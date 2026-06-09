Deze vrouw doet een oproep om de man te vinden die haar redde na een aanval in Milaan.

Het verhaal doet momenteel de ronde in de Italiaanse media. Anna Aksamit meldde dat ze midden op de dag in Milaan werd aangevallen. Ze werd gered door een onbekende en deed vervolgens een oproep op sociale media om hem te vinden – en om haar dankbaarheid te uiten, die ze naar eigen zeggen "nooit zal vergeten".

Een aanslag overdag in Milaan.

De gebeurtenissen, zoals Anna Aksamit die aan een lokaal Italiaans mediakanaal vertelde, vonden plaats in de wijk Porta Romana, een van de woonwijken in het zuiden van Milaan. Aksamit verklaarde dat ze naar een supermarkt was gegaan toen ze merkte dat een groep van zes tot acht jongemannen haar volgde. Al snel omsingelden de mannen haar, vielen haar lastig en sloegen haar vervolgens in haar gezicht en buik.

Nog steeds in shock, heeft ze nu slechts een vage herinnering aan haar aanvallers. "Het enige wat ik me herinner is dat ze jong waren en bier dronken," verklaarde ze in haar getuigenis. Het geweld was des te moeilijker te verdragen omdat het plaatsvond in een buurt die bekendstaat om zijn veiligheid, in het hart van een grote Europese stad.

De heldhaftige daad van een onbekende voorbijganger

Het was tijdens dit moment van extreme isolatie dat een man – door Anna Aksamit omschreven als "een lange, gespierde Italiaan" – eigenhandig ingreep en de groep wegjoeg. Zijn tussenkomst zorgde ervoor dat Anna Aksamit aan een mogelijk veel erger lot ontsnapte. Destijds dacht Anna Aksamit er niet aan om zijn naam of contactgegevens te vragen. Geschokt en verbijsterd kon ze alleen maar naar huis terugkeren en de hele nacht huilen. Een paar dagen later hoopt ze deze vreemdeling – die ze omschrijft als "een ware held" – te vinden om haar dankbaarheid te betuigen.

Een oproep die via sociale media werd verspreid.

Om hem te vinden, startte Anna Aksamit een oproep op haar eigen sociale media, in de hoop dat online solidariteit hen in contact zou brengen. Haar initiatief is al breed gedeeld door Italiaanse, Poolse en internationale internetgebruikers, die haar bericht massaal delen. Het doel: deze man – die zich waarschijnlijk niet bewust is van de impact van zijn daden – te laten inzien hoe belangrijk zijn acties zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Anna Aksamit (@aksamitt)

Er is een klacht ingediend en er is een herinnering verspreid over de veiligheid van vrouwen in de stad.

Naast de zoektocht naar haar redder kondigde Anna Aksamit ook aan dat ze een klacht zou indienen bij de Italiaanse autoriteiten. Los van deze individuele zaak wakkert haar getuigenis helaas het debat over de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte opnieuw aan. In Milaan, net als in veel andere Europese steden, luiden verschillende feministische organisaties al jaren de alarmklok over de toename van bendegeweld gericht tegen alleenstaande vrouwen – zelfs overdag, in buurten die als 'rustig' worden beschouwd.

Het verhaal van Anna Aksamit is dus zowel een verhaal over zogenaamd 'alledaags' geweld dat onverdraaglijk blijft, als een getuigenis van een daad van menselijke solidariteit. Laten we hopen dat deze onbekende man, de stille held van een Milanese middag, uiteindelijk de erkenning krijgt die hij verdient.