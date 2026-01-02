Waarom blijven sommige mensen herinneringen aan hun ex koesteren, zelfs als ze getrouwd zijn?

Sommige mensen verbranden foto's van hun vroegere romances en wissen alle sporen van de onvoltooide liefdesaffaire uit, terwijl anderen deze herinneringen in een doos bewaren. Deze vaak verkeerd begrepen gewoonte leidt ertoe dat mensen denken dat de ander spijt heeft of sentimentele nostalgie ervaart. Het bewaren van herinneringen aan een ex of een map met liefdesbrieven is echter niet per se verontrustend.

Een geruststellend ritueel voor sommigen.

Wanneer een stel uit elkaar gaat, organiseren sommige mensen een catharsis-achtig vreugdevuur met cadeaus van hun ex en gooien ze alles weg wat hen aan die tijd herinnert. Deze mensen haasten zich om kostbare sieraden online te verkopen en vernietigen tastbare bewijzen van hun gezamenlijke momenten. Voor hen is deze emotionele zuivering noodzakelijk om sneller verder te kunnen gaan en te vergeten.

Omgekeerd bewaren sommige mensen herinneringen in een doos: foto's van vakanties of knuffels die ze op de kermis hebben gewonnen. De meest romantische onder hen gaan zelfs zo ver dat ze bioscoopkaartjes, restaurantrekeningen, vliegtickets en 's ochtends gekrabbelde briefjes bewaren. En wanneer ze aan een nieuw liefdesleven beginnen, is hun eerste instinct niet om naar de vuilnisbelt te rennen om die doos leeg te maken of de handgeschreven liefdesverklaringen van hun exen als brandhout voor de barbecue te gebruiken.

Vanuit het perspectief van een buitenstaander lijken deze zeer conservatieve mensen gevangen in het verleden en gehecht aan iemand die hun hart allang verlaten zou moeten hebben. Natuurlijk rijzen er vragen en vragen we ons af of die persoon wel "klaar" is om een toekomst met ons op te bouwen. Claire Alquier, seksuologe en relatietherapeute, plaatst dit Shakespeareaanse gebruik echter in perspectief in Slate . "We klampen ons vast aan de herinnering en het feit dat de relatie bestond. Het is noodzakelijk, zelfs bevestigend. We vertellen onszelf dat onze investering niet voor niets is geweest." Dit zijn geen bewijzen van emotionele ontrouw , maar eerder fragmenten uit het leven. Bovendien zijn er mensen die waarde hechten aan materiële zaken en moeite hebben met afscheid nemen, zelfs als het gaat om een sleutelhangertje met de tekst "Ik hou van je".

Het rouwproces bij een romantische relatie verlichten.

Mensen die aandenken aan hun exen dicht bij zich houden, zijn niet per se vrome gelovigen in onvoorwaardelijke liefde die tot het einde duurt. Evenmin lijden ze allemaal aan uitgestelde emotionele afhankelijkheid.

Terwijl sommigen de voorkeur geven aan een radicale breuk, waarbij herinneringen tot as worden gereduceerd, kiezen anderen voor een geleidelijke afbouw. Bij elke verandering laten ze een overblijfsel van die verloren liefde los. Het is minder gewelddadig dan alles in één keer te verbranden. Deze herinneringen, die we aanvankelijk ervaren als een reiziger met heimwee, leiden niet tot zelfreflectie, maar tot acceptatie. In sommige gevallen stellen ze ons zelfs in staat de huidige relatie beter te waarderen.

“De fasen van een relatiebreuk lijken op die van rouw. Het bewaren van brieven, cadeaus of andere spullen van je ex kan een overgangsfase zijn”, legt psycholoog Marie-Hélène Simard uit aan Slate. En het is altijd makkelijker om oude foto's van jullie samen op Facebook te verwijderen dan om filmafdrukken te vernietigen wanneer de relatiebreuk echt en tastbaar wordt.

Door erover te praten worden alle twijfels weggenomen.

Wanneer deze doos met herinneringen, gevuld met lieve woordjes en verhalende voorwerpen, in de handen van een partner valt, kunnen zich duizend scenario's in hun hoofd afspelen. Het vinden van sporen van iemands aanwezigheid is nooit echt prettig. Zelfs als het slechts abstracte herinneringen zijn, kunnen ze angsten bij de ander aanwakkeren en alle zekerheden verbrijzelen. Vandaar het belang om er openlijk over te praten, zelfs als dat betekent dat oude wonden weer worden opengereten.

Het creëren van een eigen privéruimte en onafhankelijkheid is essentieel om een relatie levendig te houden, maar sommige onderwerpen verdienen het om besproken te worden. Het is beter om het bestaan van deze doos van Pandora te bespreken dan je partner deze zelf te laten ontdekken en het ergste te laten vermoeden.

“Wanneer je het over deze doos hebt, benadruk dan de liefde en het belang dat je hecht aan je huidige relatie, en zorg er tegelijkertijd voor dat je partner zich veilig voelt. Dit is het perfecte moment om te benadrukken dat het mogelijk is om je verleden te koesteren en tegelijkertijd samen een sterke toekomst op te bouwen.” Dit zijn de aanbevelingen van Stephen Oreski, psychotherapeut en relatietherapeut, die met Brides magazine sprak.

Seksuologen zijn het erover eens dat er geen juiste of foute manier is om met een relatiebreuk om te gaan. Het rouwen om het einde van een relatie blijft een zeer persoonlijke ervaring, en iedereen gaat er anders mee om, of ze die herinneringen nu koesteren of verbranden. En nog even een korte herinnering: een huwelijk wist niet alles uit wat eraan voorafging.