Wat is "Bimbo Stoïcisme", deze virale trend die zoveel ophef veroorzaakt op sociale media?

De afgelopen maanden is op TikTok een trend ontstaan die even verrassend als inspirerend is: "bimbo stoïcisme". Deze beweging, een mix van oude filosofie en zelfwaardering, moedigt vrouwen aan om zich los te maken van vergelijkingen en hun eigen uniekheid te ontdekken.

Een TikTok-trend die schoonheid transformeert tot een filosofie.

De trend 'bimbo stoïcisme', die eind 2025 op TikTok ontstond, veroverde al snel de sociale media. De bedenker van de beweging is Babushka, een blogger uit Georgië, bekend onder het pseudoniem @babushka.en. Nadat ze een meme zag die de 'bimbo'-esthetiek combineerde met de stoïcijnse filosofie, besloot ze er een levensstijl van te maken. Haar video's zijn enorm populair geworden en hebben een groeiende community opgebouwd rond een simpel idee: leren om vrouwelijkheid op een andere manier te bekijken, zonder je te laten beperken door traditionele schoonheidsidealen.

#spiritueeldier #bimbo #schoonheid ♬ Regenereer als een vampier - Babúshka🐺 @babushka.en Ik maak morgen een snelle quiz over je spirituele dier 💖 Om jouw dier te vinden, moet je hier goed op letten: 1. Wat was je favoriete dier in je kindertijd? Wolf, dinosaurussen, adelaar? In je kindertijd voelen we onze aard onbewust aan. 2. Je lengte. Ben je lang en sterk? Kies dan een olifant, beer, paard of leeuwin. Ben je klein? Wezel, kat, vos of puppy (zoals Sabrina Catpenter deed). 3. Je karakter. Ben je kalm en aardig? Kies dan een hinde, konijn of huiskat. Ben je een bitch? Kies dan een wolf, vos of wilde kat. Ben je rustig en gereserveerd? Kies dan een raaf, uil of adelaar. 4. De vorm van je neus. Is hij breed? Kies dan een grote kat/wolf/hinde. Is hij adelaarsneus? Kies dan een vogel. Kies met je hart, zusje! #bimbostoïcisme

Wanneer de domme blondine stoïcisme ontmoet

De naam van de beweging is gebaseerd op een onverwachte vermenging van twee werelden.

Aan de ene kant de "bimbo", een figuur uit de Amerikaanse populaire cultuur, vaak geassocieerd met assertieve, glamoureuze en zeer zichtbare vrouwelijkheid, maar al lang gereduceerd tot een cliché van oppervlakkigheid.

Aan de andere kant is er het 'stoïcisme', een oude filosofie die zelfbeheersing aanmoedigt, acceptatie van wat buiten onze macht ligt en de zoektocht naar een vorm van innerlijke rust.

"Bimbo-stoïcisme" combineert deze twee visies om een nieuwe interpretatie van vrouwelijkheid te bieden: volledig jezelf zijn, van je uiterlijk houden en je zelfvertrouwen ontwikkelen, terwijl je afstand neemt van oordelen van buitenaf.

Het kernprincipe: je tweelingdier vinden

De kern van deze trend is een ritueel dat viraal is gegaan: het delen van een foto van je gezicht en de community vragen om er een "dierentweeling" aan toe te wijzen. De antwoorden kunnen zeer uiteenlopend zijn: sneeuwluipaard, zwaan, vos, raaf, lynx, pauw, beer of zelfs verzonnen wezens.

Het doel is niet om vrouwen te rangschikken op basis van hun schoonheid, maar om een unieke energie, uitstraling of persoonlijkheid te benadrukken. Het idee is aantrekkelijk omdat het onze kijk op onszelf volledig verandert. In plaats van te proberen te voldoen aan een perfect ideaal, wordt iedereen uitgenodigd om te ontdekken wat hen uniek en waardevol maakt.

Voorbij alle vergelijkingen om de uniekheid ervan te vieren.

De kernboodschap van "bimbo stoïcisme" is een reactie op schoonheidsidealen die er vaak toe leiden dat vrouwen met elkaar worden vergeleken. Lange tijd werd het zogenaamde vrouwelijke uiterlijk beoordeeld aan de hand van specifieke criteria, waardoor een hiërarchie ontstond tussen degenen die als "mooi" werden beschouwd en degenen die dat niet waren.

Deze trend stelt een andere benadering voor: er is geen sprake van een rangorde van identiteiten. Net als in de dierenwereld heeft elk wezen zijn eigen kenmerken en sterke punten. Een sneeuwluipaard hoeft niet op een zwaan te lijken, en een raaf hoeft niet onder te doen voor een pauw. Elk heeft een eigen soort schoonheid.

Een persoonlijke aanpak die uitgroeide tot een collectieve beweging.

Voor Babushka kwam "bimbo-stoïcisme" voort uit een intieme reflectie op zelfbeeld, vrouwelijkheid en de deconstructie van onzekerheden. Ze legt uit dat ze zich wilde herontdekken met een "vreugdevolle vrouwelijkheid", een vrouwelijkheid die assertief is en vrij van geïnternaliseerde oordelen. Haar aanpak combineert daarom persoonlijke ontwikkeling, filosofie en zelfbevestiging. Ze moedigt vrouwen aan om hun unieke kwaliteiten te waarderen in plaats van te proberen ze te corrigeren.

Krachtige vrouwelijke figuren als symbolen

De gemeenschap put ook inspiratie uit grote historische vrouwelijke figuren zoals Cleopatra, Jeanne d'Arc, Frida Kahlo en Harriet Tubman, die geassocieerd worden met symbolische dieren. De zwarte kat kan onafhankelijkheid vertegenwoordigen, de wolf veerkracht, de pauw zelfvertrouwen en de raaf intelligentie. Deze associaties creëren een soort moderne mythologie waarin elke vrouw een beeld kan vinden dat bij haar resoneert.

Een trend die ook onderwerp van discussie is.

Zoals veel populaire fenomenen is ook 'bimbo-stoïcisme' niet immuun voor discussie. Sommige neurodivergente individuen hebben erop gewezen dat de associatie tussen mens en dier al bestaat in bepaalde gemeenschappen, met name als manier om persoonlijkheden te begrijpen.

Anderen merken op dat sommige interpretaties van de beweging soms een vorm van concurrentie kunnen creëren, waarbij sommige dieren als waardevoller worden beschouwd dan andere, terwijl het oorspronkelijke idee juist gebaseerd is op de afwezigheid van hiërarchie.

Naast de virale verspreiding onthult 'bimbo stoïcisme' een diepere reflectie op onze relatie met ons lichaam en onze identiteit. In een tijdperk waarin filters, schoonheidstrends en bewerkte foto's een grote invloed hebben op ons zelfbeeld, biedt deze benadering een positief alternatief. De boodschap is simpel: er is niet maar één manier om mooi, vrouwelijk of bijzonder te zijn. Elke vrouw bezit haar eigen unieke energie, en de kern blijft hetzelfde: leren onszelf te waarderen zonder onszelf met anderen te vergelijken.