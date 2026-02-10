Tijdens de halftime show van de Super Bowl trouwde dit stel voor de ogen van de hele wereld.

Tijdens de halftime show van de Super Bowl in 2026 toverde een stel het evenement om tot een waar sprookje door elkaar het jawoord te geven voor miljoenen kijkers. Deze verbintenis, een viering van de liefde, werd in scène gezet door de Puerto Ricaanse rapper en zanger Bad Bunny zelf tijdens zijn live optreden.

Een live bruiloft op het grasveld van de Super Bowl.

Vijf minuten na aanvang van Bad Bunny's halftime show werd het veld van Levi's Stadium in Californië omgetoverd tot een trouwlocatie. Omringd door dansers in witte jurken wisselden Eleisa "Elli" Aparico en Thomas "Tommy" Wolter hun geloften uit tijdens een echte ceremonie, midden in het optreden van de Puerto Ricaanse rapper. Na het uitwisselen van geloften en een kus onder de spotlights, begaf het paar zich naar een indrukwekkende bruidstaart voordat ze de dansvloer op gingen. Hun eerste dans was op een salsaversie van "Die With A Smile", live uitgevoerd door Lady Gaga, een verrassingsgast bij Super Bowl 2026, wat het moment nog surrealistischer maakte.

"Een unieke kans"

Zodra de avond voorbij was, deelde de bruid foto's van het moment op Instagram en vertelde dat haar hart "vol" was en dat de ervaring "ongelooflijk" was geweest. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om Bad Bunny in het Spaans te bedanken: "Bedankt dat je de liefde zo benadrukt, Benito, want dat is altijd nodig," schreef ze, voordat ze haar liefde voor haar man verklaarde.

Tommy Wolter omschreef 8 februari als "een van de mooiste dagen" van zijn leven. In een andere post vatte hij zijn avond samen met een ontroerende zin: "Het mooiste van de avond was dat ik met mijn vrouw naar huis ging. Ik hou van je." De volgende dag plaatste hij een foto van hun dans met de woorden: "Een onvergetelijk moment met de liefde van mijn leven. Ik kan Bad Bunny niet genoeg bedanken voor deze prachtige, unieke kans."

Hoe deze "onconventionele" bruiloft tot stand kwam.

Na de halftime show van de Super Bowl van 2026 bevestigde het team van de Puerto Ricaanse rapper en zanger Bad Bunny dat het inderdaad een echt huwelijk was. Het begon allemaal met een uitnodiging: het stel had de zanger gevraagd om hun huwelijksplechtigheid bij te wonen. Uiteindelijk gebeurde het andersom: ze werden uitgenodigd om te trouwen tijdens de Apple Music Halftime Show, met Bad Bunny als hun getuige, die zelfs ter plekke hun huwelijksakte ondertekende.

De ceremonie was meer dan alleen een theatervoorstelling; het maakte deel uit van een groter geheel, bedoeld als een viering van de Puerto Ricaanse cultuur en de kracht van de liefde. Aan het einde van de show verscheen de boodschap: "Het enige dat sterker is dan haat, is liefde", waarmee deze wereldwijd uitgezonden bruiloft volledig betekenis kreeg.

Normaal gesproken is de halftime show van de Super Bowl gereserveerd voor minutieus gechoreografeerde optredens en spectaculaire effecten, maar dit jaar, 2026, maakte plaats voor een diep persoonlijke emotie. Door dit stel de kans te bieden om voor de ogen van de hele wereld te trouwen, transformeerde Bad Bunny een moment van entertainment in een romantisch manifest.

Uiteindelijk, voorbij alle schijnwerpers, herinnert deze verbintenis te midden van het grootste Amerikaanse sportevenement ons aan één simpele waarheid: zelfs in het hart van het spektakel is het altijd de kracht van gedeelde liefde die de grootste indruk achterlaat.