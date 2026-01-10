Search here...

Deze uitspraak over de 'ideale vrouw' wordt als 'te feministisch' beschouwd en zorgt voor controverse.

Feminisme
Léa Michel
jakub/Pexels

Een veelbesproken uitspraak van een vrouwelijke internetgebruiker op X (voorheen Twitter), waarin ze de verwachtingen van mannen van de "ideale vrouw" contrasteert met haar eigen "middelmatigheid", wakkert het debat aan en verdeelt internetgebruikers in feministische voorstanders en conservatieve critici.

De clou die verdeelt

Begin januari 2026 schreef een vrouwelijke internetgebruiker: "Mannen dromen van een vrouw die er na de bevalling uitziet als een model, die ondanks het huishouden en de kinderen altijd mooi blijft, de rekeningen eerlijk deelt en zich onderwerpt, maar het enige wat ze haar kunnen bieden is dit armoedige huis. Als jij de ideale vrouw voor mannen bent, zal je leven altijd een hel zijn!" Deze thread, vergezeld van een satirische afbeelding van een "perfecte" vrouw, kreeg binnen 24 uur duizenden likes en retweets.

Enorme contracten: de "supermodel-huishoudster"

In de reacties stroomt de steun binnen: "Vraag ze wat een goede echtgenote is en ze beschrijven een model dat zich als een dienstmeisje gedraagt," grapt een abonnee, terwijl een ander eraan toevoegt: "Ze willen een traditionele vrouw die de helft van de rekeningen betaalt en eruitziet als Margot Robbie na haar keizersnede." De vrouwen delen hun dagelijkse frustraties en hekelen de hypocrisie van bovenmenselijke verwachtingen – "perfect lichaam," totale toewijding, financiële onafhankelijkheid – zonder emotionele of materiële wederkerigheid.

Tegenreacties: "te feministisch"

Critici slaan echter terug: "Te feministisch, mannen willen gewoon een evenwichtige partner, geen eeuwig slachtoffer", reageert een gebruiker, die de post op X (voorheen Twitter) ervan beschuldigt de genderkloof te vergroten. Anderen bagatelliseren het: "Als je op zoek bent naar een prins, wees dan eerlijk over je eisen. Het is een win-winsituatie." Deze polarisatie weerspiegelt de huidige spanningen: enerzijds kritiek op patriarchale normen; anderzijds een afwijzing die als anti-mannelijk wordt ervaren.

Deze virale confrontatie legt diepe verdeeldheid bloot: vrouwen streven naar echte gelijkheid, terwijl sommige mannen een hybride ideaal verdedigen – economisch ondergeschikt en altijd beschikbaar. Naast de beledigingen roept het bericht de vraag op: bestaat er een 'ideale vrouw' zonder wederzijds compromis? In deze woordenstrijd lijkt de waarheid ergens in het midden te liggen, ver van de extremen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Mannen willen een vrouw die thuisblijft": de uitspraken van deze streamer zorgen voor ophef.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Mannen willen een vrouw die thuisblijft": de uitspraken van deze streamer zorgen voor ophef.

Asmongold, een enorm populaire streamer die bekend staat als "Zack Asmongold", ontketende onlangs een groot online debat door...

In Ethiopië dagen deze vrouwelijke skateboarders het patriarchaat uit en doorbreken ze tradities.

In de bruisende straten van Addis Abeba transformeert een groep jonge vrouwen het beton tot een speelveld voor...

Afghaanse meisjes, die geen toegang tot onderwijs hebben, trotseren het verbod om te leren.

Sinds de Taliban in 2021 de macht grepen, zijn Afghaanse meisjes massaal van school uitgesloten. Miljoenen jonge vrouwen...

Deze vrouw vertelt over de vrouwonvriendelijke intimidatie die ze dagelijks moet doorstaan.

Op TikTok deelde contentmaker Jessie (@jessie.song) onlangs een aangrijpend verhaal van een Chinese vrouw die beschrijft welke intimidatie...

Dingen die nooit gezegd worden over het leven van vrouwelijke ondernemers.

Achter de inspirerende portretten van vrouwelijke ondernemers die vaak worden belicht, schuilt een genuanceerdere en vaak zelfs complexere...

Vrouwen slaan de handen ineen om te hardlopen en worden lastiggevallen door mannen.

Hardlopen zou een bron van vrijheid, vreugde en hernieuwde verbinding met je lichaam moeten zijn. Toch blijft deze...

© 2025 The Body Optimist