Waarom sommige exen snel na een relatiebreuk een nieuwe relatie aangaan: de taxitheorie uitgelegd

Je hebt net een relatiebreuk achter de rug en bent daar moeizaam van aan het herstellen, maar je ex heeft geen tijd verspild en iets beters gevonden dan een bak ijs om zichzelf te troosten. Terwijl jij probeert te wennen aan het single leven, leeft hij of zij gelukkig met de nieuwe partner. Of het nu een reboundrelatie is of oprechte gevoelens, een provocatie of een onverwachte, wervelende romance, velen proberen zichzelf gerust te stellen met de "taxichauffeur"-theorie.

De taxitheorie: wanneer je ex zijn of haar romance in sneltempo beleeft.

Je hebt je partner verlaten en je herkent de man die je jarenlang kende niet meer. Deze man, besluiteloos, bang voor een vaste relatie , onvolwassen en stuurloos, is ineens proactief, betrokken en openhartig met de vrouw die jouw plek heeft ingenomen. Terwijl hij er bij jou maanden over deed om de volgende stap te zetten, beleeft hij zijn romance nu in volle vaart. Deze man, die in jouw tijd niet eens aan trouwen zou hebben gedacht, staat op het punt om 'ja' te zeggen, het jawoord dat je zo graag in het gemeentehuis had willen horen. Erger nog, hij heeft een huis gekocht met zijn geliefde, ondanks dat hij je steeds vertelde: "Het is niet het juiste moment om te investeren."

Terwijl je eindeloos in de achteruitkijkspiegel kijkt, met een bonzend hart, heeft je ex je in zijn zoektocht naar stabiliteit al lang achter zich gelaten. Het is een perfecte illustratie van de taxitheorie. Deze theorie is niet afkomstig van een of andere slimme therapeut, maar van Miranda Hobbes, ons culturele icoon van de jaren 2000.

"Mannen zijn net taxi's. Ze worden op een dag wakker en besluiten dat ze klaar zijn om zich te settelen, kinderen te krijgen... Ze doen het dakraam van hun auto aan. De vrouw die op datzelfde moment verschijnt, hup, met haar trouwen ze," verklaarde ze in Sex and the City. Een slimme autometafoor die "slechte timing" suggereert. Maar je hersenen denken daar vaak anders over en overtuigen je ervan dat jij het probleem bent.

Een populaire opvatting afkomstig uit de popcultuur die nader moet worden genuanceerd.

Er bestaan talloze theorieën over relaties , en hoewel sommige plausibel zijn, zijn andere volledig ongegrond . De 'taxitheorie', hoe geruststellend die ook mag lijken, moet met een korreltje zout worden genomen. Zoals psychologe Marie-Victoire Chopin in het online magazine Auféminin opmerkt, is het vooral een troostende 'opkikker' wanneer je hart gebroken is en je gevoelens in de war zijn. "Ik heb deze 'taxitheorie' altijd gezien als een soort antwoord bedoeld om vrienden te troosten na een relatiebreuk," legt ze uit. Het is een typisch zelfbeschermingsmechanisme, een manier om de pijn af te leiden.

Terwijl jij je op een kruispunt in de liefde bevindt, verscheurd tussen spijt over het verleden en de wens om verder te gaan, bewandelt je ex zijn of haar eigen pad en omarmt deze nieuwe liefde met zowel passie als gezond verstand. En de taxitheorie helpt je om "deze moeilijke situatie in perspectief te plaatsen". Maar in werkelijkheid houdt het je meer tegen dan dat het je vooruit helpt. De taxitheorie reduceert liefde tot een spelletje auto's en vergelijkt mannen met taxidiensten; ze is nogal simplistisch en overschaduwt alle andere verklaringen.

De therapeut is zich er terdege van bewust dat een verbintenis niet altijd direct ontstaat. Sommige mensen zijn bang om "vast te zitten" aan de ander of dragen trauma's uit hun kindertijd met zich mee. Maar als je ex na jou meteen zijn of haar leven opnieuw heeft opgebouwd, was dat niet om "verloren tijd" in te halen, maar simpelweg een "keerpunt". De breuk, hoe pijnlijk ook, kan soms een inzicht teweegbrengen, en dat kan behoorlijk ingrijpend zijn. De specialist noemt dit "psychologische rijping".

Tips om na een relatiebreuk niet aan je eigenwaarde te twijfelen

De taxitheorie is daarom eerder een placebo-effect dan een echt fenomeen. Maar als je ziet dat de man met wie je je hele leven hebt doorgebracht al je dromen waarmaakt met iemand anders, is het moeilijk om jezelf niet de schuld te geven. "Wat heb ik verkeerd gedaan?" "Er moet iets mis zijn met mij." "Waarom zij en niet ik?" Deze vragen spoken door je hoofd en tasten je zelfvertrouwen aan.

Nee, je was dus niet zomaar een reserveband, en ook niet de pompoen voor de koets. De expert draait de "vraag" zelfs om om alle verwarring weg te nemen. "Waarom ben ik zo lang een relatie aangegaan waarin de commitment onzeker was?" Zodra je het antwoord hebt gevonden, kun je misschien weer op weg naar geluk en je eigen pad bewandelen, alleen of met een speciaal iemand.

Lieve Miranda, Hobbes heeft niet alle antwoorden. Liefde is geen fictie, maar een reis vol obstakels. Om een auto-analogie te gebruiken: zoek iemand die je batterij oplaadt door er simpelweg te zijn, en die hem niet helemaal leeg achterlaat.