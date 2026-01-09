"Een leraar hoort dat niet te dragen": haar botte reactie op kritiek.

Search here...

Volgens de algemene opvatting hoort een basisschooljuf er bescheiden uit te zien. Hoe? Door zich te beperken tot een grof gebreid vest en een uiterst eenvoudige broek. Hoewel elk beroep zijn eigen kledingvoorschriften heeft, genieten basisschooljuffen aanzienlijke vrijheid in hun kledingkeuze. En een van hen herinnert ons hieraan met een leren rok en een laag uitgesneden jurk.

Outfits die door internetgebruikers als "ongepast" worden beschouwd.

Binnen de schoolmuren zijn niet alle leraren gekleed zoals de leden van de Zweinstein-groep. Content creator @maitreeeeeeeeesse, die lesgeeft aan een gecombineerde eerste- en tweede klas, laat de saaie gebreide truien en simpele blazers in de kast hangen en kiest voor vrolijkere en meer uitgesproken kledingstukken. Wat staat er op het programma? Een korset met barokprint, een romantische jurk in Bridgerton-stijl, een geruite minirok en een nauwsluitende spijkeroverall. Een wereld van verschil met de ouderwetse leraren van nu, die brillen, lawaaierige kettingen en platte ballerina's droegen.

De jonge lerares, die haar dagelijkse leven in de schoolomgeving deelt, ontkracht eigenhandig de mythe van de ouderwetse, wereldvreemde professor. Sommigen bekritiseren haar echter vanwege haar gebrek aan neutraliteit en veroordelen haar kledingkeuze fel, alsof kleding de sleutel tot geloofwaardigheid zou zijn.

In de reacties geven internetgebruikers haar de les over haar kledingkeuze. Ze wordt praktisch gestraft omdat ze te glamoureus gekleed gaat. Terwijl online roofdieren zich overgeven aan weerzinwekkende fantasieën over haar stoffencombinatie, protesteren reactionairen die vastzitten in het tijdperk van schooluniformen luidkeels. Terwijl haar leerlingen haar over het algemeen vergelijken met een fee of haar zonder aarzeling 'cool' noemen, vinden de volwassenen online haar outfits ongepast.

De leraar trotseert de clichés van de doorsnee leraar, en kijkt steeds weer verder.

In het collectieve bewustzijn verschijnen vrouwelijke docenten allemaal in een vergelijkbare outfit. De beschrijving? Een geruite blouse, een vest dat tot op de heupen reikt en ouderwetse flared jeans. Docenten Spaans lijken de enigen te zijn die aan deze verontrustende uniformiteit ontsnappen; zij dragen felgekleurde kledingstukken en zijn fan van het merk Desigual. Hoewel docenten niet gebonden zijn aan modevoorschriften , leiden onbewuste normen ertoe dat ze de voorkeur geven aan rechte broeken boven tweed shorts en wollen truien boven nauwsluitende coltruien.

En fictie versterkt deze stereotypen, waardoor we gaan geloven dat een kokerrok niet thuishoort achter het schoolbord. Afgaande op het uiterlijk van leraren in de popcultuur, missen ze een goed gevoel voor stijl en tonen ze een extreem minimalistisch esthetisch beeld. De schooljuffen op onze schermen dragen outfits die zelfs onze grootmoeders saai zouden vinden.

De contentmaker wil op haar beurt een einde maken aan dit nultolerantiebeleid. Ze wisselt af tussen "Miss Honey"-looks en stoere vibes, jurken met splitten in renaissancestijl en outfits à la "Gossip Girl". In een meedogenloos geseksualiseerde industrie neemt ze simpelweg de controle over haar imago terug.

Geen provocatie, gewoon een persoonlijke uiting.

Deze lerares, die weigert zich te conformeren aan een professioneel ideaal, heeft misschien geen academische stijl, maar dat doet niets af aan haar lesgeefkwaliteiten. In een maatschappij die de respectabiliteit van een vrouw beoordeelt op basis van de lengte van haar rok en de hoeveelheid huid die ze laat zien, is het geen wonder dat ze kritiek krijgt. Toch leert deze lerares haar leerlingen, door creativiteit te omarmen, de kunst van individualiteit – een concept dat helaas ontbreekt in schoolboeken.

Ze probeert niet "de blonde meisjes af te leiden" of "aan haar collega's te pronken". Ze doet wat velen niet lukt: ze is gewoon zichzelf. In de reacties prijzen internetgebruikers die de taal van vriendelijkheid spreken haar ongelooflijke veelzijdigheid.

Deze lerares mag dan flexibel zijn met haar kledingkeuze, dat weerhoudt haar er niet van om haar gezag aan de lessentafel te laten gelden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: je kunt een boek niet beoordelen op zijn omslag. Iets om voor eens en voor altijd te onthouden.

