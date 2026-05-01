Apart wonen, maar toch een stel blijven: het concept "samenwonen, maar toch apart", wint steeds meer aan aantrekkingskracht.

Wat als liefde niet per se betekent dat je samenwoont? Steeds meer stellen kiezen ervoor om apart te wonen, maar wel volledig toegewijd te blijven aan hun relatie. Deze levensstijl, ook wel 'living apart together' (LAT) genoemd, zet de traditionele dynamiek binnen relaties op zijn kop... en wekt veel nieuwsgierigheid.

Wat is LAT precies?

Het principe van 'samenwonen zonder vaste woonplaats' is eenvoudig: twee mensen hebben een relatie, maar kiezen er bewust voor om apart te wonen. Ze delen een gezamenlijke geschiedenis, projecten, genegenheid en soms een georganiseerde dagelijkse routine... zonder per se hetzelfde adres te delen.

Dit concept , dat eind jaren zeventig populair werd , heeft steeds meer aanhang gekregen. Op sociale media delen veel stellen nu de voordelen van deze regeling: meer persoonlijke ruimte, minder logistieke problemen en een groter gevoel van evenwicht. Kortom: emotioneel verbonden, maar geografisch gescheiden.

Een trend die allesbehalve marginaal is.

Langdurige relaties zijn geen uitzondering meer. Studies in verschillende Europese landen schatten dat 8 tot 10% van de volwassenen in een relatie op deze manier samenleeft. Het fenomeen lijkt vooral in West-Europa, met name in Frankrijk en Nederland, veel voor te komen.

De cijfers laten ook een verschuiving in romantische relaties zien. In Frankrijk wonen jongvolwassenen minder vaak samen als stel dan vroeger. Samenwonen wordt niet langer als vanzelfsprekend beschouwd. Steeds meer mensen vragen zich tegenwoordig niet af wanneer ze moeten gaan samenwonen, maar of het wel echt de juiste stap voor hen is.

Waarom zou je voor twee huizen kiezen?

De beweegredenen zijn uiteenlopend en vaak heel praktisch. Sommige mensen werken in verschillende steden en willen hun carrière behouden zonder hun relatie op te offeren. Anderen hebben kinderen uit een eerder huwelijk en willen een stabiele omgeving behouden. Er zijn ook mensen die veel waarde hechten aan hun autonomie, hun eigen tempo of hun persoonlijke ruimte.

Voor oudere stellen kan deze levensstijl ook veel emotionele troost bieden: samen een verhaal delen, terwijl ze hun gewoonten, hun huis en hun onafhankelijkheid behouden. Met andere woorden, LAT is niet per se een afwijzing van een vaste relatie. Integendeel, het kan een doordachte manier zijn om een relatie op te bouwen die is afgestemd op hun behoeften.

En hoe zit het met medeplichtigheid?

Dit is een van de meest besproken aspecten: sommige studies suggereren dat LAT-koppels soms een sterk gevoel van emotionele intimiteit ervaren. Doordat ze niet constant samen zijn, kan er een verlangen ontstaan om opnieuw contact te maken, kan er een gevoel van nieuwigheid behouden blijven en kunnen gedeelde momenten bewuster worden beleefd. Ze zien elkaar omdat ze ervoor kiezen, niet zomaar omdat ze elkaar toevallig tegenkomen tussen de badkamer en de keuken.

Sommige mensen geven ook aan dat de onderlinge band in hun intieme leven verbetert en dat er minder spanning is in de dagelijkse routine. Dit verschilt natuurlijk per persoon, maar voor sommige stellen kan de gekozen afstand juist de kwaliteit van hun samenzijn verhogen.

Beperkingen die niet genegeerd mogen worden

Gescheiden wonen is echter geen wondermiddel. Het vereist organisatie: twee huurcontracten, twee schema's, soms lange reistijden om elkaar te zien. Ook de mening van anderen kan een last zijn. Familie of vrienden kunnen de sterkte van de relatie in twijfel trekken, alsof liefde per se via één brievenbus moet worden geuit. Ten slotte kunnen sommige partners een gebrek aan spontaniteit of dagelijkse interactie ervaren. Uiteindelijk hangt het allemaal af van de behoeften, verwachtingen en de mate van communicatie binnen het stel.

Er bestaat geen enkel 'juist' model van liefde.

Het succes van LAT (Long-Term Accommodation) herinnert ons aan één essentieel ding: er bestaat geen universeel model voor liefde. Sommige mensen gedijen goed samenwonen, anderen geven er de voorkeur aan om twee aparte woonruimtes te hebben. Sommigen wisselen af tussen samenwonen en niet samenwonen, afhankelijk van de fase in hun leven. En dit is allemaal volkomen acceptabel. Apart wonen betekent niet minder liefde, noch betekent het dat je een relatie ontloopt. Het kan simpelweg een andere manier zijn om liefde, persoonlijke balans en vrijheid met elkaar te verzoenen.

Uiteindelijk roept 'samenwonen, maar toch apart' (LAT) een moderne en bevrijdende vraag op: wat als een succesvol stel in de eerste plaats een stel is dat zijn eigen regels bepaalt?