwijl op het kussen achterblijft. De hersenen, die min of meer het controlecentrum van je lichaam zijn, vertragen dan de spieractiviteit. Soms gaat er iets mis in deze overgang, waardoor er een plotselinge samentrekking ontstaat.

Hoewel hypnische schokken vaak "spontaan" optreden, kunnen bepaalde gewoonten, medische aandoeningen of medicijnen ze bevorderen. Vermoeidheid , stress , slaapgebrek, intensieve lichaamsbeweging en overmatig cafeïnegebruik verhogen de kans op een hypnische schok.

Wanneer moet je een arts raadplegen? Dit zijn signalen die je niet mag negeren.

Hypnische schokken zijn geen reden voor een regelmatige doktersbezoek. Ze kunnen echter wel een waarschuwingssignaal zijn. Bagatelliseer je gevoelens dus niet. Als deze nachtelijke schokken frequent voorkomen en angstgevoelens veroorzaken voordat je het licht uitdoet, is het raadzaam een arts te raadplegen. Het is niet de bedoeling dit fenomeen te dramatiseren, maar simpelweg naar je lichaam te luisteren.

Zoals de zorgverlener uitlegt, is het soms een subtiel symptoom van slaapapneu. Maar vaker wel dan niet weerspiegelt het een verstoorde innerlijke toestand. Om ervoor te zorgen dat u de hele nacht rustig slaapt, zonder gestoord te worden door de grillen van uw lichaam, kunt u een kalmerende routine ontwikkelen. In plaats van te scrollen, kunt u bijvoorbeeld een roman lezen terwijl u naar het geluid van de regen luistert. Bovenal is het belangrijk om een regelmatig slaapschema aan te houden.

Uiteindelijk is die lichte schok bij het in slaap vallen volkomen normaal. Sterker nog, het herinnert ons er alleen maar aan dat ons lichaam en onze hersenen achter de schermen blijven werken terwijl we zachtjes in slaap vallen.