Zijn mannelijke stereotypen verleden tijd? De generatie van de "noodle boys" zet de traditionele mannelijke normen op hun kop.

Slank postuur, een rechte kaaklijn, androgyne gelaatstrekken en een voelbare gevoeligheid: de "noodle boys" doen de stoere, testosteronrijke mannen flink concurrentie aan. Deze opkomende Hollywoodsterren herdefiniëren mannelijkheid en schetsen er een zachter beeld van. Deze acteurs van de nieuwe generatie hebben geen gespierde lichamen, maar wel een hart van staal.

Wie zijn de "noodle boys" die zoveel ophef veroorzaken in Hollywood?

Nog maar een paar jaar geleden toonde de filmwereld een rauw en karikaturaal beeld van mannelijkheid . Op het scherm werden kijkers geboeid door kolossen als The Rock, Vin Diesel en Schwarzenegger – menselijke bulldozers met een vurig temperament en een onoverwinnelijk fysiek. Deze acteurs, karikaturen van de alfaman, hebben hun tijd gehad en lijken nu op duistere, namaakversies van mannelijkheid.

Degenen die hen opvolgden in de schijnwerpers, lieten een deel van hun gespierde lichamen varen om emoties te omarmen en aan menselijkheid te winnen. Ze worden zelfs wel "noedeljongens" genoemd en vormen een schril contrast met de intimiderende "bad boys" uit de filmwereld. Vroeger werden ze gecast als de vervolgde en weerloze man, of de "loser", vanwege hun gebrek aan spieren en hun openlijke uitingen van emotie. Tegenwoordig heroveren ze hun plek in het castingproces en worden ze ambassadeurs van een meer tedere mannelijkheid .

Achter deze weinig vleiende term, die mannen vergelijkt met spaghetti, schuilen acteurs met slanke lichamen, bijna jeugdige, engelachtige gezichten en een diepe blik. Deze "noedeljongens" hebben niet slechts één gezicht, maar tientallen, zoals Timothée Chalamet, Jacob Elordi of Harry Styles. Deze acteurs vormen een complete breuk met het beeld van de onpartijdige stoere kerel , die druipt van testosteron in plaats van zoute tranen. Ze luiden een tijdperk in waarin de waarde van een man niet wordt afgemeten aan de omvang van zijn biceps, maar aan de rijkdom van zijn ziel.

Minder spieren, meer gevoeligheid

"Noodle boys" hebben altijd al bestaan in de filmwereld. Ze werden echter gestigmatiseerd, naar de achtergrond verbannen en als zondebok gebruikt. Beperkt tot bijrollen als agorafobische nerds of onhandige vrienden, dienden ze voornamelijk om het imago van gespierde helden te versterken. Lange tijd afgeschilderd als de tegenpool van mannelijkheid, herwinnen "noodle boys" nu respect en weerspiegelen ze een groeiende vermoeidheid met agressieve mannelijke rolmodellen.

Deze acteurs, vertegenwoordigd door onder anderen Finn Wolfhard, Pierre Niney en Vassili Schneider, populariseren eigenschappen die lange tijd bekritiseerd werden bij mannen: empathie, gevoeligheid en kwetsbaarheid. En ze maken van deze kwaliteiten charmante troeven. Ze belichamen een minder opzichtige, maar meer toegankelijke esthetiek. In tegenstelling tot de overdreven gespierde acteurs uit oude actiefilms, zijn de "noodle boys" een meer ontspannen versie van mannelijkheid. Oorspronkelijk een pejoratieve term die in de bodybuildingwereld werd gebruikt om mannen met een slank figuur te beschrijven, is de term "noodle boys" nu een soort compliment, zelfs een stille revolutie.

Deze acteurs, die uitgegroeid zijn tot "fantasiemagneten", bezitten een geruststellende kwaliteit die zelfs de meest gespierde mannen niet kunnen bieden. In elk geval luiden ze het einde in van een mythe: die van de onbewogen, egocentrische man.

Acteurs die, ondanks zichzelf, denkwijzen veranderen.

Timothée Chalamet verschijnt op de rode loper in genderoverstijgende outfits, maar vertolkt desondanks op overtuigende wijze een messias in de woestijn in "Dune". Jacob Elordi weet Frankenstein een ontroerende uitstraling te geven, terwijl Pierre Niney zowel de delicate Yves Saint Laurent als de manipulatieve goeroe met evenveel vaardigheid neerzet. Zij belichamen de essentie van "soft power", van stille kracht.

Decennialang werd van mannen op het scherm verwacht dat ze onoverwinnelijk waren: spieren van staal, emoties onderdrukt en een ijzeren blik. Huilen? Onvoorstelbaar. Twijfelen? Uitgesloten. Teder liefhebben? Nauwelijks getolereerd. De "noodle boys" doorbreken echter dit stereotype. Ze huilen, ze trillen, ze twijfelen, ze houden intens van elkaar. Hun kracht schuilt niet in brute kracht, maar in emotionele complexiteit. En misschien is dat wel wat hen zo fascinerend maakt.

De generatie van de 'noedeljongens' wist de oude mannelijke rolmodellen niet uit. Ze vult ze juist aan. Ze verbreedt het spectrum simpelweg. Vanaf nu heeft mannelijkheid niet langer één gezicht. Het kan gespierd, soepel, androgyn, ingetogen of flamboyant zijn. Het kan een strak pak dragen, een harnas... of een rok op de rode loper.

Deze acteurs belichamen een toegankelijke, minder intimiderende, bijna vertrouwde mannelijkheid. Een mannelijkheid die luistert, die voelt, die niet voortdurend probeert zijn macht te bewijzen. De "noodle boys" koesteren hoop en zijn een voorbode van een meer progressieve cinema.