Van depressie naar een finale: de opmerkelijke comeback van tennisster Maja Chwalińska

Tennisfans zullen de French Open van 2026 nog lang herinneren. Van alle verwachte topspelers was het de 24-jarige Poolse Maja Chwalińska die de meest indrukwekkende prestatie van het toernooi leverde. Ze maakte een spectaculaire sprong op de WTA-ranglijst, van de 114e naar de 21e plaats.

Een historische finale voor de nummer 114 van de wereld.

Maja Chwalińska werd de tweede qualifier in het Open tijdperk die de halve finale van een Grand Slam-toernooi bereikte op Roland-Garros – en vervolgens ook nog de finale. Deze prestatie is des te opmerkelijker gezien het feit dat ze 2023 buiten de top 300 van de wereldranglijst eindigde, op de 349e plaats.

Tijdens het toernooi in Parijs versloeg ze achtereenvolgens vier speelsters uit de top 50 van de wereld, waaronder de Russische Diana Schnaider in de halve finale. Deze opleving in vorm bracht het Franse publiek in extase – en met name de talloze Poolse supporters die met rood-witte vlaggen zwaaiden en haar naam scandeerden op de tribunes van Court Philippe-Chatrier.

Op 6 juni 2026, in de finale, was het de jonge Russische Mirra Andreeva, 19 jaar oud en nummer 8 van de wereld, die in twee sets (6-3, 6-2) zegevierde. "Ik heb mijn best gedaan, het spijt me. Ik zal deze drie weken nooit vergeten, dat is zeker," zei een zichtbaar geëmotioneerde Maja Chwalińska na de wedstrijd op de baan. Aan het einde van het toernooi maakte ze een spectaculaire sprong op de WTA-ranglijst, van de 114e naar de 21e plaats – een stijging van bijna 100 plaatsen.

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Een depressie die haar in 2021 van de rechtbank had weggehouden.

Wat dit verhaal echt uitzonderlijk maakt, is de weg die ze heeft afgelegd. In 2021 maakte Maja Chwalińska publiekelijk bekend dat ze al meer dan achttien maanden aan een zware depressie leed en nam ze de moeilijke beslissing om tijdelijk te stoppen met professioneel tennis. Zo'n openlijke verklaring is zeldzaam in een sportwereld die nog steeds grotendeels gekenmerkt wordt door het taboe rondom mentale gezondheidsproblemen.

Een paar maanden later gaf ze een bijzonder aangrijpend verslag van haar ervaring. "In het begin dwong ik mezelf. Ik dacht dat ik sterk en stoer moest blijven en moest blijven trainen. Maar op een gegeven moment kon ik zelfs mijn bed niet meer uitkomen. Ik was gewoon levenloos, om eerlijk te zijn. Ik besefte dat ik een pauze moest nemen, anders zou ik niet meer kunnen leven."

De terugkeer, het geduld, de wederopbouw.

De speelster trok zich enkele maanden volledig terug van de tennisbaan om zich te concentreren op haar mentale gezondheid. "Ik wist eerlijk gezegd niet of ik ooit nog terug zou komen. Na een paar maanden besloot ik toch terug te keren," legde ze onlangs uit. Een geduldige comeback, gekenmerkt door verschillende titels op het secundaire circuit (Praag, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), voordat deze plotselinge doorbraak in Parijs volgde.

Een stem die ertoe doet voor mentale gezondheid in de sport.

Naast haar sportieve prestaties heeft de reis van Maja Chwalińska nu ook een symbolische betekenis gekregen. Net als de Japanse tennisster Naomi Osaka, de Amerikaanse turnster Simone Biles, of meer recentelijk de Franse internationale basketballer Victor Wembanyama , belichaamt zij deze nieuwe generatie atleten die weigeren hun persoonlijke worstelingen te verbergen en die ons eraan herinneren dat prestaties niet ten koste mogen gaan van de mentale gezondheid. Haar getuigenis, zowel helder als strijdbaar, zal ongetwijfeld een mijlpaal vormen in de geschiedenis van de verhalen over vrouwensport.

Maja Chwalińska heeft de French Open van 2026 dan wel niet gewonnen, maar ze heeft wel een van de meest inspirerende prestaties in het vrouwentennis van dit decennium neergezet. En ze heeft ons met zeldzaam inzicht eraan herinnerd dat succes soms niet mogelijk is zonder het recht om alles even stil te leggen en opnieuw te beginnen.