"Dit is onacceptabel": een expat in Parijs onthult de verborgen kant van haar dagelijks leven.

Maatschappij
Léa Michel
Achter het Parijse ansichtkaartbeeld schuilt een minder glamoureuze realiteit. Charlotte Wells, een Amerikaanse die in de hoofdstad woont, had nooit verwacht dat haar video viraal zou gaan… terwijl ze de trap naar haar appartement opliep. En toch heeft deze TikTok, met zijn bedrieglijk dramatische toon, miljoenen internetgebruikers in zijn ban gehouden. Met een mix van sarcasme en oprechtheid onthult de jonge vrouw een zelden uitgesproken waarheid: wonen in Parijs is verre van een permanente droom.

Wanneer de Parijse droom ontspoort

Het begon allemaal met een spontaan, bijna instinctief vertrek. Uitgeput door het tempo van New York, greep Charlotte de kans met beide handen aan om even rust te nemen in een leegstaand appartement in Parijs. Vanaf het moment dat de taxi haar voor haar Haussmann-gebouw afzette, sloop de desillusie erin. Geen fatsoenlijke lift, eindeloze trappen en een dagelijks leven dat meer sportief dan glamoureus was. Haar bijtende humor redde haar echter. Door haar dagelijkse beklimmingen te delen op TikTok (@char.winslow), met een stokbrood in de hand, transformeerde ze haar vermoeidheid in een komisch ritueel.

@char.winslow Als je dacht dat de weg naar beneden al erg was… #parisapartment #apartmenttour #parislife #fyp ♬ original sound - A - 🌴✈️

Internetgebruikers reageren met een mengeling van gelach en verontwaardiging.

De video lokte al snel een stortvloed aan reacties uit. Hoewel velen de situatie amusant vonden, waren anderen verontwaardigd: "Dit is onacceptabel! De tijd en energie die het kost om alleen al thuis te komen is waanzinnig", schreef een gebruiker. Een ander voegde er ironisch aan toe: "En alsof dat nog niet genoeg is, is de huur vast ook nog eens peperduur!" Deze opmerkingen zeggen veel over hoe de "Parijse droom" van buitenaf wordt ervaren: een mengeling van bewondering en verbazing over een minder glamoureuze realiteit.

Achter de ironie belicht Charlotte (@char.winslow) een paradox: het contrast tussen de romantische clichés van Parijs en de harde realiteit van het dagelijks leven. Ver weg van de terrassen en zonsondergangen leert ze haar eigen versie van de Lichtstad te creëren – door wandelingen, ontmoetingen en lachbuien. Misschien is dat wel de ware schoonheid van ontworteld zijn: lachen om wat je uitput, houden van wat "onacceptabel" leek en betekenis vinden waar je die het minst verwacht.

  C'est drôle mais dommage que l'on voit clairement la cage d'ascenseur avec sa porte à chaque étage

