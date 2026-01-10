Deze uitspraak over de 'ideale vrouw' wordt als 'te feministisch' beschouwd en zorgt voor controverse.

Een veelbesproken uitspraak van een vrouwelijke internetgebruiker op X (voorheen Twitter), waarin ze de verwachtingen van mannen van de "ideale vrouw" contrasteert met haar eigen "middelmatigheid", wakkert het debat aan en verdeelt internetgebruikers in feministische voorstanders en conservatieve critici.

De clou die verdeelt

Begin januari 2026 schreef een vrouwelijke internetgebruiker: "Mannen dromen van een vrouw die er na de bevalling uitziet als een model, die ondanks het huishouden en de kinderen altijd mooi blijft, de rekeningen eerlijk deelt en zich onderwerpt, maar het enige wat ze haar kunnen bieden is dit armoedige huis. Als jij de ideale vrouw voor mannen bent, zal je leven altijd een hel zijn!" Deze thread, vergezeld van een satirische afbeelding van een "perfecte" vrouw, kreeg binnen 24 uur duizenden likes en retweets.

Dit is trouwens alles wat mannen willen. pic.twitter.com/SKbna6axtm — Steve (@Loverism__) 8 januari 2026

Enorme contracten: de "supermodel-huishoudster"

In de reacties stroomt de steun binnen: "Vraag ze wat een goede echtgenote is en ze beschrijven een model dat zich als een dienstmeisje gedraagt," grapt een abonnee, terwijl een ander eraan toevoegt: "Ze willen een traditionele vrouw die de helft van de rekeningen betaalt en eruitziet als Margot Robbie na haar keizersnede." De vrouwen delen hun dagelijkse frustraties en hekelen de hypocrisie van bovenmenselijke verwachtingen – "perfect lichaam," totale toewijding, financiële onafhankelijkheid – zonder emotionele of materiële wederkerigheid.

Tegenreacties: "te feministisch"

Critici slaan echter terug: "Te feministisch, mannen willen gewoon een evenwichtige partner, geen eeuwig slachtoffer", reageert een gebruiker, die de post op X (voorheen Twitter) ervan beschuldigt de genderkloof te vergroten. Anderen bagatelliseren het: "Als je op zoek bent naar een prins, wees dan eerlijk over je eisen. Het is een win-winsituatie." Deze polarisatie weerspiegelt de huidige spanningen: enerzijds kritiek op patriarchale normen; anderzijds een afwijzing die als anti-mannelijk wordt ervaren.

Deze virale confrontatie legt diepe verdeeldheid bloot: vrouwen streven naar echte gelijkheid, terwijl sommige mannen een hybride ideaal verdedigen – economisch ondergeschikt en altijd beschikbaar. Naast de beledigingen roept het bericht de vraag op: bestaat er een 'ideale vrouw' zonder wederzijds compromis? In deze woordenstrijd lijkt de waarheid ergens in het midden te liggen, ver van de extremen.