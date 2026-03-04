“Ik ben de eerste in mijn rij”: het feministische verhaal dat sociale media inspireert.

Sociale media gaan niet alleen over hersenloze trends en amateuristische dansjes. Ze bieden ook een platform voor krachtige toespraken en de stem van vrouwen die opstaan. In een golf van activisme verkondigen vrouwen hun onafhankelijkheid en spreken ze over hun prestaties. Binnen hun families zijn ze pioniers. Niet omdat ze een revolutionaire machine hebben uitgevonden, maar omdat ze iets hebben gedaan wat hun voorouders nooit hebben gekund.

Het doorbreken van de cyclus van een hele generatie

Als we aan pioniers denken, denken we spontaan aan historische figuren zoals Marie Curie, de eerste vrouw die twee Nobelprijzen in wetenschappelijke disciplines ontving, of Alice Guy, de eerste vrouw die zich vestigde als regisseur en achter de camera werkte. Op sociale media laat echter een ander soort pionier zijn sporen na tussen de pixels, door zijn persoonlijke prestaties te vieren. Ze staan niet aan het roer van een grote uitvinding, noch zijn ze de bedenkers van een baanbrekende ontdekking. Toch zijn ze de drijvende kracht achter verandering binnen hun families. Ze nemen wraak op patriarchale tradities en herwinnen verloren vrijheid.

Terwijl de vrouwen van hun geslacht bijna altijd van hun echtgenoten hebben geleefd en gevangen zaten in hun eigen huis, nemen zij nu de controle over hun eigen lot terug en herschrijven ze de geschiedenis in hun voordeel. Ze wreken zich voor alle offers die vanwege hun geslacht zijn gebracht. Ze maken de zin "Ik ben de eerste van mijn geslacht" af met dezelfde overtuiging als een feministische slogan. Sommigen verdedigen hun recht om alleen te reizen, terwijl anderen trots verklaren dat ze een stabiele, goedbetaalde baan hebben opgegeven voor een baan waar ze van houden.

Een kostbare, pas verworven vrijheid

Het begon allemaal als een humoristische trend, nooit bedoeld om uit te groeien tot een credo van zelfbevestiging. Aanvankelijk namen vrouwen online de trend luchtig op, zonder per se het feministische potentieel ervan te beseffen. Ze vertelden nogal anekdotische gebeurtenissen uit hun leven, sappige details. Een vrouw beweerde de eerste in haar familie te zijn die een compilatie van "Heated Rivalry x One Direction" had gezien, terwijl een andere bekende de eerste te zijn die "The Subway" van Chappell Roan zong, verkleed als ananas. Het grensde aan zelfspot. Het oorspronkelijke idee? Een excentrieke of zeer persoonlijke activiteit afbeelden als een unieke gebeurtenis.

Deze uitdrukking, die aanvankelijk humoristisch bedoeld was, kreeg vervolgens een serieuzere en meer betrokken betekenis. Het werd een strijdkreet, zelfs een middel tot zelfexpressie. In plaats van te vertellen over hun guilty pleasures en ouderwetse bezigheden, delen vrouwen online nu hun symbolische eerste keren. Een 23-jarige geneeskundestudente gaf het voorbeeld. Oorspronkelijk afkomstig uit Kerala, India , nam ze deze uitdrukking over tijdens een reis naar Kasjmir met als thema zusterschap. Met een typische rode sjaal om en haar middelvinger opgestoken, schreef ze bij haar bericht: "De eerste in mijn familie die zonder mijn man reist."

Dat was alles wat nodig was om een beweging op gang te brengen. Vrouwen over de hele wereld volgden het voorbeeld van de Indiase vrouw en namen haar woorden ter harte, waarbij ieder haar eigen unieke perspectief inbracht en haar eigen vernieuwing belichaamde. Zij waren de eersten die op zichzelf gingen wonen, therapie zochten, hun eigen opleiding betaalden, zelfstandig een huis kochten, kortom, die gewoon deden wat ze wilden. Deze vrouwen, die een generatie opvolgen die onderdrukt, tegengehouden, belemmerd en beperkt werd, herwinnen hun autonomie en maken er een verfrissende leus van.

Een ode aan de onafhankelijkheid van vrouwen

Zelf een bankrekening openen, je inschrijven voor een universiteit, naar de stembus gaan om te stemmen, een broek dragen, autorijden ... deze handelingen die ons tegenwoordig "alledaags" lijken, waren een paar jaar geleden nog verboden. Terwijl vrijheid in veel ontwikkelde landen geen privilege meer is voor vrouwen, blijft vrouwelijke onafhankelijkheid in sommige landen een verre utopie.

In Afghanistan bijvoorbeeld zijn vrouwen gevangenen van het meedogenloze Talibanregime. Ze mogen niet zonder sluier naar buiten, werken, een man in de ogen kijken of in een park wandelen. Erger nog, een decreet dwingt hen de ramen van hun huizen te barricaderen. De scènes in de serie "The Handmaid's Tale" weerspiegelen de realiteit in bepaalde delen van de wereld. Met deze "Ik ben de eerste in mijn geslacht" -beweging scheppen vrouwen niet op over hun prestaties; ze dagen op hun eigen manier de status quo uit en herinneren ons eraan dat vrouwenrechten kwetsbaar zijn.

Op sociale media slaan sommige trends meer aan dan andere. Met deze verbindende zin konden vrouwen hun onafhankelijkheid herbevestigen. Want vrijheid zou geen privilege, een gelukje of zelfs een onderwerp van discussie moeten zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn.