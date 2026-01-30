Deze wijdverbreide gewoonte onder mannen irriteert de meerderheid van de vrouwen, zo blijkt uit een onderzoek.

Een recent onderzoek wijst uit dat een alledaags gebaar van mannen de meeste vrouwen enorm irriteert. Het gaat niet om etiquette, maar eerder om comfort, hygiëne... en wederzijds respect in gedeelde ruimtes.

Een veelvoorkomende gewoonte, maar verre van onschuldig.

In veel huishoudens herhaalt zich een tafereel onopvallend maar regelmatig: vrouwen moeten de spetters rond het toilet opruimen nadat een man staand heeft geplast. Volgens een recent onderzoek geeft bijna driekwart van de mannen nog steeds de voorkeur aan deze houding, zelfs thuis. Hoewel deze handeling vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is ze niet zonder gevolgen in een gedeelde omgeving.

Voor veel vrouwen is deze gewoonte een bron van dagelijkse ergernis, zelfs mentale vermoeidheid, vanwege de constante behoefte om een gebrek aan aandacht te compenseren. En achter deze irritatie schuilt een simpele realiteit: het huis is een gedeelde ruimte die zorg, respect en aandacht verdient voor iedereen die er gebruik van maakt. Het gaat niet om controle, maar om collectief comfort.

Hoe vaak plassen mannen zittend? Britse mannen behoren tot degenen die dit het minst vaak doen. % die "elke" of "meestal" gaat zitten om te plassen 🇩🇪 62% 🇸🇪 50% 🇩🇰 44% 🇦🇺 40% 🇫🇷 35% 🇨🇦 34% 🇪🇸 34% 🇮🇹 34% 🇵🇱 27% 🇬🇧 24% 🇺🇸 23% 🇲🇽 21% 🇸🇬 20% https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16 mei 2023

De gebruiken verschillen sterk van land tot land.

Interessant genoeg verschilt deze gewoonte sterk per cultuur. In sommige landen, zoals Duitsland, geeft een meerderheid van de mannen aan dat ze meestal, soms zelfs systematisch, zittend plassen, vooral thuis. Daarentegen zeggen veel mannen in landen als het Verenigd Koninkrijk of Mexico dat ze bijna nooit zittend plassen.

Deze verschillen tonen aan dat deze praktijk niet biologisch of onvermijdelijk is, maar grotendeels wordt beïnvloed door sociale normen, opvoeding en culturele gewoonten. Met andere woorden, het is niet voorbestemd: gedragingen evolueren en kunnen zich aanpassen aan meer inclusieve en respectvolle omgevingen.

Hygiëne, gezondheid en comfort: de zittende positie heeft zo zijn voordelen.

Naast het sociale aspect benadrukken experts dat zitten ook daadwerkelijke hygiënische voordelen biedt. Wanneer een man staand plast, kunnen microdruppeltjes zich tot wel enkele meters rond de toiletpot verspreiden, waardoor de vloer, muren en zelfs alledaagse voorwerpen zoals handdoeken of tandenborstels mogelijk besmet raken. Zelfs met grondige reiniging blijft deze verspreiding moeilijk volledig te voorkomen.

Vanuit medisch oogpunt wijzen sommige studies er ook op dat zittend zitten sommige mannen – met name mannen met urinewegproblemen of prostaatproblemen – in staat stelt hun blaas effectiever te legen. Dit kan het risico op urineweginfecties of langdurig ongemak verminderen. Met andere woorden, het is niet alleen een kwestie van beleefdheid, maar ook van lichamelijk welzijn en gezondheid.

Een kwestie van respect en mentale belasting.

Voor veel vrouwen raakt deze gewoonte aan een breder thema: de verdeling van huishoudelijke taken binnen een relatie. Het schoonmaken van het toilet is geen triviale klus, en wanneer dit stelselmatig op slechts één persoon neerkomt, wakkert dat een gevoel van onrechtvaardigheid aan. Zittend plassen wordt voor sommigen dan een simpel, maar symbolisch gebaar, dat getuigt van consideratie voor de ander en de wens om een schone en prettige gedeelde ruimte te behouden.

Het doel is niet om met de vinger te wijzen, maar om bewustwording te creëren. Zelfs de meest ogenschijnlijk onbeduidende gewoontes kunnen een reële impact hebben op de levenskwaliteit van de mensen om je heen.

Op weg naar een verandering in attitudes

Goed nieuws: de houding verandert. Steeds meer mannen heroverwegen deze gewoonte, niet uit verplichting, maar uit bewuste keuze, gedreven door respect, comfort en aandacht voor hun partner of huisgenoot. Deze verschuiving maakt deel uit van een bredere beweging om de normen binnen het huishouden opnieuw te definiëren, waarbij iedereen bijdraagt aan een gezonde, rustgevende en evenwichtige omgeving.

Kortom, een zittende houding aannemen zet iemands mannelijkheid, identiteit of autonomie niet ter discussie. Het is simpelweg een praktische, respectvolle en nuttige aanpassing voor iedereen. Jouw comfort is belangrijk, net als het comfort van anderen. En in een gedeelde ruimte wordt elk attent gebaar een positieve, blijvende en diep menselijke daad.