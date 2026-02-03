Deze jonge vrouw, die in haar auto werd achtervolgd en lastiggevallen, wordt geprezen voor de manier waarop ze met de situatie is omgegaan.

Veel vrouwen die alleen autorijden, overdag of 's nachts, ervaren die knagende angst: wat als een vreemde besluit hen niet met rust te laten? In een veelbekeken video vertelt Celia Dhn (@hytanie) hoe een automobilist haar begon te volgen en lastig te vallen nadat ze weigerde haar social media-accounts te geven. Zonder in paniek te raken, wist ze de situatie te kalmeren, wat haar een golf van steun en bewondering op sociale media opleverde.

Een verontrustende ontmoeting op de weg

Het begon allemaal toen Celia Dhn (@hytanie) in haar auto over een doodgewone weg reed. Een man sneed haar plotseling de weg af en ging voor haar staan om na een tolpoortje te wachten. Toen ze zijn auto naderde, probeerde hij op een luchtige toon te reageren: hij zei dat ze er "niet slecht uitzag" en vroeg naar haar Instagram-account. Celia Dhn (@hytanie) weigerde kalm maar vastberaden.

De scène neemt dan een dramatische wending: Celia legt hem uit dat wat hij doet intimidatie is en vraagt hem te stoppen, maar hij houdt vol en gaat door. De man dringt aan, herhaalt zijn verzoek en, geconfronteerd met haar herhaalde "nee's", spreekt hij een ijzingwekkende zin uit: "Het kan me niet schelen, ik ga je volgen."

Aanhoudende intimidatie… en een cruciale beslissing

De jonge vrouw besloot toen om weer verder te rijden. De bestuurder, die er alles aan deed om niet op te geven, ging achter haar aan en volgde haar. Hij knipperde met zijn koplampen, bleef vlak achter haar auto en de achtervolging duurde enkele minuten. Op dat moment nam Celia Dhn (@hytanie) een cruciale beslissing: niet naar huis gaan.

In plaats van naar huis te gaan, veranderde ze haar GPS-route en koos ervoor om naar een politiebureau te rijden. De rit duurde ongeveer 30 minuten, gedurende welke de man haar bleef volgen. Toen ze in de buurt van het bureau aankwam, keerde de situatie eindelijk. De bestuurder realiseerde zich waar ze naartoe ging en wat hem te wachten stond als hij doorreed. Hij reed vervolgens weg, waarmee een einde kwam aan de zenuwslopende achtervolging.

Een indrukwekkende kalmte die door internetgebruikers wordt geprezen.

Wat het meest opvalt aan de video is de kalmte van de jonge vrouw. Ondanks de overduidelijke angst die dergelijke intimidatie kan oproepen, blijft Celia Dhn (@hytanie) rustig, reageert ze duidelijk, beledigt ze hem niet en raakt ze niet in paniek. Op sociale media prijzen veel gebruikers haar aanpak van de situatie: haar weigering om naar huis te gaan, haar kalmte, het feit dat ze het beestje bij de naam noemt ( "dit is intimidatie" ) en haar keuze voor een veilige plek.

Voor velen illustreert haar houding zowel de dagelijkse angst die vrouwen in openbare ruimtes ervaren als de kracht die ze moeten tonen om hun eigen veiligheid te waarborgen. Verschillende reacties benadrukken ook één punt: het is niet aan haar om "moedig" te zijn, maar aan hem om te leren een "nee" te respecteren.

Een verhaal dat het debat over intimidatie opnieuw aanwakkert.

Deze scène herinnert ons eraan dat intimidatie niet beperkt blijft tot woorden op straat: het kan ook de vorm aannemen van achtervolging in een auto, agressieve volharding of intimidatie door loutere aanwezigheid. De man presenteert zijn gedrag als een "poging tot flirten", maar zijn acties vormen duidelijk een vorm van psychisch en mogelijk fysiek geweld. Het verhaal benadrukt ook de juiste reacties in dit soort situaties: ga niet naar huis, zoek een veilige plek in het openbaar en neem zo snel mogelijk contact op met de politie.

Celia Dhn (@hytanie) werd meer dan een half uur lang gevolgd en lastiggevallen, maar wist haar kalmte te bewaren en haar angst om te zetten in een strategie om zichzelf te beschermen. Haar veel gedeelde video verdient niet alleen lof voor haar kalmte, maar dient ook als een dringende herinnering dat een simpel "nee" voldoende zou moeten zijn en dat geen enkele vrouw hoeft weg te rennen om haar grenzen aan te geven.