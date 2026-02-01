Beïnvloedt de pil onze romantische keuzes? Experts scheiden feit van fictie.

De anticonceptiepil, hoe klein ook, heeft aanzienlijke gevolgen voor het lichaam. Het zou bijna een halve dag duren om alle bijwerkingen te lezen. Maar in al die kleine lettertjes wordt nergens melding gemaakt van de impact op iemands liefdesleven. Nergens staat: "Pas op, de pil kan je romantische keuzes beïnvloeden." Toch, volgens sommige virale theorieën, verstoort de pil niet alleen ons lichaam, maar ook onze romantische relaties.

Een cocktail van hormonen die niemand onberoerd laat voor de hersenen.

Terwijl de wetenschap werkt aan de ontwikkeling van een hormoonvrije anticonceptiepil voor mannen, moeten vrouwen het nog steeds doen met chemische formules die talloze schadelijke bijwerkingen hebben, alsof het offer in hun genen zit. Hoewel de pil menstruatiepijn vermindert en onze cyclus reguleert om onaangename verrassingen tijdens de vakantie te voorkomen, heeft hij ook zo zijn nadelen. Open de bijsluiter maar eens om het zelf te zien. Het papier is bijna kniehoog en bevat talloze waarschuwingen.

Naast bloedverlies, misselijkheid, stemmingswisselingen en andere waarschuwingssignalen, zou de pil ook onze relaties kunnen verstoren. Je hoeft geen vergrootglas te pakken; het is niet een van de "officiële bijwerkingen". Toch beweren sommige online geruchten dat de pil ons kan misleiden bij het flirten en onze zoektocht naar de liefde kan bemoeilijken. In plaats van een liefdesdrankje te zijn, zou de pil onze aantrekkingskracht veranderen (en niet per se ten goede). De online alfamannen geloven dat de pil de opname van testosteron belemmert en ons veroordeelt tot relaties met wat zij "submensen" noemen. Uiteraard is hun argument niet overtuigend en weerspiegelt het vooral een gevoel van frustratie. Gelukkig heeft de wetenschappelijke gemeenschap een plausibeler verklaring.

Als de pil het libido kan beïnvloeden en ons verlangen tijdelijk kan temperen, waarom zou het dan ook onze romantische voorkeuren niet kunnen veranderen? Een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in Psychology Today, werpt een fascinerende hypothese op: vrouwen die de pil gebruiken, zouden andere partnervoorkeuren kunnen ontwikkelen. Zo suggereert onderzoek bijvoorbeeld dat vrouwen die de pil slikken minder gevoelig zijn voor biologische signalen zoals geur. En zoals we weten, is een natuurlijke lichaamsgeur aantrekkelijker dan welk kunstmatig parfum dan ook.

Veranderingen in voorkeuren zijn weliswaar gedocumenteerd, maar ze zijn niet universeel.

Mannen die dit idee verspreiden en denken dat ze alle antwoorden hebben over het vrouwenlichaam, terwijl ze de baarmoeder en de vagina nog steeds door elkaar halen, baseren zich op kleinschalige studies. Deze studies, die meer psychologisch dan biologisch van aard zijn, gaan ervan uit dat de pil, door de ovulatie te blokkeren, de primaire en instinctieve aantrekkingskracht van vrouwen beïnvloedt.

Met andere woorden, als je de pil gebruikt, geef je de voorkeur aan gezichten zoals die van Harry Styles boven de vierkante kaken van Brad Pitt. Volgens hen is het niet je gebrek aan zelfvertrouwen dat ervoor zorgt dat je een man met een zacht lichaam verkiest boven een bodybuilder met een atletisch figuur, maar eerder de bestanddelen van de pil. Anders gezegd, ze suggereren dat we mannen selecteren als rijp fruit op een markt: met onze ogen en onze reukzin, niet met ons verstand. Maar we leven niet meer in het stenen tijdperk, een tijd waarin mensen elkaar besnuffelden als dieren voordat ze zich voortplantten.

Bovendien bevestigt geen enkel grootschalig onderzoek dit. Volgens dr. Sarah Tang, die werd geïnterviewd door SELF , is er geen bewijs dat de pil de interesse in mannelijke mannen vermindert, noch dat onze smaak daadwerkelijk verandert met onze menstruatiecyclus. Je kunt de pil dus niet de schuld geven van al je romantische problemen. Bovendien is mannelijkheid tegenwoordig verre van een prioriteit voor vrouwen. Vanuit hun perspectief weerspiegelt het geen "goede genen", maar eerder een symptoom van het patriarchaat.

Verliefd worden is niet alleen een kwestie van een vierkante kaaklijn.

Zoals dr. Tang terecht opmerkt, zijn we meer dan alleen hormonen en genen. Aantrekkingskracht, verlangen, compatibiliteit – dit alles gaat veel verder dan genetische criteria of uiterlijk. Dat iemand er 'mannelijk' uitziet, betekent niet automatisch dat diegene gezonder is of beter bij je past . Gelukkig hangt het succes van een relatie niet af van een gezicht of lichaamsbouw.

Bovendien voelen niet alle vrouwen zich aangetrokken tot mannen, en proberen niet alle vrouwen zwanger te worden. Het is daarom riskant om liefde en verlangen te reduceren tot een rigide biologisch kader. En zoals Dr. Tang het zo treffend verwoordt: "Je kunt iemand aantrekkelijk vinden, hem of haar horen praten en plotseling niets meer voor je voelen." Wat ons verliefd maakt, zijn ook gedeelde waarden, vriendelijkheid, humor, luisteren – kortom, dingen die noch een pil, noch een onderzoek kan voorspellen.

Hoewel de pil soms problemen kan veroorzaken en controversieel blijft, is hij niet verantwoordelijk voor je pech in de liefde. Als je partner je op bepaalde momenten irriteert, is dat waarschijnlijk een gevolg van PMS of een schommeling in je hormoonhuishouding.