"Racistische cultuur": Deze Australische tennisster beëindigt op 25-jarige leeftijd haar carrière.

De Australische professionele tennisster Destanee Aiava heeft aangekondigd dat ze aan het einde van het seizoen 2026 een einde zal maken aan haar carrière. De 25-jarige – ze viert haar 26e verjaardag op 10 mei – uit Melbourne rechtvaardigde haar besluit met een diepe teleurstelling in de professionele omgeving, die ze omschrijft als "een giftige vriend".

Een "racistische, vrouwonvriendelijke en homofobe" omgeving

In een lange Instagram-post legt Destanee Aiava uit dat ze geleidelijk het plezier in het tennissen verloor. Ze noemt de hoge verwachtingen en de moeilijkheid om haar leven buiten de tenniswereld weer op te bouwen als oorzaken. "Soms bleef ik spelen omdat ik het gevoel had dat ik het verschuldigd was aan iedereen die me had geholpen, andere keren uit angst om helemaal opnieuw te beginnen," vertrouwt ze toe.

De huidige nummer 258 van de wereld neemt geen genoegen met een stil afscheid: ze hekelt openlijk de "giftige cultuur" die volgens haar haar sport vergiftigt. "Achter de witte outfits en tradities schuilt een racistische, vrouwonvriendelijke en homofobe cultuur die vijandig staat tegenover iedereen die van de norm afwijkt," schrijft Aiava. Ze is van Samoaanse afkomst en zegt dat ze gedurende haar carrière discriminatie en kwetsende opmerkingen heeft moeten verduren.

Deze houding weerspiegelt een bredere onrust binnen de tenniswereld. Bestuursorganen zoals de ITF en de WTA hebben de omvang van het online misbruik waarmee vrouwelijke spelers te maken krijgen al erkend. In 2024 werden bijna 8.000 beledigende of bedreigende berichten geregistreerd gericht aan 458 spelers, zowel mannen als vrouwen, vaak gerelateerd aan sportweddenschappen.

Sociale media, een katalysator voor haat

Destanee Aiava spaart noch internetgebruikers, noch instellingen. "Ik wil iedereen die me een minderwaardig gevoel heeft gegeven, een dikke 'ga naar de hel' wensen," verklaarde ze. Net als veel andere atleten zegt ze slachtoffer te zijn geweest van intimidatie op sociale media, wat zowel haar uiterlijk als haar prestaties heeft beïnvloed. Speelsters zoals Katie Boulter uit Groot-Brittannië hebben al geprobeerd om aandacht te vragen voor dit soort misbruik, maar de normalisering van beledigingen en bedreigingen blijft de mentale gezondheid van veel vrouwelijke atleten ondermijnen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Destanee Aiava 🐆 (@desaiava)

Een nieuw begin

Ondanks de bitterheid zegt Destanee Aiava dat ze zich wil richten op de positieve dingen: de reizen, de vriendschappen en de levenslessen. "Deze sport heeft me veel afgenomen, maar heeft me ook geleerd dat er altijd een kans is om opnieuw te beginnen", schrijft ze. Met deze aankondiging opent de Australische een noodzakelijk debat over waarden en diversiteit in de tenniswereld, een sport die lange tijd werd gezien als een symbool van elegantie en respectabiliteit, maar waarvan velen nu roepen op tot een innerlijke transformatie.

Door de professionele tenniswereld te verlaten, slaat Destanee Aiava niet zomaar een bladzijde om na een veelbelovende carrière; ze luidt de noodklok tegen het aanhoudende misbruik en de discriminatie in het professionele tennis. Haar verhaal belicht de uitdagingen van een nog steeds star systeem en roept op tot een heroverweging van de voorwaarden waaronder atleten kunnen excelleren, voorbij uiterlijk vertoon en tradities.