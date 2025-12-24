De knapste mannen van 2025 volgens een onderzoek: een lijst die vooroordelen op de proef stelt.

Elk jaar verschijnen er aan het einde van het jaar weer nieuwe ranglijsten en trends, maar deze zorgt voor veel ophef. Een onderzoek vanPlayersTime , een specialist in data-analyse, analyseerde jarenlange edities van People Magazine om te bepalen wat het publiek momenteel boeit. Het resultaat? Een ranglijst van de "knapste mannen ter wereld" voor 2025, gedomineerd door bekende gezichten... maar wiens profielen een opvallende verschuiving in de normen voor mannelijke schoonheid onthullen.

Theo James in de hoofdrol, pure charme.

De Britse acteur Theo James, die beroemd werd door "Divergent" en geliefd is sinds "The White Lotus", staat op de eerste plaats. Volgens het onderzoek voldoet hij aan 89% van de criteria voor het "ideale portret": een natuurlijke uitstraling, een intense blik, ingetogen elegantie en een mysterieuze aura die universeel bewonderd lijkt te worden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door THEO JAMES (@theojames016)

Achter hem staan Jonathan Bailey, ster van "Bridgerton", en de Colombiaanse zanger Maluma, wiens charismatische aanwezigheid dit toonaangevende trio compleet maakt. Drie zeer verschillende persoonlijkheden, maar één duidelijke overeenkomst: stille zelfverzekerdheid, een sterke stijl en oprechtheid in hun houding.

Het is belangrijk om te onthouden dat schoonheid subjectief is: deze mannen bovenaan de lijst zullen niet door iedereen als knap worden beschouwd, en hun uiterlijk kan zelfs "clichématig" lijken omdat het voldoet aan de gangbare schoonheidsidealen. Uiteindelijk heeft ieder mens, ongeacht geslacht, zijn of haar eigen unieke en waardevolle schoonheid. Deze ranglijst hoeft u geen onzeker gevoel te geven, heren: wees gewoon uzelf.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door People Magazine (@people)

Een samengestelde schets van "moderne charme".

Om deze ranglijst samen te stellen, analyseerden onderzoekers trends over meerdere jaren tot in detail: leeftijd, lengte, oog- en haarkleur, lichaamsbeharing, tatoeages, lichaamsbouw, maar ook relatiestatus en zelfs sterrenbeeld. Het resultaat: het meest voorkomende profiel is dat van een lange, donkerharige, atletische man van bijna veertig, met een vleugje mysterie in zijn ogen.

De rest van de ranglijst bevestigt deze trend: Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green en Timothée Chalamet vallen ook op. Verschillende werelden, maar ze belichamen allemaal een vorm van authentieke schoonheid, een mix van kracht, gevoeligheid en diepgang.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jacob Elordi Fan (@jacobelordicom)

Naar een meer genuanceerde kijk op 'mannelijke charme'

Voorbij gezichten en statistieken laat deze top 10-lijst zien hoezeer het concept van mannelijke schoonheid evolueert. De cultus van het perfecte lichaam of het stereotype mannelijke ideaal is verdwenen: in 2025 schuilt schoonheid in expressie, houding, uitstraling en de aura van een persoonlijkheid. Het zit hem evenzeer in stille zelfverzekerdheid als in het vermogen om jezelf te zijn, in ingetogen charisma of een oprechte blik, in een stijl die individualiteit weerspiegelt in plaats van conformiteit.

Deze ranglijst is daarom geen norm om na te streven, maar eerder een weerspiegeling van de diverse manieren waarop charme zich kan manifesteren. Sommigen geven de voorkeur aan een ondeugende glimlach, anderen aan natuurlijk zelfvertrouwen, weer anderen aan elegantie of gevoeligheid. Het belangrijkste is te begrijpen dat schoonheid veelzijdig is: het is niet beperkt tot de normen van de media, en ieder mens bezit zijn eigen unieke kwaliteiten. Uiteindelijk nodigt dit frisse perspectief op mannelijke charme ons uit om te bedenken dat elke man, op zijn eigen manier, knap kan zijn.

Kortom, dit onderzoek is meer dan alleen een ranglijst; het bevestigt dat schoonheid veelzijdig is. En dit jaar heeft het duidelijk een uitgesproken Brits tintje.