"Digitale crisis" in India: veel jongeren keren sociale media de rug toe.

Sociale media, lange tijd beschouwd als "vensters op de wereld" en symbolen van vrijheid, verliezen aan aantrekkingskracht voor een deel van de Indiase jeugd. Steeds meer jongvolwassenen van Generatie Z kiezen ervoor om er afstand van te nemen, niet om zich af te sluiten van de wereld, maar om er weer controle over te krijgen.

Een verbonden generatie... maar wel een die achterloopt.

Voor veel jonge Indiërs zijn de dagen voorbij dat het delen van elk moment van hun leven een bron van plezier was. Een journaliste van de Indian Express vertelt hoe ze haar accounts drie jaar lang verwijderde: "Ik voelde me vrij, vredig, in controle over mijn leven." Toen ze uit nieuwsgierigheid weer online ging, realiseerde ze zich al snel dat ze niet langer de behoefte voelde om zichzelf bloot te geven.

Dit gevoel wordt door velen gedeeld: leven zonder jezelf in de schijnwerpers te zetten wordt nu gezien als een teken van welzijn, zelfs van verzet. Volgens Vivek Rawat (26), een public relationsmedewerker, heeft het loskoppelen van schermen duidelijk positieve effecten gehad: "Door mijn onnodige digitale blootstelling en sociale druk te verminderen, heb ik me meer op mezelf kunnen richten."

Het perverse effect van constante enscenering.

Sociale media boden jonge Indiërs ooit de mogelijkheid om hun mening, emoties en dromen te uiten. Velen zijn van mening dat deze vrijheid nu een beperking is geworden. Doordat ze constant worden beoordeeld door een virtueel en anoniem publiek, ervaren velen emotionele uitputting. Hyperconnectiviteit en de voortdurende zoektocht naar goedkeuring hebben geleid tot een gevoel van psychische burn-out dat zelfs door professionals in de geestelijke gezondheidszorg wordt waargenomen.

Neem de controle over uw imago terug.

Generatie Z groeide op in een wereld waarin hun waarde vaak wordt afgemeten aan de mening van anderen. Deze constante blootstelling – van ouders, vrienden of volgers – heeft een manier van leven onder druk gevormd, in een maatschappij die prestatie en perfectie eist. Vandaag de dag keert het tij. Deze jongeren willen een intieme authenticiteit herontdekken, vrij van filters en digitale bevestiging. Zichzelf zijn, zelfs buiten de camera, wordt een manier om balans te vinden en mentaal welzijn te bevorderen.

Door zich terug te trekken van sociale media, geven jonge Indiërs het internet niet helemaal op; ze heroveren hun online aanwezigheid. In plaats van hun dagelijks leven openbaar te maken, geven ze prioriteit aan privé-uitwisselingen, leren en een meer discreet en selectief gebruik. Deze 'digitale crisis' markeert mogelijk het einde van een tijdperk – dat van overmatige blootstelling – en het begin van een nieuw tijdperk, gebaseerd op de vrijheid om te kiezen wat onzichtbaar blijft.