"Limerentie," dit romantische fenomeen dat steeds meer vrouwen intrigeert.

Fabienne Ba.
Denk je constant aan deze persoon, analyseer je elk bericht en hangt je stemming soms af van één enkele blik? Dan is het misschien niet zomaar een verliefdheid. De laatste tijd duikt er op sociale media overal een woord op: limerence. Achter deze nog relatief onbekende term schuilt een romantische ervaring die even intens als verontrustend kan zijn.

Limerentie, een liefde die alle ruimte in beslag neemt.

Het woord klinkt misschien ingewikkeld, maar veel mensen herkennen meteen wat het beschrijft. Limerentie verwijst naar een staat van zeer sterke emotionele gehechtheid aan een persoon, terwijl de gevoelens van die persoon onduidelijk of onzeker blijven. Daardoor slaan de gedachten op hol.

Het concept werd in de jaren 70 bedacht door de Amerikaanse psychologe Dorothy Tennov , die deze specifieke vorm van romantische verliefdheid bestudeerde. Volgens haar onderscheidt limerence zich door het onvrijwillige en soms overweldigende karakter ervan. Je kiest er niet echt voor om erin verstrikt te raken. Tegenwoordig is dit fenomeen herkenbaar voor veel mensen: een recent onderzoek schat dat meer dan de helft van alle mensen het minstens één keer heeft meegemaakt.

De borden die niet liegen

Limerentie is niet zoiets als een simpele, onschuldige aantrekkingskracht. Het gaat vaak gepaard met obsessieve gedachten over de ander: je speelt gesprekken steeds opnieuw af, je interpreteert elk klein detail en je wacht vol spanning op tekenen van aandacht.

Een ander veelvoorkomend kenmerk is idealisering. De persoon in kwestie lijkt bijna perfect, op een voetstuk geplaatst. Elke interactie kan een golf van euforie teweegbrengen... terwijl een gebrek aan reactie soms al genoeg is om het moreel te laten kelderen. Deze emotionele achtbanen kunnen uitputtend worden, vooral wanneer de verbinding niet duidelijk wederzijds is.

Waarom heeft iedereen het er vandaag over?

De fascinatie voor limerence komt grotendeels voort uit sociale media. Met name op TikTok delen contentmakers en professionals in de geestelijke gezondheidszorg video's waarin dit psychologische mechanisme wordt uitgelegd. Veel internetgebruikers ontdekken zo een woord dat eindelijk een naam geeft aan wat ze al lange tijd voelen.

Deze transparantie heeft ook een geruststellend effect: het besef dat je niet "te intens" of "te gevoelig" bent, kan nuttig zijn. Sterke emoties horen bij het menselijk bestaan en bepalen niet wie je bent.

Pas op dat je geen overhaaste conclusies trekt. Virale content kan soms van elk liefdesverdriet een psychische stoornis maken. Het benoemen van een ervaring kan helpen, maar het vervangt geen professioneel advies wanneer het lijden ernstig wordt.

Romantische passie of oprecht lijden?

Limerentie is geen officieel erkende ziekte. In veel gevallen neemt deze aandoening na verloop van tijd vanzelf af. Wanneer het echter aanhoudend of pijnlijk wordt, kan het slaap, concentratie, zelfvertrouwen en zelfs sociale relaties beïnvloeden.

Sommige specialisten geloven ook dat het verband kan houden met specifieke emotionele patronen, zoals angstige hechting. De sleutel is om je gevoelens niet te bagatelliseren. Intense emoties verdienen het om rustig beluisterd te worden, zonder schuldgevoel of schaamte.

Hoe herstel je je evenwicht?

Om een overweldigend gevoel van onrust te ontvluchten, raden experts vaak aan om emotionele afstand te creëren. Dit kan inhouden dat je interacties beperkt, sociale media niet meer in de gaten houdt of je aandacht op jezelf richt. Het versterken van je zelfvertrouwen, het nastreven van je passies, het versterken van vriendschappen en het omringen van jezelf met mensen die je steunen, helpt ook om weer stabiliteit te vinden.

En als deze romantische obsessie te zwaar wordt om te dragen, kan een therapeut helpen om de eigen emotionele mechanismen beter te begrijpen en om rustigere liefdesverhalen te creëren, gebaseerd op wederzijdsheid.

Tussen fascinatie, verlangen en kwetsbaarheid in, herinnert verliefdheid ons bovenal aan één ding: liefde kan soms een diepgaande transformatie teweegbrengen. En leren om voor jezelf te kiezen blijft vaak het beste uitgangspunt.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
