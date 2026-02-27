Search here...

In China is een nieuwe datingtrend ontstaan waarbij exen als 'referenties' worden gebruikt.

Liefdesleven
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nong/Unsplash

Wat als je ex je beste aanbeveling zou worden? In China is een verrassende trend gaande die de datingwereld op zijn kop zet: singles bevelen hun exen aan alsof het talenten zijn die ze kunnen rekruteren. Een onconventioneel idee, maar wel een dat een nieuwe kijk op de liefde onthult.

Exen voorgesteld als kandidaten… voor geluk

Op Chinese sociale media blikken sommige jongvolwassenen op een bijzonder creatieve manier terug op hun relatiebreuk. Na een vriendschappelijke scheiding plaatsen ze een 'profiel' van hun ex-partner om hem of haar te helpen de liefde opnieuw te vinden. Leeftijd, lengte, beroep, passies, persoonlijkheidskenmerken, aantrekkelijke eigenschappen en charmante kleine 'foutjes': alles komt aan bod. Ook de redenen voor de breuk worden gedetailleerd beschreven, vaak met openhartigheid en vriendelijkheid. Een langeafstandsrelatie, verschillende levensplannen, een ongunstige timing... niets dramatisch, gewoon een onverenigbaarheid.

Het initiatief kreeg naar verluidt momentum nadat een internetgebruiker gekscherend om een "interne aanbeveling" vroeg om een nieuwe vriend te vinden, waarbij hij vakjargon gebruikte. Al snel sloten andere gebruikers zich aan. Het resultaat: exen werden voorgesteld als serieuze kandidaten, met een toon die varieerde van zelfspot tot een oprechte wens om te helpen.

Een sentimenteel cv, in Chinese stijl.

Sommige berichten lijken wel ware liefdes-cv's. Gestructureerde secties: locatie, geboortejaar, beroep, persoonlijkheid, interesses... alles zorgvuldig ingevuld. Nog origineler: "ervaringsverslagen" gebaseerd op een relatie van meerdere jaren. Een subtiele manier om te zeggen: "Ik ken hem/haar goed, ik kan instaan voor zijn/haar betrouwbaarheid." De ex-partner wordt zo een soort morele garant, die kan getuigen van de goedheid, loyaliteit of stabiliteit van de ander.

In een wereld waar beelden vaak gefilterd, verfraaid en geënsceneerd zijn, is deze transparantie aantrekkelijk. Je wordt niet langer geconfronteerd met een simpele, vleiende beschrijving, maar met een extern, genuanceerd en menselijk perspectief.

Een reactie op de vermoeidheid door datingapps

Achter de speelse façade schuilt een diepere realiteit: een zekere vermoeidheid met datingapps. Veel singles uiten hun wantrouwen jegens "te perfecte" profielen, overdreven informatie of teleurstellende ervaringen. In deze context wordt een ex een bron van informatie die als authentieker wordt ervaren. Wie kan er immers beter spreken over iemands luistervaardigheid, conflictbeheersing of vermogen tot commitment dan iemand die het leven met die persoon heeft gedeeld?

Sommige verhalen suggereren zelfs dat relaties zijn opgebloeid dankzij deze aanbevelingen. Internetgebruikers melden dat ze contact hebben opgenomen met een ex-partner die ze online hadden 'geverifieerd' en dat er een echte klik was. Het bewijs dat liefde soms kan beginnen met mond-tot-mondreclame... versie 2.0.

Een mix van humor, zelfspot en een welwillende blik.

Dit fenomeen is ook aantrekkelijk vanwege de toon. Velen beschrijven hun exen op humoristische wijze, soms als "tweedehands spullen", waarmee ze met een knipoog verwijzen naar een lichte "emotionele slijtage". Achter de grappen schuilt een meer lichaamsvriendelijke boodschap: ieder mens wordt gepresenteerd in zijn of haar unieke vorm, met sterke en zwakke punten. Vriendelijkheid, gevoeligheid, doorzettingsvermogen en vrijgevigheid worden gewaardeerd. Gebreken worden niet gedemoniseerd; ze worden gezien als menselijke eigenschappen, contextueel bepaald en soms simpelweg onverenigbaar met een specifieke relatie.

Deze benadering herinnert ons eraan dat het einde van een relatie niet betekent dat iemand "niet de moeite waard is". Integendeel: je kunt een fantastisch persoon zijn en op een bepaald moment geen goede match voor iemand zijn. Dit doet op geen enkele manier afbreuk aan je waarde.

Een nieuwe manier om naar relatiebreuken te kijken.

Om een ex aan te bevelen, is een vreedzame scheiding noodzakelijk. Deze trend benadrukt een interessante verschuiving: relatiebreuken worden niet langer per se gezien als dramatische mislukkingen, maar eerder als een erkenning van onverenigbaarheid. Het is mogelijk om iemand diep te waarderen, zijn of haar kwaliteiten te erkennen en te accepteren dat wegen scheiden. Dit meer volwassen en minder schuldgevoel opwekkende perspectief opent de deur naar een andere interpretatie van liefdesverhalen: je leert, je ontwikkelt je, je groeit.

Het valt nog te bezien of deze praktijk een blijvend fenomeen wordt of slechts een virale trend blijft. Eén ding is zeker: door exen te transformeren tot 'rolmodellen' herdefiniëren deze jonge Chinezen de regels van het datingspel. Tussen pragmatisme en ironie in werpen ze een cruciale vraag op: is vertrouwen in een wereld vol geïdealiseerde beelden niet de nieuwe luxe in zaken van het hart?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Een professor analyseert de ideale hoeveelheid tijd die een relatie samen zou moeten doorbrengen om harmonie te creëren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Een professor analyseert de ideale hoeveelheid tijd die een relatie samen zou moeten doorbrengen om harmonie te creëren.

Er zijn stellen die alles samen doen en leven als Siamese tweelingen, en er zijn er die elkaar...

Om de liefde te vinden, vertrouwt ze op reclame in de stad: 4000 potentiële partners wachten op haar.

Om datingapps te omzeilen, koos ze voor een radicaal andere methode. In Californië gebruikte Lisa billboards in de...

Argumenten voorbereiden in je hoofd: deze veelvoorkomende mentale reflex uitgelegd

Voordat ruzies in het openbaar losbarsten, oefenen we ze in ons hoofd als een script. We oefenen onze...

Is de overvloed aan profielen op datingsites een probleem voor de stabiliteit van relaties?

Datingapps bieden binnen enkele minuten toegang tot honderden profielen. Kan deze indruk van constante overvloed relaties verzwakken zodra...

Wat zijn "hoboseksuelen"? Dit nieuwe, giftige datingfenomeen.

In de wereld van moderne dating wint een nieuwe term aan populariteit op sociale media: hoboseksueel. Achter dit...

Tijdens de halftime show van de Super Bowl trouwde dit stel voor de ogen van de hele wereld.

Tijdens de halftime show van de Super Bowl in 2026 toverde een stel het evenement om tot een...

© 2025 The Body Optimist