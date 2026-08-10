Waarom het perfecte huwelijk niet bestaat (en dat is maar goed ook)

Had je je een vlekkeloze ceremonie voorgesteld, onberispelijke kleding, foto's die zo uit een tijdschrift zouden kunnen komen, en een dag waarop iedereen perfect gelukkig zou zijn? Wat als de écht perfecte bruiloft er juist eentje was die níét op dit scenario leek? Want een levendige, vrolijke en authentieke bruiloft laat ook ruimte voor het onverwachte.

De perfecte bruiloft vind je vooral op Pinterest.

Voordat we het überhaupt over trouwen hebben, moeten we onze verwachtingen eerst wat bijstellen. Spectaculaire versieringen, een 'ideaal' figuur, een perfect passende jurk, uitzinnige gasten, stralend weer... Na zoveel ultra-esthetische ceremonies op sociale media te hebben gezien, kunnen we gaan geloven dat een geslaagde bruiloft aan alle eisen moet voldoen.

Een mooie dag wordt echter niet afgemeten aan het aantal onberispelijke details. Je bruiloft hoeft niet perfect Instagramwaardig te zijn om onvergetelijk te zijn. Er kan een gekreukeld tafelkleed zijn, een verdwaald haartje, een losgeraakt knoopje of een foto waarop je lachend met je ogen dicht staat. En eerlijk gezegd is dat juist goed: het zijn vaak deze kleine momenten die jullie verhaal het beste vertellen.

Je lichaam hoeft niet "klaar" te zijn om te trouwen.

Het huwelijk wordt soms voorgesteld als de grote dag waarop je je "beste versie" moet laten zien. Oftewel: je moet je onzekerheden uitwissen, in een bepaalde maat passen en een figuur krijgen dat lijkt op dat van een model. Goed nieuws: je lichaam hoeft geen examens af te leggen voordat je "ja" zegt.

Je kunt trouwen met je rondingen, je littekens, je striemen, je armen waar je van houdt of die je nog moet leren accepteren. Je kunt een jurk kiezen omdat je je er mooi in voelt, niet omdat hij je figuur zou moeten flatteren. Body positivity gaat hier ook over: stoppen met je lichaam te zien als een project dat voltooid moet zijn voordat je van het leven kunt genieten.

Een succesvolle dag is geen dag zonder onverwachte gebeurtenissen.

Is de cateraar te laat? Heeft een gast de verkeerde plek gekregen? Regent het tijdens de fotosessie? Is je kapsel niet helemaal zoals je het voor ogen had? Haal even diep adem. Een bruiloft is geen Hollywoodproductie. Het is een dag die door echte mensen wordt beleefd, met hun emoties, hun tegenslagen en hun lachbuien. En juist die kleine tegenslagen kunnen de verhalen worden die je jaren later met plezier zult vertellen. Het doel is niet om alles te controleren, maar om te weten wat echt belangrijk voor je is.

De mooiste bruiloft is degene die weerspiegelt wie je bent.

Wat als perfectie plaats zou maken voor authenticiteit? Ben je dol op dansen? Laat iedereen dansen. Heb je een hekel aan tradities? Verzin je eigen tradities. Droom je van een groots banket of juist van een intiem diner? Verwen jezelf. Wil je een spectaculaire jurk dragen, een kleurrijk pak, twee outfits of compleet onverwachte schoenen? Waarom niet? Je bruiloft hoeft niet te voldoen aan de verwachtingen van je familie, sociale media of een of ander mysterieus internationaal comité voor 'goede smaak'. Bovenal moet het weerspiegelen wie jij bent.

Uiteindelijk is imperfectie een onderdeel van geluk.

Op zoek naar de perfecte bruiloft betekent dat je het risico loopt de hele dag bezig te zijn met het zoeken naar wat er mis is. Accepteren dat het niet perfect zal zijn, geeft je de vrijheid om te genieten van wat wél fantastisch gaat. Laat dus het idee van een vlekkeloze dag los. Sta jezelf toe te lachen, te huilen, te eten, te dansen , het warm te hebben, je kleren te laten kreuken en elk moment ten volle te beleven. Want uiteindelijk is een geslaagde bruiloft er niet een waar alles perfect is.

Het is die plek waar je je helemaal jezelf voelt, omringd door de mensen van wie je houdt, met een glimlach op je gezicht en misschien wel een paar leuke anekdotes om te vertellen.