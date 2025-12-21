Search here...

"Hij ging vreemd, ik heb hem op mijn eigen manier gestraft": haar wraakactie schokt internetgebruikers.

Liefdesleven
Léa Michel
@girlthingpod/TikTok

Marianne ontdekte dat haar man vreemdging met een collega en koos voor wraak voordat ze van hem scheidde. Haar verhaal in een Britse podcast zorgde voor veel ophef op sociale media en riep zowel nerveus gelach als verontwaardiging op.

Een verraad ontdekt en een berekende wraak.

In de podcast "It's a Girl Thing", gepresenteerd door Lucie en Ebony Day, vertelt Marianne hoe ze haar man betrapte op overspel op kantoor. In plaats van een directe confrontatie kiest ze voor stille wraak: "Ik wilde scheiden, maar eerst wilde ik hem een beetje irriteren." Ze richt zich op een wekelijks ritueel: het strijken van zijn zondagse overhemden. Ze observeert zijn gewoontes en giet haar eigen verdunde urine in het reservoir van het strijkijzer, waardoor elke stoombeurt verandert in een "onzichtbare geurval".

De onzichtbare geur die elke stap volgt.

"Het was een ongelooflijke vreugde om hem mijn urine in zijn overhemden te zien strijken," vertrouwt ze me toe. De geur trekt in de vezels en komt vrij door de lichaamswarmte op kantoor. Haar man, zich van geen kwaad bewust, paradeert voor zijn maîtresse met een verborgen, olfactorische vernedering. De podcastpresentatoren reageren met een mengeling van walging en amusement: Lucie ziet het als de "ultieme passiedoder", terwijl Ebony opmerkt dat transpiratie het effect zou versterken. Marianne geniet van deze geheime wraak tot de scheiding.

@girlthingpod het verhaal wordt steeds beter en beter en BETER 😅 ♬ origineel geluid - It's a Girl Thing

Explosieve reacties en een stortvloed aan getuigenissen.

Het verhaal ging viraal en ontketende een golf van bekentenissen. Internetgebruikers reageerden afwisselend geschokt ( "walgelijk!" ) en vol medeleven ( "hij heeft erom gevraagd, ik snap het" ). Anderen deelden hun wraakacties: tandenborstels in het toilet, sleutelhangers met het telefoonnummer van de ex verspreid over de stad.

Uiteindelijk illustreren deze verhalen over bedrog en wraak een datingwereld vol wantrouwen, waar zwarte humor een diepe woede over verraad maskeert. Deze "extreme" anekdote roept de vraag op: hoe ver gaan we om de controle terug te winnen na overspel?

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Een robot verkiezen boven een man: deze keuze wordt steeds vaker omarmd door deze vrouwen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Een robot verkiezen boven een man: deze keuze wordt steeds vaker omarmd door deze vrouwen.

De voorkeur voor een robot boven een mens is vandaag de dag nog steeds een keuze van een...

Deze 32-jarige Japanse vrouw trouwt met een kunstmatige intelligentie.

Yurina Noguchi, 32, vierde een ongewone bruiloft in Okayama, Japan. Haar partner was geen mens, maar een kunstmatige...

"De Olijftheorie": de test die volgens psychologen je kijk op relaties radicaal kan veranderen.

Wat als de sleutel tot een bevredigende relatie schuilt in… een simpele olijf? De ‘olijftheorie’, ontstaan uit een...

Waarom gaan heteroseksuele mannen steeds minder relaties aan?

Al enkele jaren is één ding duidelijk: veel heteroseksuele mannen nemen afstand van het idee van een langdurige...

Waarom maken deze Letse vrouwen gebruik van "echtgenoten die ze inhuren"?

In Letland wordt het dagelijks leven soms op inventieve manieren georganiseerd om met de nodige uitdagingen om te...

Deze overeenkomst zou de beste voorspeller zijn van blijvende liefde.

Het idee lijkt misschien simpel, bijna te mooi om waar te zijn, en toch wordt het sterk ondersteund...

© 2025 The Body Optimist