Gisèle Pelicot, die een wereldwijd symbool van moed is geworden, werd door de Spaanse premier onderscheiden.

Gisèle Pelicot, een iconische figuur in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, ontving op 3 maart 2026 de Spaanse Orde van Burgerlijke Verdienste uit handen van premier Pedro Sánchez. Deze onderscheiding is een erkenning voor haar wereldwijde strijd om "de schaamte van de daders weg te nemen".

Een plechtig eerbetoon in Madrid

Tijdens een ontroerende ceremonie prees Pedro Sánchez Gisèle Pelicot voor haar "vastberadenheid" om "stilte om te zetten in collectief bewustzijn". Hij sprak zijn "diepe respect" uit voor deze vrouw die het aandurfde haar stem te verheffen tegen "ondraaglijk mannelijk geweld" en haar activisme tot buiten de Franse grenzen uitbreidde.

De Spaanse leider onderscheidde de zeventigjarige voor haar baanbrekende rol in "een culturele verschuiving die essentieel is voor de samenleving als geheel", door haar inzet voor vrouwenrechten en -vrijheden. Deze officiële erkenning maakt van Gisèle Pelicot een boegbeeld voor een wereldwijde zaak.

Van Mazan naar Europese hoofdsteden

Na het spraakmakende proces tegen haar ex-man in Mazan, waar 50 mannen werden veroordeeld voor door drugs ingegeven groepsverkrachtingen, heeft Gisèle Pelicot talloze publieke optredens in het buitenland gehad. Haar boek, "Et la joie de vivre" (En de vreugde van het leven), waarvan al honderdduizenden exemplaren zijn verkocht, beschrijft haar beproevingen en haar veerkracht.

Ontvangen door Koningin Camilla in Londen

Gisèle Pelicot, die onlangs door koningin Camilla in het Verenigd Koninkrijk werd geëerd – zij zei "geschokt" te zijn door haar verhaal – onderneemt nu een reeks ontmoetingen in heel Europa. Van Madrid tot Londen draagt ze een universele boodschap uit: de schaamte moet verschuiven naar de daders en slachtoffers moeten zich uitspreken.

Door Gisèle Pelicot de medaille toe te kennen, eert Pedro Sánchez een vrouw die het Mazan-proces heeft omgevormd tot een wereldwijd maatschappelijk keerpunt. Als symbool van onwankelbare moed herinnert zij ons eraan dat het omzetten van lijden in een collectieve strijd denkwijzen kan veranderen. Een welverdiende onderscheiding voor iemand die nu de rol van slachtoffer afwijst.