Deze zwarte pop, die in China wordt aangeprezen als middel tegen stress, wekt grote verontwaardiging.

Om chronische stress te bestrijden, knijpen sommige mensen in schuimrubberen ballen, spelen ze met speciaal ontworpen ringen of knijpen ze in gelatineachtige voorwerpen. Chinese internetgebruikers uiten hun frustraties echter op poppen met een donkere huidskleur, de zogenaamde "Natasha-poppen". Op sociale media luchten ze hun hart en laten ze hun woede de vrije loop op deze kneedbare figuren, wat meer lijkt op een uitbarsting van haat dan op een moment van ontspanning.

Zwarte poppen worden zonder mededogen behandeld.

Stress is onmiskenbaar de ziekte van de 21e eeuw. Het is een plaag die geen grenzen kent, en iedereen heeft zijn eigen methoden om die ongrijpbare gemoedsrust te ervaren en zijn gedachten te resetten. Sommigen steken hun vingers in glinsterende slijmballen, terwijl anderen mindfulness-meditatie beoefenen vanuit hun bureaustoel. De Chinezen daarentegen laten hun woede en onderdrukte emoties los op een pop genaamd de "Natasha-pop", het equivalent van die zachte siliconenballen.

Het beeldje ziet eruit als een kleine baby, eenvoudig gekleed in een kleurrijke luier. In tegenstelling tot porseleinen poppen die bij het minste ongelukje breken, zijn deze modellen bestand tegen ruw gebruik zonder ooit te breken. Ze vervormen onder gebalde vuisten en opzettelijk geduw, maar keren snel terug naar hun oorspronkelijke vorm. Met zijn zichtbare rimpels, mollige gezichtje, onschuldige gelaatsuitdrukking en schattige uiterlijk is het moeilijk voor te stellen dat iemand deze baby met zijn kauwgomhuidje kwaad zou doen. Toch onderwerpen Chinese internetgebruikers het aan buitensporig geweld en voeren ze er regelrechte crashtests mee uit. Het is bijna een persoonlijke vendetta.

Wat verontrustend is aan deze video's, is dat ze steevast poppen met een donkere huidskleur laten zien. De content die op TikTok circuleert, is schokkend wreed. Onder het mom van "loslaten" slaan gebruikers de poppen, gieten kokend water over hun lichamen, vertrappen ze genadeloos en snijden ze in stukken. Anderen vermaken zich door hun huid te bleken met make-up of ze plat te drukken als pannenkoeken.

Het is "ontmenselijkend", roepen internetgebruikers dat het racisme is.

De mensen die deze Natasha-pop handmatig pijn doen, lijken niet te ontspannen of spanning te ontladen, maar eerder de pop te martelen en haar volledig te vernietigen. Althans, zo reageerden internetgebruikers op deze beelden, die waarschijnlijk de gevoeligheden van mensen van kleur zullen kwetsen. Zij beschouwen dit als zinloze vijandigheid. "Je zult me er nooit van overtuigen dat dit onschadelijk is. Het is ontmenselijkend," zegt contentmaker @tanaissa, die snel inspeelde op deze virale trend.

Ze vragen zich ook af waarom mensen van Chinese nationaliteit zwarte poppen als zondebok gebruiken. Ze weigeren te geloven dat het louter toeval is. Op Chinese platforms zoals Red Notes rechtvaardigen de direct betrokkenen deze keuze voor huidskleur door te zeggen dat "een witte baby er te menselijk en realistisch uit zou zien" om aan dergelijke martelingen te worden onderworpen. Met andere woorden, een zwarte baby zou slechts een "ding" zijn dat overreden, van de vijfde verdieping gegooid of als een sok aangetrokken zou kunnen worden. Maar in plaats van een beschamend archief te worden, heeft deze trend buitengewone proporties aangenomen. De Natasha-poppen zijn een bijproduct geworden van alomtegenwoordig racisme, variërend van virtuele filters tot zure snoepjes.

Soortgelijke racistische daden worden door verenigingen veroordeeld.

De vervolging die de Natasha Dolls moeten doorstaan, is slechts het topje van een enorme ijsberg. Op Chinese sociale media, waar de regels minder streng zijn en censuur vrijwel onbestaande, worden zwarte mensen bespot en gereduceerd tot 'freakshows'. Zoals het mediakanaal Okafrique in een huiveringwekkende video uitlegt: "hele kanalen zenden beelden uit van Chinezen die echte zwarte baby's mishandelen." Het terroriseren van kwetsbare, straatarme zwarte kinderen is een veelvoorkomend tijdverdrijf op deze lokale platforms.

Om deze normalisering van racisme en de problematische inhoud die het internet vervuilt tegen te gaan, hebben organisaties krachtig gereageerd. "De Chinese overheid moet het anti-zwarte racisme dat op het internet in China heerst erkennen en veroordelen, en maatregelen nemen om tolerantie te bevorderen en vooroordelen te bestrijden", aldus Human Rights Watch .

Het probleem schuilt dus niet alleen in de brutaliteit van de video's, maar ook in de boodschap die ze, bewust of onbewust, overbrengen. Door deze zwarte poppen herhaaldelijk te transformeren tot legitieme doelwitten van spot, vernedering of spectaculaire vernietiging, dreigt deze content reeds diepgewortelde stereotypen te normaliseren.