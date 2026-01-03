"Mannen willen een vrouw die thuisblijft": de uitspraken van deze streamer zorgen voor ophef.

Asmongold, een enorm populaire streamer die bekend staat als "Zack Asmongold", ontketende onlangs een groot online debat door uit te leggen "waarom vrouwelijke streamingsterren zoals Cinna en Pokimane nog steeds single zijn".

Context: een reactie op de "eenzaamheid van streamers"

Tijdens een recente livestream reageerde Asmongold op klachten van vrouwelijke streamers over hun liefdesleven. Zijn provocerende uitspraak – "Mannen willen een vrouw die thuisblijft, voor de kinderen zorgt en kookt" – zorgde direct voor grote verontwaardiging. De uitspraak, die live werd gedaan, verdeelde de gamingcommunity en daarbuiten diep. Volgens hem voldoen deze onafhankelijke, carrièregerichte vrouwelijke influencers niet aan de traditionele verwachtingen van veel mannen, die volgens hem "vastzitten aan een ideaalbeeld van vrouwelijkheid dat draait om huis, gezin en huishoudelijk werk."

De video werd massaal gedeeld op TikTok en X (voorheen Twitter) en behaalde in slechts enkele dagen miljoenen views, wat leidde tot verontwaardiging, debat en heftige reacties. Velen veroordeelden de video als een achterhaalde, seksistische en vrouwonvriendelijke visie en wezen erop dat het in 2025 niet alleen ouderwets, maar ook zeer problematisch is om de waarde of aantrekkelijkheid van een vrouw te reduceren tot haar rol in het huishouden.

Er zijn zeker nog steeds mannen die er zo over denken, maar het normaliseren of presenteren van deze opvatting als een verwachting van de mannelijke meerderheid komt neer op het beperken van vrouwen tot een rol die noch overeenkomt met de evolutie van de maatschappij, noch met de aspiraties van miljoenen vrouwen. Een vrouw is niet "gemaakt" om voor het huishouden te zorgen: ze kan onafhankelijk, ambitieus, carrièregericht, content creator, moeder zijn, of juist niet – of al deze rollen tegelijk – afhankelijk van haar eigen keuzes.

Asmongold deelt zijn mening over waarom sommige top vrouwelijke streamers zoals Cinna en Pokimane nog steeds single zijn 😳👀 “Mannen willen een vrouw die thuisblijft, voor de kinderen zorgt en kookt.” 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) 31 december 2025

Twee kampen botsen met elkaar: traditie versus moderniteit.

De verklaring opende de deur naar een verhitte discussie:

Voorstanders van de "traditionele" aanpak: veel mannen zijn het hiermee eens en stellen dat de moderne samenleving de stabiele gezinswaarden is kwijtgeraakt. "Mannen willen een partner die prioriteit geeft aan het gezin, niet aan een professionele rivaal," luidt een reactie.

Tegenstanders: anderen hekelen een seksistische en achterhaalde visie. "Het is pure vrouwenhaat: vrouwen reduceren tot huisvrouwen," reageren ze. Een veelbesproken tweet vat het treffend samen: "Ik sterf liever alleen dan dat ik huisvrouw ben."

Op X (voorheen Twitter) en Reddit zijn de discussies fel, waarbij de onafhankelijkheid van vrouwen en genderrollen die door sommigen als natuurlijk worden beschouwd, ter discussie staan.

Pokimane, een frequent doelwit van vrouwonvriendelijke kritiek.

Sinds haar debuut op streamingplatforms wordt Pokimane – wiens echte naam Imane Anys is – voortdurend geconfronteerd met seksistische kritiek. Als prominent figuur op Twitch en YouTube belichaamt ze vrouwelijk succes in een wereld die nog steeds grotendeels door mannen wordt gedomineerd. Deze zichtbaarheid gaat helaas regelmatig gepaard met misogyne aanvallen, variërend van opmerkingen over haar uiterlijk tot ongefundeerde twijfels aan haar vaardigheden.

Pokimane liet zich niet ontmoedigen, maar leerde juist veerkrachtig om te gaan met deze terugkerende aanvallen. Ze hekelde publiekelijk het wijdverbreide seksisme en riep op tot betere online moderatie. Haar ervaring illustreert de specifieke obstakels waar vrouwelijke contentmakers mee te maken krijgen en onderstreept de noodzaak van een ingrijpende verandering in de digitale cultuur.

De streamer Asmongold, bekend om zijn conservatieve opvattingen en kritiek, is niet bang om zijn mening te uiten. Deze opmerking sluit aan bij zijn terugkerende analyses van "mannelijke eenzaamheid" en genderdynamiek op Twitch.