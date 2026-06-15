Op 20-jarige leeftijd werd Tia Cordery huiseigenaar dankzij een gewoonte die ze in haar tienerjaren had ontwikkeld.

Op je twintigste een eigen huis kopen, zonder hulp van familie en met een minimumloon: dat is wat Tia Cordery, een jonge Britse, heeft bereikt. Ze deelt haar verhaal nu op TikTok. Een traject dat ingaat tegen het idee dat toegang tot een eigen woning "volledig onbereikbaar" is voor mensen onder de dertig. En een traject dat, volgens haar, gebaseerd is op financiële discipline die al lang voor haar volwassenheid begon.

Een leerwerktraject en een minimumloon vanaf 16 jaar.

Tia Cordery groeide niet op in een rijk gezin. Haar familie kon het zich niet veroorloven haar geld te lenen om haar volwassen leven te beginnen, dus besloot ze al vroeg het heft in eigen handen te nemen. Als tiener ging ze aan de slag als leerling in de klantenservice. Het salaris was bescheiden – ongeveer £8 per uur, het wettelijke minimumloon voor haar leeftijd in het Verenigd Koninkrijk.

Op die leeftijd geven veel tieners hun eerste verdiensten uit aan uitgaan, kleding of gewoon "plezier maken". Tia Cordery maakt echter een radicaal andere keuze. En het is deze keuze die zes jaar later alles zal veranderen.

400 pond per maand opzij zetten

Elke maand stort de jonge vrouw hetzelfde bedrag – zo'n 180 kilo – op een bankrekening die uitsluitend bestemd is voor haar project om een huis te kopen. "Ik had geen rekeningen", legt ze uit in de TikTok-video die momenteel veel bekeken wordt. "Ik verdiende niet veel. Ik kreeg het minimumloon. Maar ik heb doorgezet."

Haar methode? Radicale zelfdiscipline, die ze samenvat in een aantal eenvoudige principes: een aparte bankrekening voor spaargeld (om verwarring met dagelijkse uitgaven te voorkomen), geen onnodige uitgaven en bovenal, het afzien van uitjes die het budget van jongvolwassenen snel onder druk zetten. Een strategie die financieel adviseurs goed kennen en die volledig gebaseerd is op consistentie.

De maatschappelijke prijs: verloren vrienden en critici.

Deze discipline heeft echter ook een prijs – een sociale prijs. "De mensen met wie ik toen omging, noemden me gierig omdat ik mijn geld niet constant wilde uitgeven aan uitgaan", zegt Tia Cordery. "Ik spreek ze niet meer, maar het was moeilijk. Ze zeiden: 'Laten we gaan, laten we plezier maken', en ik antwoordde: 'Ik heb niet veel geld, ik wil dat niet.'" Deze getuigenis herinnert ons eraan hoeveel sociale druk er kan rusten op zuinige jongeren – en hoeveel vastberadenheid er nodig is om die druk te weerstaan.

Een carrière in de vastgoedsector en een boodschap aan jongeren.

Tegenwoordig werkt Tia Cordery zelf in de vastgoedsector – een carrièrekeuze die logischerwijs haar persoonlijke pad voortzet. En dankzij jarenlang sparen kon ze op slechts 20-jarige leeftijd haar eerste huis kopen.

De jonge vrouw is uitgegroeid tot een prominent figuur op TikTok en gebruikt haar platform om andere jongeren bewust te maken van het belang van vroeg beginnen met sparen. Volgens haar zijn veel mensen van haar leeftijd onvoldoende op de hoogte van de principes van sparen, noch van de leenmogelijkheden die er zijn om een huis te kopen. Deze constatering wordt gedeeld door veel professionals in de financiële voorlichting.

Het verhaal van Tia Cordery is daarom niet "magisch"; het berust op een simpele gewoonte, die al vroeg werd aangeleerd en met indrukwekkende discipline werd volgehouden. Het is een voorbeeld dat alle generaties eraan herinnert dat sparen een van de krachtigste instrumenten blijft – mits je weet hoe je dat moet doen en de moed hebt om dagelijks "nee" te zeggen.