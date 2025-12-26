Ze verkopen kaartjes voor hun bruiloft: de nieuwe trend die het internet op zijn kop zet.

Een huwelijk is een besloten feest, meestal bijgewoond door naaste familie en vrienden. Sommige stellen kiezen voor een intieme ceremonie, waarbij ze gemakshalve verre tantes en neven en nichten negeren van wie ze niet eens het telefoonnummer hebben, terwijl anderen entreegeld vragen aan vreemden om de festiviteiten bij te wonen. Ze verkopen kaartjes voor hun bruiloft, net zoals artiesten kaartjes verkopen voor hun concerten, en deze praktijk wint steeds meer aan populariteit.

Een originele manier om je bruiloft te financieren

Een bruiloft wordt beschouwd als de mooiste dag van iemands leven, zelfs als het hoogtepunt van een romance, en hoort een intieme aangelegenheid te zijn. De gasten zijn bekende gezichten, en zelfs als het bruidspaar in de hectiek van het moment een paar namen vergeet, kennen ze iedereen die aanwezig is. Bovendien worden de gasten zorgvuldig geselecteerd en strategisch geplaatst op de tafelindeling op basis van onderlinge compatibiliteit.

Bruidsparen besteden traditioneel veel tijd aan het doornemen van hun contactenlijsten en het bepalen wie er aanwezig zal zijn. Steeds meer stellen breken echter met deze traditie en stellen hun bruiloft open voor onbekenden, in ruil voor betaling. Dit wordt 'vendor sponsorship' genoemd, een technische term die een ongebruikelijke maar bijzonder winstgevende praktijk beschrijft.

Nu kunnen onbekenden die ze nog nooit eerder hebben ontmoet, als toeschouwers de verbintenis bijwonen van een stel waar ze niets van weten – noch hun relatiegeschiedenis, noch hun beroep. Om de financiële klap van een bruiloft, die gemiddeld € 19.921 kost , te verzachten, verkopen stellen online kaartjes alsof hun feest slechts een tijdverdrijf of vrijetijdsbesteding is. Deze 'mysterieuze' gasten, die komen voor het buffet maar ook om de warme sfeer van de bruiloft te ervaren, moeten minimaal zo'n € 110 betalen om onder de met bloemen versierde boog door te mogen.

Een platform dat specifiek is bedoeld voor dit soort praktijken.

Het is niet de bedoeling dat er een lastpak opduikt die de hapjes plundert en de aandacht van het bruidspaar afleidt. Evenmin is het de bedoeling om scènes uit de film Project X na te spelen te midden van de witte tafelkleden en glinsterende ballonnen. Door kaartjes voor hun bruiloft te verkopen, nemen de hoofdrolspelers het risico dat het feest uit de hand loopt. In fictie gaat dat soort dingen vaak mis, maar hier is alles onder controle. Hoe? Dankzij de Invitin-app.

Op dit platform, dat stellen verbindt met 'verrassingsgasten', worden profielen streng gescreend. Het is dezelfde soort controle als bij datingapps en, bovenal, een echte garantie voor betrouwbaarheid. De oprichtster van de app, Katia Lekarski, vereist ook dat gasten een gedragscode ondertekenen. Door deze te ondertekenen beloven deze spontane gasten, die op zoek zijn naar menselijk contact, respect en consideratie.

Sterker nog, het bruidspaar heeft het laatste woord en accepteert of weigert het voorgestelde profiel. Je kunt er zeker van zijn dat je op je droomdag geen Mr. Bean-achtig figuur tegenkomt. Deze emotionele momenten horen geen aanleiding te zijn voor ongepaste grappen. Hoe dan ook, het bruidspaar is de grote winnaar, want door deze tien vooraf geregelde gasten te ontvangen, kunnen ze "ongeveer 1500 tot 2000 euro" verdienen, legde Katia uit in Ouest France .

Het aangaan van sociale contacten is een andere reden voor deze trend.

Een bruiloft staat synoniem voor vreugde, gezelligheid, delen en saamhorigheid. In een steeds individualistischer wordende wereld is het uitnodigen van vreemden voor je bruiloft een diep altruïstische daad, die verder gaat dan louter eigenbelang.

Maar waarom zouden gewone mensen zomaar een bruiloft willen bijwonen? Het is geen morbide nieuwsgierigheid, maar simpelweg een uiting van een behoefte om erbij te horen, een leuke oplossing voor een gebrek aan sociale interactie. "Ik krijg berichten van mensen die zeggen dat ze graag een bruiloft willen bijwonen, mensen willen ontmoeten, deel willen uitmaken van een ceremonie, eropuit willen gaan en plezier willen hebben", legt de oprichter van Invitin uit.

En als deze gewoonte "opdringerig" klinkt, is dat niet nieuw. Misschien bent u zelf wel eens de "buitenstaander" geweest op een bruiloft en heeft u een toast uitgebracht op het bruidspaar, dat via via vrienden van andere vrienden was geworden.