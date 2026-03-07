Een wereld zonder mannen gedurende 24 uur: satire of een oprechte noodkreet?

Wat als mannen een hele dag van de aardbodem zouden verdwijnen? Vrouwelijke internetgebruikers hebben zich voorgesteld hoe hun leven eruit zou zien als de mannelijke soort zou uitsterven, en het grenst aan het utopische. 's Nachts in schaarse kleding rondlopen, joggen in het bos zonder pepperspray, slapen met de ramen open, zonder bh naar buiten gaan... zoveel ogenschijnlijk simpele en onschuldige activiteiten die ze zichzelf verbieden in de aanwezigheid van mannen. Een trieste realiteit, weerspiegeld in een trending topic.

Een wereld zonder mannen... en zonder problemen.

Op sociale media vroegen vrouwen zich af hoe een wereld zonder mannen eruit zou zien, en ze hoefden niet ver te zoeken om zich dat voor te stellen. Geen fluitjes en opmerkingen meer op straat, geen gemaskerde figuren meer die ons volgen in de metro. Geen aanhoudende blikken of ronddwalende handen meer in het openbaar vervoer. Zonder mannen lijken de dagelijkse levens van vrouwen idyllisch en sereen. Althans, dat is wat we opmaken uit de reacties onder het bericht X (voorheen Twitter) van Em Razz, een actieve feministe .

Haar vraag is simpel: "Wat zou je doen in een wereld zonder mannen, 24 uur lang?" — een zin die als een bom inslaat. Het idee is niet om mannen uit te roeien of naar een andere planeet te sturen, maar simpelweg om ze een dag te isoleren. Dat is in ieder geval niet het belangrijkste punt van de post. Het doel? Vrouwen een stem geven en hen in staat stellen hardop te zeggen wat ze zwijgen als het andere geslacht in de buurt is. En een zucht van vrijheid waait door de pixels.

Nee, hun eerste actie in een " Barbieland "-maatschappij is niet onbeperkt winkelen of eindeloze gesprekken onder het genot van een kop thee. Dat is wat mannen zich voorstellen. Alleen zijn de antwoorden op dit scenario veel meer aards en minder veeleisend. "Langs een bouwplaats lopen zonder een lichte paniekaanval te krijgen", "Om 3 uur 's nachts in de stad dansen zonder voor mijn leven te hoeven vrezen", "Dragen wat ik wil zonder het gevoel te hebben dat ik mezelf in gevaar breng." Dit zijn allemaal pijnlijk gewone dingen die vrouwen als "dromen" beschouwen.

Mannen nemen een defensieve houding aan naar aanleiding van deze trend.

Mannen, die in kinderboeken vaak worden afgebeeld als ridders in glanzende harnassen en redders, zijn eerder verontrustend dan geruststellend. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit dit fictieve, maar verder verhelderende script. Bovendien vatten velen online deze trend op als een persoonlijke aanval en voelden zich genoodzaakt om te reageren. Ze waren verontwaardigd dat ze uit het verhaal werden verwijderd en dat hun afwezigheid werd gevierd.

"Koop een wapen, leer jezelf verdedigen, loop 's nachts niet alleen over straat," suggereerde een internetgebruiker, terwijl vrouwen al zelfverdedigingslessen volgen en boksbeugels maken van hun huissleutels. Ironisch genoeg vroeg een van hen, om zijn gevoel van doelgerichtheid te benadrukken: "Maar wie zou je dan beschermen?" De term "man" lijkt hier een dubbele betekenis te hebben.

Wereldwijd heeft meer dan een op de drie vrouwen fysiek geweld door een man ervaren. Er is zelfs een term bedacht voor de moorden op vrouwen vanwege hun geslacht: femicide. Het is dan ook geen wonder dat vrouwen zichzelf dagelijks censureren en hun uitgaansgelegenheden en kledingkeuze beperken.

Een verzonnen scenario dat een gevoel van onzekerheid illustreert.

Het tijdelijk verdwijnen van mannen voorstellen is een bijna milde manier om iets veel harders uit te drukken: constante waakzaamheid. Deze mentale last van veiligheid die veel vrouwen dragen zonder erbij stil te staan. Een berichtje sturen op weg naar huis, hun locatie delen, doen alsof ze bellen tijdens het lopen, de straat oversteken , de lengte van een rok aanpassen aan het tijdstip. Dit zijn de onzichtbare microstrategieën die de trend benadrukt.

Het scenario "24 uur zonder mannen" fungeert als een sociale satire. Het dwingt ons een simpele maar diepgaande vraag te stellen: waarom lijkt de vrijheid van vrouwen afhankelijk te zijn van de afwezigheid van mannen? Uiteindelijk is deze trend geen oproep tot uitroeiing of een strijd tussen de seksen. Het is een gedachte-experiment, een emotioneel laboratorium. Door ons een wereld zonder mannen voor te stellen gedurende 24 uur, kunnen we alles wat we achterhouden, alles wat we aanpassen, alles waarover we zwijgen, onder de loep nemen.

En misschien gaat het in werkelijkheid niet om het elimineren van wie dan ook, maar om het creëren van een harmonieuze wereld waarin deze fantasie geen fantasie meer is. Vrouwen vragen er niet om in een Care Bear-wereld te leven, maar om dezelfde toegang tot ruimte te hebben als hun mannelijke tegenhangers, zonder constant op hun hoede te hoeven zijn. In plaats van nieuwe beschermende kleding voor vrouwen te bedenken, is het misschien tijd om de kern van het probleem aan te pakken en mannen voor te lichten?