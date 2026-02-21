Een professor analyseert de ideale hoeveelheid tijd die een relatie samen zou moeten doorbrengen om harmonie te creëren.

Er zijn stellen die alles samen doen en leven als Siamese tweelingen, en er zijn er die elkaar maar kort zien en hun leven leiden als huisgenoten. Volgens dr. John Gottman, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Washington, die onderzoek heeft gedaan naar "de ideale hoeveelheid tijd om samen door te brengen", is het niet zozeer de duur die telt, maar eerder hoe je die tijd samen besteedt. Elkaar minder zien, maar wel intenser, is het geheim van geluk.

6 uur samen, maar niet zomaar op een willekeurige manier.

Dr. John Gottman , die gedurende zijn carrière de liefde vanuit alle hoeken heeft onderzocht en zich voornamelijk op stellen heeft gericht, heeft een ideale hoeveelheid tijd vastgesteld om samen door te brengen. Om een relatie te laten voortduren en de vonk levend te houden, zouden partners zes uur per week samen moeten doorbrengen. Het is echter een kunst om deze gezamenlijke tijd zo goed mogelijk in te vullen. Het is niet de bedoeling om simpelweg naast elkaar te liggen en aan weerszijden van het bed te scrollen .

Zoals de relatie-expert suggereert, moet deze tijd verstandig over de week worden verdeeld, zodat elk simpel moment een daad van intimiteit wordt. Dus in plaats van 's ochtends uit bed te springen en elkaar onder de dekens te gooien, grijp de gelegenheid aan om je liefde te bevestigen, zonder er een groot drama van te maken. In plaats van aan je telefoon gekluisterd te zijn en elkaar te bombarderen met Reels, herstel het contact met je partner door een snelle massage of een reeks kusjes te improviseren. De expert benadrukt de waarde van deze momenten. Deze momenten om " de vlam weer aan te wakkeren " voelen aan als romantische intermezzo's in de dagelijkse routine.

Belangrijke momenten in de ochtend (10 minuten per week)

Ochtenden zijn meestal hectisch. Alles gebeurt in een razend tempo. We ontbijten terwijl we ons aankleden om tijd te besparen en we stormen de deur uit terwijl we roepen: "Tot vanavond!" We schenken nauwelijks aandacht aan onze partner. Toch kunnen we, zelfs als we geen zin hebben om te praten, onze partner vragen hoe hij of zij zich voelde bij het wakker worden en wat de plannen voor de dag zijn. "Interesse tonen in de ander, al is het maar even, is een waardevol teken van aandacht," legt de psycholoog uit.

Dagelijkse bijeenkomsten (1 uur en 40 minuten per week, of 20 minuten per dag)

Als we na een lange dag thuiskomen, ploffen we meteen neer op de bank en denken we alleen maar aan ontspanning. We geven de voorkeur aan de warmte van onze deken boven die van onze partner. Toch zou onze eerste instinctieve reactie moeten zijn om onze soulmate zes seconden lang te knuffelen en te kussen (geen timer nodig), om vervolgens na te denken over de dag en onze klachten achterwege te laten. Deze momenten van verbondenheid helpen de band te herstellen na een dag apart.

Een zinvol gesprek (35 minuten per week)

We zijn beter in kritiseren dan in romantische verklaringen. We herinneren onze partner eraan dat hij of zij het vuilnis niet heeft buiten gezet of de was is vergeten op te hangen, maar we strelen zelden zijn of haar ego. Toch hoeven we niet te wachten tot Valentijnsdag om onze partner te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en hem of haar te overladen met bloemen. We hoeven geen Shakespeareaanse monologen af te steken of een scène uit "Notting Hill" na te spelen. We kunnen gewoon zeggen : "Ik ben trots op je" of "Je betekent elke dag zoveel voor me." Het is bijzonder waardevol (en het werkt twee kanten op). Vriendelijkheid is besmettelijk.

Liefdevolle gebaren (35 minuten per week)

Het spreekt voor zich: elk stel heeft zijn eigen liefdestaal. Sommigen zien kinderachtige ruzies als stille "Ik hou van je", terwijl anderen de voorkeur geven aan de gevoeligheid van oprechte gesprekken of de warmte van fysieke aanraking. Het idee? Om emotioneel dichter bij elkaar te komen, om de verbinding tussen de geesten te herstellen. Dus schrijven we onszelf 5 minuten tederheid per dag voor.

Een romantische avond (2 uur per week)

En we hebben het niet over avonden waarop iedereen op zijn telefoon zit of aan de tv gekluisterd is. Of het nu gaat om een gezamenlijk diner thuis, een spelletjesavond, een wandeling in het maanlicht of een ontspannend bezoek aan de spa, we moeten gewoon even samen zijn, weg van de dagelijkse routine van " forenzen, werken, slapen ".

Maak de balans op van je liefdesleven (1 uur per week)

Sommige psychologen raden aan om 'ruzieavonden' te organiseren om de 'drukkoker'-effect te vermijden en te voorkomen dat emoties escaleren. Je hoeft echter niet zo 'radicaal' te zijn. Je kunt ook gewoon rond een tafel gaan zitten met wat snacks (om de sfeer te verlichten) en brainstormen over je liefdesleven. Waarom maak je geen 'emotiepot'? Trek om de beurt een briefje en bespreek je gevoelens. Dat is in ieder geval prettiger dan een openbare ruzie in de woonkamer en de hele buurt ermee lastigvallen.

Door zes uur per dag quality time met onze partner in te plannen, plaatsen we de relatie weer bovenaan onze prioriteitenlijst, zonder elkaar te verstikken. Dit helpt de harmonie in huis te herstellen en onze liefde elke dag te versterken.