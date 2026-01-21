"Giftige mannelijkheid": een feministisch antwoord duikt op via sociale media.

Op sociale media organiseert zich een feministisch tegenoffensief tegen het masculiene discours. Met innovatieve campagnes, inspirerende toespraken en educatieve hulpmiddelen biedt deze reactie een andere visie op mannelijkheid: vrijer, respectvoller en oneindig veel aantrekkelijker.

Een groeiende masculinistische invloed

Al jarenlang trekken zelfbenoemde 'alfamannelijke' figuren veel jonge mannen aan die op zoek zijn naar rolmodellen. Hun retoriek belooft macht, dominantie en succes, terwijl ze tegelijkertijd feminisme afschilderen als de grootste vijand. Het resultaat: een zelfbeeld gebaseerd op rivaliteit, faalangst en een rigide, verre van bevredigende, mannelijkheid.

Recente studies tonen de omvang van deze invloed aan. Een meerderheid van de jongvolwassenen geeft aan deze contentmakers te kennen, en een aanzienlijk deel volgt hun video's regelmatig. Velen geloven dat deze verhalen "eindelijk de waarheid vertellen" en versterken het idee dat de maatschappij vijandig is geworden tegenover mannen. Dit klimaat voedt een identiteitscrisis, waarbij kwetsbaarheid wordt gezien als een zwakte en empathie als een bedreiging.

Wanneer virale codes voor goede doeleinden worden hergebruikt.

Geconfronteerd met deze golf, veroordeelt het feministische antwoord deze niet alleen, maar innoveert het ook. Campagnes die speciaal voor sociale media zijn ontworpen, ondermijnen de codes van deze door mannen gedomineerde influencers. Door gebruik te maken van bekende formats, charismatische personages en korte boodschappen, verspreiden ze positieve waarden zoals respect, toestemming en verantwoordelijkheid.

Deze strategie is briljant: in plaats van elkaar frontaal te confronteren, infiltreren deze campagnes dezelfde digitale ruimtes en zaaien ze de zaadjes van positieve ideeën. Het doel is niet om schuldgevoelens aan te wakkeren, maar om inspirerende voorbeelden te bieden waarin kracht in balans is met vriendelijkheid, en waarin zelfvertrouwen wordt opgebouwd door samenwerking, niet door overheersing.

Vaders die zich opnieuw uitspreken

Ondertussen ontstaan er steeds meer persoonlijke initiatieven. Zo lanceerde de Britse acteur Stephen Graham, maker van de serie "Adolescence", samen met psychologe Orly Klein het project " Letters to Our Sons ". Dit project nodigt vaders van over de hele wereld uit om brieven aan hun zonen te schrijven over mannelijkheid, bevrijd van traditionele gendernormen, en daarbij persoonlijke ervaringen en reflecties te delen. Het project, dat binnenkort als boek verschijnt, heeft als doel "een authentieke dialoog te herstellen en de invloed van haatzaaiende taal online tegen te gaan".

Deze vaderlijke woorden herinneren ons aan een essentiële waarheid: er is niet één manier om een man te zijn. Er zijn net zoveel vormen van mannelijkheid als er mensen zijn, en elk verdient het om volledig omarmd te worden, zonder schaamte of druk. Juist in deze diversiteit liggen rijkdom, creativiteit en evenwicht.

Onderwijs, een pijler van duurzame verandering.

Onderwijs speelt ook een centrale rol in deze transformatie. Ondanks wettelijke verplichtingen om op scholen les te geven over emotioneel, relationeel en intiem leven, schieten deze programma's vaak tekort. Organisaties mobiliseren zich daarom om de dringende noodzaak te benadrukken om jongeren voor te lichten over respect, gelijkheid en gezonde relaties. Internationaal gezien integreren sommige onderwijshervormingen deze thema's zelfs al op zeer jonge leeftijd, vanuit de erkenning dat preventie begint met kennis en dialoog.

Uiteindelijk streeft dit feministische antwoord, door digitale acties, culturele projecten en educatieve eisen te combineren, naar een rechtvaardigere en vreugdevollere samenleving. Het nodigt jongens en mannen uit om zich te bevrijden van verstikkende verwachtingen, hun gevoeligheid te ontwikkelen en een mannelijkheid te omarmen die respect voor zichzelf en anderen viert. Want man-zijn draait tegenwoordig bovenal om de moed hebben om volledig mens te zijn.