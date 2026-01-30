Om zich "weer mooi te voelen", besluit ze haar hoofd helemaal kaal te scheren.

Het maken van beautycontent is haar werk. Maar in december 2025 besloot Erika Titus, een van TikToks rijzende sterren, iets voor zichzelf te doen – niet voor het algoritme. Op 23-jarige leeftijd koos de Hawaiiaanse contentcreator met 4 miljoen volgers ervoor om haar hoofd kaal te scheren. Ze zag deze beslissing als een persoonlijke bevrijding en een daad van herdefiniëring van schoonheid in het tijdperk van filters en 'slanke content'.

Een plotseling... en symbolisch verlangen

Het begon allemaal met een hardnekkig idee. "Ik weet niet waarom ik eraan dacht, misschien keek ik naar 'Stranger Things' en zag ik Eleven met haar geschoren hoofd," vertelde ze aan Teen Vogue . Dagenlang kon de jonge vrouw het verlangen niet loslaten, totdat ze uiteindelijk de sprong waagde. Achter haar impulsieve uiterlijk ging een daad schuil die het resultaat was van langdurig beraad.

Achter de tondeuse: een zoektocht naar haar zelfbeeld, gevormd door jarenlange blootstelling aan sociale media. Voor Erika Titus (@erikatitus) waren kapsels een symbool geworden van controle, van conforme schoonheid, en het kaalscheren van haar hoofd een manier om alles uit te wissen en helemaal opnieuw te beginnen.

De vermoeidheid van het online 'mooi willen zijn'.

Sinds ze op 18-jarige leeftijd begon, heeft Erika Titus (@erikatitus) haar reputatie opgebouwd met creatieve make-up tutorials en aanstekelijke energie. Na verloop van tijd werd de druk van online kritiek echter een last. "Ik kreeg commentaar op mijn persoonlijkheid, dus ik verschuilde me achter mijn schoonheid. Zolang ik er maar goed uitzag, dacht ik dat mensen me wel zouden vergeven," zegt ze.

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts: retoucheren, cosmetische ingrepen, constante controle over haar imago… zonder ooit de gewenste voldoening te vinden. "Het was alsof ik een pleister op een diepere wond plakte." Door haar hoofd kaal te scheren, wilde Erika een einde maken aan deze afhankelijkheid van externe bevestiging en zichzelf vanuit een ander perspectief bekijken.

Een collectieve wedergeboorte

Haar "Bald Series", gepubliceerd op TikTok, werd al snel miljoenen keren bekeken. Erika Titus (@erikatitus) las alles, van bewonderende reacties tot harde kritiek. Wat haar het meest raakte, was de golf van mensen die haar navolgden: "Velen plaatsten ook video's van zichzelf waarin ze hun hoofd kaal schoren. Het was prachtig om te zien dat dit gebaar een beweging kon worden."

Sindsdien is Erika haar imago aan het herontdekken. Ze durft, experimenteert en tast haar weg af – soms vindt ze het zelfs vreselijk. "Ik heb mijn haar geblondeerd en vond het resultaat verschrikkelijk, maar ik was blij dat ik het geprobeerd had," zegt ze met een glimlach. Deze nieuwe, vrijere en meer ontspannen relatie met haar uiterlijk moedigt haar aan om andere aspecten van zichzelf te verkennen: "Ik praat meer, ik zeg nee, ik kom voor mezelf op. Mijn hoofd kaalscheren heeft me geholpen om grenzen te stellen – met anderen, maar vooral met mezelf."

Uiteindelijk was het kaalscheren van haar hoofd voor Erika Titus (@erikatitus) geen "crisis", maar eerder een vorm van feministische wedergeboorte. In een wereld waar uiterlijk alomtegenwoordig is, koos ze ervoor om haar last te verlichten – van haar imago, haar maskers en de druk om koste wat kost mooi te zijn. Een krachtig gebaar: dat van een jonge vrouw die leert zichzelf opnieuw lief te hebben, op een andere manier.