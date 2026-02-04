Een uitspraak die als "seksistisch" wordt beschouwd, wakkert het debat over de positie van vrouwen in het voetbal opnieuw aan.

Heeft het vrouwenvoetbal zijn plek in de voetbalwereld wel echt verdiend? Volgens sommige historische figuren in de sport lijkt het antwoord helaas nee te zijn. Een recente uitspraak van voormalig coach Guy Roux heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt. Zijn opmerkingen, die als zeer seksistisch worden beschouwd, dienen als een schrijnende herinnering aan hoe genderstereotypen de discussies rondom vrouwelijke atleten nog steeds beïnvloeden.

Eén zin te veel

In een interview met L'Est Éclair deelde Guy Roux zijn mening over vrouwenvoetbal. Nadat hij de "moed" van de speelsters had geprezen, sloeg hij al snel de plank volledig mis met de uitspraak: "Een vrouw is gemaakt om te baren, met bredere heupen. En voetbal is niet gemaakt voor brede heupen. De beste vrouwelijke voetballers zijn gebouwd als jongens." Deze uitspraak, afgezien van het archaïsche karakter ervan, reduceert vrouwen tot hun voortplantingsfunctie, alsof hun natuurlijke plaats beperkt is tot het moederschap. Deze biologische, achterhaalde en diep seksistische visie leidde onmiddellijk tot verontwaardiging op sociale media, maar ook in sport- en feministische kringen.

Schokkende opmerkingen, maar geen op zichzelf staande incidenten.

Helaas is dit niet de eerste keer dat voetbalfiguren dergelijke opmerkingen maken. Een paar maanden geleden ging de Franse international Daniel Bravo ook al te ver. Zijn opmerking leverde hem een onmiddellijke schorsing op. Telkens weer wakkeren deze incidenten een fundamenteel debat aan: waarom is het in 2026 nog steeds nodig om de positie van vrouwen in de sportwereld te rechtvaardigen?

Woorden die de vooruitgang belemmeren

Deze woorden zijn niet onbelangrijk: ze dragen bij aan een klimaat waarin vrouwen voortdurend hun aanwezigheid en vaardigheden moeten bewijzen in een nog steeds zeer door mannen gedomineerde wereld. De mentaliteit verandert zeker: vrouwenvoetbal wint aan zichtbaarheid, de kijkcijfers stijgen en steeds meer jonge meisjes sluiten zich aan bij clubs… Een uitspraak zoals die van Guy Roux is echter voldoende om ons eraan te herinneren dat er nog steeds weerstand bestaat, soms geworteld in nostalgie naar een vervlogen tijdperk van het voetbal.

Er wordt een collectieve reactie verwacht.

Geconfronteerd met deze "uitbarsting" volgden de reacties snel. Verschillende profspelers, sportjournalisten en clubfunctionarissen veroordeelden de opmerkingen van de voormalige coach publiekelijk. Op X (voorheen Twitter) verschenen hashtags als #RedCardForSexism en #FootballIsForAll. Sportminister Marina Ferrari veroordeelde de woorden van Guy Roux eveneens en herhaalde dat sport "een ruimte is van gelijkheid, inclusie en respect voor iedereen".

De dringende noodzaak tot culturele verandering

Deze "misstappen" laten zien dat de strijd voor gelijkheid in de sport niet beperkt is tot toegang tot faciliteiten of economische rechten. Het vereist ook – en vooral – een verandering in attitudes. Zolang gezagsfiguren deze stereotypen over het uiterlijk of de rol van vrouwen normaliseren, zal seksisme de perceptie van vrouwenvoetbal blijven beïnvloeden.

Laten we tot slot luid en duidelijk verkondigen dat: het voetbal van de toekomst alleen kan worden opgebouwd als iedereen er een plek in heeft, zonder vooroordelen of reductie tot anatomie.