Dit is het ideale salaris dat iemand nodig zou hebben om gelukkig te zijn in de Verenigde Staten.

Kan geluk werkelijk in geld worden uitgedrukt? Een recent onderzoek in de Verenigde Staten probeert deze prangende vraag te beantwoorden. Gezien de hoge kosten van levensonderhoud, persoonlijke ambities en een streven naar comfort, lijkt het ideale salaris eerder een evenwicht dan een vaststaand gegeven te zijn.

Is geld het uitgangspunt voor welzijn?

Praten over geluk zonder geld te noemen is een illusie, zeker in een land zo groot en divers als de Verenigde Staten. Volgens een onderzoek onder 1.000 Amerikaanse werknemers, uitgevoerd door twee economen, ligt een belangrijke drempel rond de 75.000 dollar per jaar (64.000 euro). Boven dit bedrag is geld geen constante bron van zorgen meer, zo blijkt uit het onderzoek. Het stelt mensen in staat om in hun basisbehoeften te voorzien: fatsoenlijke huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, voldoende voedsel en de mogelijkheid om te genieten van alledaagse genoegens.

Dit inkomensniveau werkt als een tegengif tegen financiële stress. Rekeningen stapelen zich niet langer op tot een angstaanjagende hoogte, onverwachte uitgaven zijn gemakkelijker op te vangen en de geest krijgt de ruimte om zich te concentreren op andere zaken dan financieel overleven. Kortom, geld begint zijn rol te spelen als bron van steun in plaats van een last.

De grens van emotioneel comfort: ongeveer $100.000

Het onderzoek gaat nog verder en maakt onderscheid tussen stressverlichting en een meer holistisch gevoel van welzijn. Om volledige emotionele voldoening te bereiken – inclusief keuzevrijheid, kwalitatieve relaties en een gevoel van controle over de eigen tijd – blijkt een bedrag van $100.000 per jaar ideaal te zijn.

Dit extra inkomen biedt aanzienlijke flexibiliteit: zorgeloos reizen, investeren in bevredigende vrijetijdsbesteding en een rustiger toekomstperspectief. In grote steden zoals New York, San Francisco en Seattle, waar de huren en kosten voor diensten de pan uit rijzen, wordt dit inkomensniveau bijna essentieel voor het behoud van een comfortabele levensstijl, zo legt het onderzoek uit.

Een levensonderhoudskosten die de regels bepalen

Het moet gezegd worden dat het leven in de Verenigde Staten niet zonder kosten is. Het gemiddelde bruto salaris ligt rond de $60.000, een bedrag dat gezien de huidige economische situatie vaak ontoereikend is. Gemiddelde huurprijzen van meer dan $2.000 per maand, dure ziektekostenverzekeringen en aanhoudende inflatie: budgetten komen al snel onder druk te staan.

In deze context is een "goed salaris" geen luxe, maar een logische aanpassing. Het voorbeeld van CEO Dan Price illustreert dit perfect. Door de salarissen van zijn medewerkers te verhogen tot ongeveer $70.000, zag hij een aanzienlijke toename in motivatie, productiviteit en betrokkenheid. Dit laat zien dat een comfortabeler inkomen positieve effecten kan hebben die veel verder reiken dan alleen financieel gewin.

Een goed salaris hangt ook af van je persoonlijke visie.

Het zou echter te simplistisch zijn om geluk tot één enkel getal te reduceren. Een "goed salaris" hangt sterk af van je levenshouding, je prioriteiten en je levensstijl. Sommige mensen vinden balans met minder, en geven de voorkeur aan een rustigere omgeving, een gematigd levenstempo of minimalistische consumptie. Anderen streven naar meer materiële gemakken, uitstapjes, reizen of flexibiliteit.

Het leven in de Verenigde Staten vereist ongetwijfeld een bepaald inkomen, maar dit inkomen verschilt enorm van staat tot staat. In het Midwesten of sommige landelijke gebieden zijn de kosten van levensonderhoud veel lager dan aan de kust. Daarom kan de levenskwaliteit bij hetzelfde salaris radicaal verschillen. Het "ideale salaris" moet altijd worden bekeken in relatie tot je woonplaats en je persoonlijke verwachtingen.

Geld heeft zo zijn beperkingen als het om geluk gaat.

Tot slot benadrukt het onderzoek een cruciaal punt: boven de $100.000 per jaar worden de winsten in geluk marginaal. Op dat moment nemen andere factoren het over. Gezondheid, menselijke relaties, een gevoel van zingeving en een goede balans tussen werk en privéleven wegen veel zwaarder dan een paar duizend dollar extra.

Kortom, geld koopt comfort, zekerheid en een zekere mate van vrijheid, maar het garandeert geen voldoening. Echt geluk ontstaat door de afstemming tussen je financiële middelen, je levensstijl en je persoonlijke visie op wat er echt toe doet. In de Verenigde Staten, net als elders, is het 'ideale salaris' niet universeel: het is vooral het salaris waarmee je kunt leven in overeenstemming met je eigen waarden.