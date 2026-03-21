In 2026 kiezen deze vrouwen voor een leven als single en eisen ze een "gelukkiger" leven.

Tegen 2026 kiezen steeds meer vrouwen ervoor om single te blijven, en ervaren dit als een bron van voldoening. Deze relatietrend is verre van stereotyperend, herdefinieert normen en viert diverse, vrije en volledig assertieve levenspaden.

Een trend die wereldwijd steeds duidelijker zichtbaar wordt.

Het fenomeen beperkt zich niet tot één regio: het is in veel landen te zien. In de Verenigde Staten blijkt uit een onderzoek van het Kinsey Institute dat 16,5% van de volwassen vrouwen ervoor kiest om single te blijven, tegenover 9% van de mannen. In Europa is het percentage vrouwen tussen 25 en 34 jaar dat zonder partner leeft gestegen tot 41%, twee keer zo hoog als vijftig jaar geleden.

In Japan wint de 4B-beweging aan populariteit onder jonge vrouwen, van wie sommigen ervoor kiezen om afstand te nemen van traditionele romantische relaties. Als gevolg hiervan geeft bijna 20% van de vrouwen tussen de 20 en 30 jaar nu prioriteit aan een vorm van relatie-onafhankelijkheid. Deze cijfers laten een ingrijpende verschuiving zien: single zijn wordt niet langer als de standaardoptie beschouwd, maar als één van de vele mogelijkheden.

Vrijgezel zijn, een keuze die rijmt op voldoening.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zoeken alleenstaande vrouwen niet per se naar iets wat ze missen. Verschillende studies tonen zelfs aan dat ze gemiddeld een iets hogere mate van tevredenheid ervaren dan mannen in dezelfde situatie.

Uit een onderzoek onder 2000 alleenstaande mensen blijkt dat 21,8% van de vrouwen vrijwillig kiest voor seksuele onthouding, tegenover 15,1% van de mannen. Hun tevredenheid hierover ligt gemiddeld op 2,8 van de 5, vergeleken met 2,6 voor mannen.

Waarom dit verschil? Onderzoek wijst uit dat alleenstaande vrouwen meer investeren in essentiële aspecten van hun welzijn: carrière, vriendschappen, passies en persoonlijke projecten. Deze diversiteit aan verplichtingen draagt bij aan een betere balans in hun leven.

Neem de controle over je leven terug.

Verschillende factoren spelen een rol bij deze keuze. Financiële onafhankelijkheid is een belangrijke factor: ongeveer 70% van de vrouwelijke afgestudeerden beschouwt dit als een prioriteit. Jezelf kunnen onderhouden biedt nieuwe vrijheid in hoe je je leven inricht.

Sommigen geven ook aan dat ze genoeg hebben van wat zij zien als toxische relatiepatronen of teleurstellende ervaringen op datingapps. Anderen spreken van de wens om zich weer te richten op zichzelf, hun lichaam, hun verlangens en hun plannen.

In het kielzog van bewegingen zoals #MeToo eisen veel vrouwen een beter begrip van hun grenzen en behoeften. Het single leven wordt dan een ruimte voor rust, maar ook voor herstel en zelfbevestiging.

Een andere visie op vervulling

Alleen reizen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hechte vriendschappen opbouwen of gewoon genieten van het dagelijks leven: voor 92% van de alleenstaande vrouwen wordt persoonlijke ontwikkeling een prioriteit. Bepaalde generaties, zoals vrouwen van Generatie X, lijken bijzonder veel voldoening te halen uit deze levensstijl. Ze beschrijven vaak een gevoel van innerlijke stabiliteit, gevoed door ervaringen en een beter begrip van zichzelf.

Dit betekent niet dat alles altijd gemakkelijk is. Ongeveer 20% van de respondenten geeft aan soms lichte emotionele ongemakken te ervaren. Dit zet echter geen vraagtekens bij hun algehele keuze, die zij als positief en in lijn met hun behoeften beschouwen.

Eén model van vele, zonder druk.

Deze beweging wil single zijn niet tegenover het hebben van een relatie plaatsen, maar juist de mogelijkheden verbreden. Een relatie kan een bron van vreugde en evenwicht zijn, net zoals single zijn dat kan zijn. Het gaat erom dat je zelf kunt kiezen wat bij je past, in je eigen tempo, zonder druk van buitenaf. Je waarde hangt niet af van je relatiestatus of van één enkel succesmodel.

In 2026 herinneren deze vrouwen ons er op indringende wijze aan dat voldoening vele vormen kan aannemen. En dat alleen wonen, in een lichaam dat gerespecteerd wordt en een leven dat weerspiegelt wie je bent, een buitengewoon rijk, vrij en vreugdevol avontuur kan zijn.