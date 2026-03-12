Deze journaliste wordt live op televisie lastiggevallen en haar getuigenis roept veel reacties op.

Gargi Raut, een vrouwelijke verslaggeefster voor Revsportz, een digitaal platform dat de Indiase sport en atleten in de schijnwerpers zet, werd buiten het Narendra Modi Stadion in Ahmedabad (noordwest-India) onzedelijk aangeraakt door een man, vlak na de finale van het T20 Wereldkampioenschap 2026 tussen India en Nieuw-Zeeland, die India won.

Zijn getuigenis op sociale media

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, deed Gargi Raut verslag van de euforische vieringen na de overwinning van India op Nieuw-Zeeland, toen een man met een spottende glimlach, die op camera te zien was, van achteren langs haar heen liep. Geschrokken meldde ze het incident direct live aan haar redacteur, Boria Majumdar, die de uitzending beëindigde om haar veiligheid te garanderen.

Gargi plaatste vervolgens een video op X (voorheen Twitter): "Als je me ongepast aanraakt, zet ik je gezicht op internet. Een journalist moet zijn werk kunnen doen zonder lastiggevallen te worden." Ze tagde de politie van Ahmedabad en benadrukte de ruime afstand om haar heen en het bewuste karakter van het gebaar – een oproep tot actie die direct viraal ging.

Verontwaardigde reacties en oproepen tot verandering.

De hoofdredacteur van Revsportz veroordeelde het gedrag als "onaanvaardbaar"—vooral op Internationale Vrouwendag—en verwees naar soortgelijke incidenten met internationale fans tijdens de wedstrijd India-Zuid-Afrika. De politie van Ahmedabad beloofde een onderzoek in te stellen, terwijl het debat over de veiligheid van vrouwelijke journalisten bij grote sportevenementen in alle hevigheid losbarstte.

Uiteindelijk transformeert de getuigenis van Gargi Raut een alledaagse vorm van intimidatie in een noodkreet over de veiligheid van vrouwen in openbare sportomgevingen. Dit incident benadrukt een hardnekkige realiteit: openbare ruimtes worden nog steeds te vaak als 'mannelijk' terrein beschouwd, waar vrouwen constant op hun hoede moeten zijn. Gezien dit voortdurende gevoel van onveiligheid, wordt het steeds dringender om de mentaliteit te veranderen, zodat iedereen zich vrij kan bewegen, werken of sportevenementen kan bijwonen, zonder angst of intimidatie.