Kan een glimlach werkelijk de kracht van een relatie onthullen? Deze test ondersteunt dat idee.

Een glimlach is aanstekelijk en verspreidt zich van mond tot mond, vooral tussen twee verliefde partners. Als je partner jouw blijdschap beantwoordt, betekent dit dat jullie relatie gezond is. Aan de andere kant, als ze je aankijken alsof je een alien bent en zich afsluiten voor je geveinsde geluk, dan hebben ze ofwel meer tijd nodig om je te begrijpen, of ze zijn niet de ideale man die je denkt dat ze zijn. Dit is de boodschap achter de 'glimlachtest', alweer een nieuwe uitdaging voor stellen op sociale media.

Staat je partner open voor je glimlach?

Eerst was er de 'sinaasappelschiltheorie ', waarbij de compatibiliteit van een stel werd gemeten aan de hand van de schil van een sinaasappel. Daarna kwam de ' vogeltest ', waarbij je vol bewondering naar een pan op het fornuis of een vogel in de lucht keek en de reactie van je partner beoordeelde op een schaal van 1 tot 10. En nu spelen stellen een nieuw romantisch spelletje op sociale media.

De regel is simpel. Lach zonder duidelijke reden naar de camera en doe alsof je die glimlach op het gezicht van je partner plakt. Internetgebruikers, altijd op zoek naar dit soort trucjes om in elke situatie een teken van liefde te vinden, maken een handgebaar alsof ze hun stralende glimlach op het gezicht van hun partner projecteren.

Of ze nu in de auto zitten, op het strand zijn of thuis, ze hopen hun partner dezelfde blije uitdrukking te zien tonen en vertrouwen op het spiegeleffect. Geconfronteerd met deze glimlach die ogenschijnlijk uit het niets verschijnt, verbergen sommige partners hun onbegrip niet en blijven onbewogen. Anderen daarentegen spiegelen spontaan hun geliefde. De populairste video is die van het duo @kayandtae , een stel dat zo uit een romantische komedie lijkt te komen, een moderne Romeo en Julia.

De content creator, met een glimlach die zo uit een tandpastareclame zou kunnen komen, loopt naar haar partner toe, en ze hoefde niet eens magische woorden te gebruiken om hem deze positieve emotie te laten delen. In het onderschrift voegt ze toe: "Het is een groene vlag."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kalyl en Taeler 🧡 (@kayandtae)

Een hartverwarmende trend die de sociale media verovert.

In de video van @kayandtae is de partner helemaal betoverd door de stralende glimlach van zijn vriendin. Zozeer zelfs dat sommige kijkers hem vertellen dat ze "geluk heeft" of dat ze de "jackpot" heeft gewonnen. "Elke vrouw verdient het om zo bemind te worden." "De manier waarop hij naar haar kijkt, zegt alles." "Voor mijn gemoedsrust, zeg me dat het AI is," grapt een kijker, waarmee hij benadrukt hoe zeldzaam dit soort mannelijk gedrag is.

Niet alle video's van dit soort eindigen echter met een teder moment of een endorfinekick, zelfs niet als dat alleen via gezichtsuitdrukkingen te zien is. Sommige zijn komisch, andere chaotischer. Soms trekt de partner een pruillip, en pas als de rollen omgedraaid zijn, verschijnt er een veelbetekenende glimlach. Deze test is verre van een wedstrijdje schattigheid, maar illustreert vooral de kracht van een glimlach in een relatie, die soms effectiever kan zijn dan een knuffel of een liefdesverklaring.

Is ongeremd glimlachen het geheim van een langdurige relatie?

In tegenstelling tot andere virale trends die beweren geïnspireerd te zijn door Cupido, is deze wetenschappelijk onderbouwd. Volgens een onderzoek uit 2009 kan de glimlach op kinderfoto's de levensduur van een relatie voorspellen. Want een glimlach liegt niet en is soms een soort liefdesverklaring.

Om te zien of deze simpele gezichtsuitdrukking veel kon onthullen over onze liefdesverhalen, bestudeerden onderzoekers oude foto's uit onze jeugd. Geen gefilterde selfies of zorgvuldig geënsceneerde Instagram-foto's, maar portretten die lang voor belangrijke ontmoetingen, huwelijken en relatiebreuken waren genomen.

Het team van Matthew Hertenstein, hoogleraars psychologie aan de DePauw University, analyseerde honderden foto's uit schooljaarboeken en portretten van ouderen. Met behulp van het Facial Action Coding System (FACS), een instrument ontwikkeld door psycholoog Paul Ekman om gezichtsuitdrukkingen te decoderen, maten ze de intensiteit van de glimlachen op deze foto's. En de resultaten zijn behoorlijk verrassend:

Slechts 11% van de mensen met een brede glimlach heeft in hun leven een scheiding meegemaakt;

Dit percentage steeg tot 31% onder degenen die weinig of helemaal niet glimlachten;

Deelnemers met een ingetogen glimlach hadden tot vijf keer meer kans om te scheiden.

Het is meer een kwestie van persoonlijkheid dan van witte tanden.

Wees echter gewaarschuwd: het onderzoek zegt niet dat een stralende glimlach garandeert dat je hand in hand de zonsondergang zult bekijken. De onderzoekers geven in plaats daarvan verschillende mogelijke verklaringen. Mensen die gemakkelijk glimlachen, hebben de neiging om:

een optimistischer kijk op het leven aannemen;

beter omgaan met dagelijkse conflicten en frustraties;

hun emoties natuurlijker uiten;

om een warmere en meer geruststellende sfeer om hen heen te creëren.

Kortom, het is misschien niet de glimlach zelf die het stel beschermt, maar alles wat erachter schuilgaat: een zeker vermogen om het glas als halfvol in plaats van halfleeg te zien.

Eén ding is zeker: hoewel sociale media elke interactie graag tot een liefdestest maken, herinnert de wetenschap ons eraan dat een oprechte glimlach een krachtig teken van menselijke verbondenheid blijft. En in een relatie kost het vaak minder dan een bos bloemen of een romantisch weekendje weg.