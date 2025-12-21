"Hij ging vreemd, ik heb hem op mijn eigen manier gestraft": haar wraakactie schokt internetgebruikers.

Marianne ontdekte dat haar man vreemdging met een collega en koos voor wraak voordat ze van hem scheidde. Haar verhaal in een Britse podcast zorgde voor veel ophef op sociale media en riep zowel nerveus gelach als verontwaardiging op.

Een verraad ontdekt en een berekende wraak.

In de podcast "It's a Girl Thing", gepresenteerd door Lucie en Ebony Day, vertelt Marianne hoe ze haar man betrapte op overspel op kantoor. In plaats van een directe confrontatie kiest ze voor stille wraak: "Ik wilde scheiden, maar eerst wilde ik hem een beetje irriteren." Ze richt zich op een wekelijks ritueel: het strijken van zijn zondagse overhemden. Ze observeert zijn gewoontes en giet haar eigen verdunde urine in het reservoir van het strijkijzer, waardoor elke stoombeurt verandert in een "onzichtbare geurval".

De onzichtbare geur die elke stap volgt.

"Het was een ongelooflijke vreugde om hem mijn urine in zijn overhemden te zien strijken," vertrouwt ze me toe. De geur trekt in de vezels en komt vrij door de lichaamswarmte op kantoor. Haar man, zich van geen kwaad bewust, paradeert voor zijn maîtresse met een verborgen, olfactorische vernedering. De podcastpresentatoren reageren met een mengeling van walging en amusement: Lucie ziet het als de "ultieme passiedoder", terwijl Ebony opmerkt dat transpiratie het effect zou versterken. Marianne geniet van deze geheime wraak tot de scheiding.

Explosieve reacties en een stortvloed aan getuigenissen.

Het verhaal ging viraal en ontketende een golf van bekentenissen. Internetgebruikers reageerden afwisselend geschokt ( "walgelijk!" ) en vol medeleven ( "hij heeft erom gevraagd, ik snap het" ). Anderen deelden hun wraakacties: tandenborstels in het toilet, sleutelhangers met het telefoonnummer van de ex verspreid over de stad.

Uiteindelijk illustreren deze verhalen over bedrog en wraak een datingwereld vol wantrouwen, waar zwarte humor een diepe woede over verraad maskeert. Deze "extreme" anekdote roept de vraag op: hoe ver gaan we om de controle terug te winnen na overspel?