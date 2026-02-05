"Wil je met me trouwen?": Hij vraagt zijn partner ten huwelijk na zijn skischanssprong.

Het is een scène rechtstreeks uit een romantische film… maar dan in razendsnel tempo en in een skipak. Urban Susnik, een Sloveense skispringer, verraste iedereen door zijn atletische prestatie te combineren met een onvergetelijke liefdesverklaring. Nauwelijks hadden zijn ski's de grond geraakt na een spectaculaire sprong, of hij ging al op één knie om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Het antwoord? Een volmondig "ja", voor een verbijsterd publiek en camera's die klaarstonden om het moment vast te leggen.

Een moment dat in de lucht zweefde… en toen in het hart

De setting was al adembenemend: een duizelingwekkende schans, een adrenalineverhogende stilte, en toen de sprong. Die dag draaide het niet alleen om de technische prestatie. Nadat hij zijn sprong had voltooid, verraste Urban Susnik iedereen door zich bij zijn partner in de landingszone te voegen en discreet een klein doosje uit zijn jumpsuit te halen om haar dé vraag te stellen. Het moment, gefilmd en uitgezonden door Sloveense media, ging al snel viraal op sociale media.

Een verrassend aanzoek bij het schansspringen van voormalig profskiër Urban Susnik 💍❤️ Wat een geweldige manier om het te doen! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1 februari 2026

Een uitspraak die online veel ophef veroorzaakt.

Binnen enkele uren ging de video viraal. Op Instagram, TikTok en X (voorheen Twitter) prezen gebruikers de originaliteit en het lef van het aanzoek, dat atletische spanning combineerde met intieme emotie. "Het getuigt van lef om direct na zo'n sprong een aanzoek te doen!" schreef een gebruiker, terwijl een ander op X grapte: "Urban Susnik, de nieuwe koning van de romantiek in een skipak."

Wanneer sport en liefde samen tot bloei komen

Dit soort dramatische verklaringen is niet nieuw in de sportwereld, maar het blijft zeldzaam in een discipline zo intens als schansspringen. Urban Susnik wist meesterschap, moed en tederheid in slechts enkele minuten te combineren. Dit gebaar, veel meer dan een mediestunt, getuigt ook van een oprecht verlangen om de liefde te eren in een moment van persoonlijke glorie.

De timing was des te opvallender omdat Urban net een van zijn beste sprongen van het seizoen had gemaakt. "Ik was al in de zevende hemel, ik wilde dat gewoon met haar delen," legde hij eenvoudig uit aan de verslaggevers.

In een tijdperk waarin huwelijksaanzoeken steeds creatiever worden, voldoet het aanzoek van Urban Susnik aan alle eisen: oprechtheid, verrassing, krachtige symboliek en... lef. En voor de verandering is het niet de medaille die harten sneller doet kloppen, maar een ring die op het juiste moment om de vinger wordt geschoven, na een spectaculaire vlucht.