De invloed van bepaalde bijnamen op je relatie

In een relatie is het gebruikelijk om elkaar koosnamen te geven en je geliefde anders aan te spreken dan zijn of haar voornaam. Sommige koosnamen klinken echter beter dan andere. Sterker nog, sommige koosnamen kunnen de passie volledig bederven en raken het hart niet. Deze zoetsappige koosnamen, die bovenaan de lijst van ergste scenario's staan, kunnen een romance verpesten en zorgen voor spijt bij iedereen die ze gebruikt.

Deze bijnamen zijn eerder huiveringwekkend dan inspirerend.

Stelletjes geven elkaar vaak schattige koosnamen om de emotionele band te versterken en hun liefde met elk woord te bevestigen. Soms is het het resultaat van brainstormen, soms komt het spontaan. In een romantische bui ontsnapt er een "schatje" of een "lieverd" aan onze lippen, en dat woord blijft voor altijd in onze liefdestaal gegrift.

Binnen deze zoetsappige woordenschat zijn sommige koosnamen draaglijker dan andere. Deze koosnamen, die zelfs acteurs in romantische komedies niet zouden durven gebruiken, klinken eerder gif dan honing in de oren. Wanneer onze partner ze in het openbaar uitspreekt, willen we het liefst onder de grond verdwijnen of in een muizenholletje kruipen. Naast de klankaanval veroorzaken ze ook een voelbaar ongemak.

Deze bijnamen doen niet alleen verstokte vrijgezellen huiveren; ze bezorgen degenen die ze ontvangen een rilling van schaamte. Zelfs Pokémon-namen zijn flatterender. Welke is het ergst: infantiliserende bijnamen waardoor je klinkt alsof je vijf bent, of onhandige metaforen waar Baudelaire van zou gaan huilen?

De website Superdrug Online Doctor heeft een lijst samengesteld met koosnamen die niet bepaald harten sneller doen kloppen, maar je wel doen kokken. Via een enquête gaven respondenten aan welke koosnamen ze "te belachelijk" vonden. Verrassend genoeg waren het niet "mijn slagroomsoesje" of "baby", maar "papa" of "daddy" die 72% van de stemmen kregen. Daarna volgden "chick", "princess" en "sweetie", gevolgd door "my sugar" met 50% van de stemmen.

Omgekeerd zullen deze bijnamen zeker in de smaak vallen.

Om meteen de juiste snaar te raken en de gevoeligheden van prozaliefhebbers niet te kwetsen, zijn er ook populaire bijnamen die een zachtere, aangenamere indruk achterlaten. Een bijnaam moet een teken van genegenheid blijven en geen impulsieve reactie worden. Elk land heeft zijn favoriete bijnamen, maar sommige sentimentele 'codenamen' worden in elke taal gebruikt en spreken mensen over de hele wereld aan.

Daaronder valt 'baby', de meest gebruikte koosnaam voor stellen wereldwijd. 'Mijn liefje' is ook een standaard, net als 'schatje'. Deze lijst is niet samengesteld op basis van onze persoonlijke voorkeuren, maar op basis van een grootschalig onderzoek van de website Preply . 'Kitten', 'beer', 'muis', 'konijntje', 'lieverd'... Dierlijke koosnamen zijn ook populair bij stellen. In tegenstelling tot wat men misschien denkt, zijn ze niet denigrerend, maar juist vleiend, omdat ze een zekere tederheid uitstralen.

En waarom zou je geen unieke bijnaam bedenken?

Sommige stellen kiezen unieke koosnamen, geïnspireerd door hun respectievelijke karaktereigenschappen, voortkomend uit een interne grap of gebaseerd op een romantische anekdote. Niemand anders reageert op deze koosnaam, wat overigens een tienvoudige sentimentele waarde heeft.

Het kiezen van een ongebruikelijke bijnaam is een lastige opgave en vereist een zekere taalvaardigheid, maar het laat zien dat je echt hebt nagedacht over een originele, authentieke naam. Je hebt je hersenen flink gepijnigd om een woord te vinden dat bij je geliefde past. Je hebt niet zomaar een bijnaam willekeurig gekozen uit een lijst, en je hebt chatGPT ook niet om nieuwe ideeën gevraagd.

En de ander ziet het als een bewijs van liefde, een uiting van zorg, een teken van verbondenheid. Het is een beetje alsof je met je eigen handen een cadeau maakt, op een ambachtelijke manier. Toegegeven, het is niet het mooiste of het meest geslaagde, maar wel het meest ontroerende. Deze bijnaam, volledig vanuit het hart bedacht, is een emotioneel anker, bijna als een sleutelwoord dat direct positieve emoties oproept.

Een koosnaam, dat woord dat twee partners verbindt en bij elke uitspraak vlinders in de buik oproept, kan een relatie zowel ten goede als ten kwade komen. Pas op voor koosnamen die te clichématig of te sentimenteel zijn.