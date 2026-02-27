Gendergerelateerd geweld op scholen: een onderzoek wijst op een "zorgwekkende ontwikkeling" in het schoolklimaat.

In verschillende regio's van de wereld hebben recente studies hun bezorgdheid geuit over een toename van vrouwonvriendelijk en anti-LGBTQIA+-gedrag onder sommige jongens op school. Deze houdingen, die lange tijd discreet of geïsoleerd voorkwamen, lijken helaas tegenwoordig meer aanwezig te zijn. Onderwijsteams vragen zich af: hoe kunnen we waarden als gelijkheid en respect overbrengen in een digitale omgeving waarin grenzen vervagen?

Een gespannener klimaat in Quebec

In Quebec beschrijft kwalitatief onderzoek , uitgevoerd door de Université du Québec à Montréal en de Fédération autonome de l'enseignement in bijna 200 scholen, een veranderend schoolklimaat. De geïnterviewden meldden een toename van vrouwonvriendelijke, homofobe en transfobe opmerkingen, evenals een meer zichtbare tegenstand tegen feministische ideeën en diversiteit.

Seksistische graffiti, bekladde regenboogvlaggen, provocerende gebaren en de stigmatisering van leraren die als feministen worden gezien: deze signalen, die ooit marginaal waren, lijken zich te vermenigvuldigen. De studie belicht ook de invloed van bepaalde controversiële publieke figuren wier antifeministische standpunten wijdverspreid zijn op sociale media. Deze discoursen vinden soms weerklank bij tieners die op zoek zijn naar rolmodellen, een gevoel van 'macht' of een gevoel van erbij horen.

In Frankrijk zijn er zorgwekkende cijfers.

In Frankrijk schetst het Nationaal Observatorium voor Gendergerelateerd Geweld op Scholen een al even zorgwekkend beeld. Tegen 2025 zal bijna één op de zes meisjes in het middelbaar onderwijs en één op de vijf meisjes in het voortgezet onderwijs aangeven dat ze op school te maken hebben gehad met partnergeweld. Meisjes vormen 85% van de geregistreerde slachtoffers.

Ook beledigingen aan het adres van LGBTQIA+-studenten nemen toe, evenals de verspreiding van intieme beelden zonder toestemming. Achter deze statistieken schuilen getalenteerde, energieke en veelbelovende jongeren die zouden moeten kunnen floreren in een veilige, ondersteunende en respectvolle omgeving die hun lichaam en identiteit waardeert.

Normalisering van dergelijke opmerkingen in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk wijst een onderzoek uit 2021, gepubliceerd door het Office for Standards in Education, op de normalisering van seksistische opmerkingen vanaf zeer jonge leeftijd. Sommige leerlingen geven aan dat vernederende opmerkingen als "normaal" of "gewoon een grapje" worden beschouwd, waardoor het moeilijker wordt om er iets tegen te doen.

Het rapport benadrukt ook de vroege blootstelling aan pornografisch materiaal, soms al op elfjarige leeftijd. Bij sommige jongens leidt deze blootstelling tot vertekende opvattingen over relaties en toestemming. In deze context is het essentieel om te benadrukken dat elk lichaam respect verdient, dat elke identiteit een plek heeft en dat kracht schuilt in empathie, niet in dominantie.

In Zuid-Korea spelen druk en antifeminisme een rol.

In Zuid-Korea blijkt uit onderzoek dat meisjes op de middelbare school dagelijks worden blootgesteld aan verbale intimidatie van intieme aard. Deze realiteit speelt zich af in een omgeving die gekenmerkt wordt door intense academische druk, met name rond het "suneung"-examen, dat cruciaal is voor toelating tot de universiteit.

Ondertussen neemt de invloed van online influencers, die voornamelijk uit mannen bestaan, toe. In sommige middelbare scholen in Seoul is antifeministische graffiti aangetroffen. Ook hier speelt sociale media een belangrijke rol in de verspreiding van polariserende retoriek die een cultuur van respect kan ondermijnen.

De centrale rol van sociale netwerken

Van TikTok tot X (voorheen Twitter), digitale platforms versterken soms radicale of provocerende content. Door de meest polariserende berichten uit te lichten, dragen algoritmes bij aan de normalisering van voorheen gemarginaliseerde standpunten. Voor adolescenten die nog bezig zijn met hun identiteitsvorming, kunnen deze berichten aantrekkelijk lijken omdat ze simpele antwoorden bieden op complexe vragen.

Geconfronteerd met deze situatie pleiten veel experts voor een versterking van het onderwijs op het gebied van gelijkheid, kritisch denken en respect voor diversiteit. Training van onderwijspersoneel, dialoog met gezinnen en betere regulering van de toegang van minderjarigen tot bepaalde inhoud behoren tot de benaderingen die worden overwogen.

Uiteindelijk verschillen de contexten, van Quebec tot Europa en zelfs Azië, maar de boodschappen zijn consistent. Meer dan ooit is het cruciaal om te onthouden dat elke leerling het verdient om op te groeien in een omgeving waar zijn of haar lichaam, identiteit en stem worden gerespecteerd. Het bevorderen van gelijkheid betekent het cultiveren van zelfvertrouwen, waardigheid en de vrijheid om volledig zichzelf te zijn.