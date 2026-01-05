Los van de koopkracht: welke vrijheden eisen de demonstranten in Iran?

De protesten die Iran sinds eind 2025 teisteren, beperken zich niet langer tot de koopkracht: ze vormen een brede uitdaging voor het regime en combineren een economische crisis, eisen voor politieke vrijheden en een groeiende afwijzing van de Islamitische Republiek. Wat begon als mobilisaties tegen de hoge kosten van levensonderhoud, veranderde al snel in een beweging die fundamentele rechten en systeemverandering eist, en waar nu openlijk vijandige leuzen tegen de regering weerklank vinden.

Van de hoge kosten van levensonderhoud tot politiek protest.

Aanvankelijk vonden veel van de bijeenkomsten plaats op bazaars en in winkelgebieden, aangewakkerd door inflatie, de devaluatie van de rial (de Iraanse munteenheid) en de moeilijkheden om in de basisbehoeften te voorzien. Winkelsluitingen en stakingen werden gesteund door studenten, arbeiders en inwoners van middelgrote en voorstedelijke steden, waardoor de protesten zich ver buiten Teheran verspreidden. In verschillende steden evolueerden de leuzen snel: naast kritiek op de economische crisis begonnen de demonstranten zich te richten op de Opperste Leider en de Islamitische Republiek zelf, een teken dat het politieke vertrouwen ernstig is ondermijnd.

De vrijheden die de demonstranten eisen.

De eisen gaan nu verder dan louter kwesties van lonen of prijzen: demonstranten eisen vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om vreedzaam te demonstreren, een einde aan systematische repressie en censuur, en een onafhankelijke rechterlijke macht. Talrijke video's en getuigenissen bevatten oproepen om "een einde te maken aan de Islamitische Republiek" en een systeem te vestigen waarin burgers daadwerkelijk hun leiders kunnen kiezen. De protesten richten zich ook op discriminatie en ongelijkheid: verschillende gemarginaliseerde regio's, evenals etnische minderheden, hekelen het gebrek aan gelijke rechten en de specifieke repressie waarmee zij naar eigen zeggen te maken hebben.

Repressie, surveillance en een breuk met de maatschappij.

Als reactie op deze beweging versterkten de autoriteiten de aanwezigheid van veiligheidstroepen, gebruikten traangas en in sommige gevallen scherpe munitie, en verrichtten honderden arrestaties, aldus mensenrechtenorganisaties. De justitiële autoriteiten herhaalden dat deelname aan "illegale bijeenkomsten" en oproepen tot demonstratie "streng bestraft" zouden worden, wat illustreert dat veiligheid boven burgerlijke vrijheden wordt gesteld. Ondertussen tonen beperkingen op internettoegang en de toegenomen surveillance van sociale media aan dat informatiebeheersing een centrale zorg is voor het regime. Desondanks blijven beelden van marsen, anti-regeringsslogans en begrafenissen die in demonstraties zijn veranderd, circuleren, een teken van een diepe kloof tussen de leiding en de samenleving.

Een veelzijdige beweging, ergens tussen republiek en monarchie in.

De protesten zijn niet homogeen: sommige demonstranten pleiten voor een seculiere of pluralistische democratische republiek, terwijl anderen zelfs de terugkeer van de monarchie eisen, met name rond de figuur van Reza Pahlavi, zoon van de laatste sjah. In verschillende steden zijn leuzen voor zijn terugkeer te horen, naast leuzen die vijandig staan ​​tegenover de opperste leider en de gehele heersende elite. Dit debat over de politieke toekomst laat zien dat de beweging niet alleen de huidige situatie verwerpt, maar ook een strijd om ideeën ontketent over het soort regime dat de Islamitische Republiek zou kunnen opvolgen.

Manouchehr Bakhtiari, een gezicht van het protest

In deze context, zoals RFI uitlegt, zijn figuren uit eerdere protestbewegingen symbolen geworden, waaronder Manouchehr Bakhtiari, de vader van Pouya Bakhtiari, een jonge ingenieur die verdween tijdens de protesten van 2019. Na zijn veroordeling hekelt hij de repressie en de druk op zijn familie en roept hij op tot Iraanse eenheid om een ​​regimeverandering te bewerkstelligen. Hij spreekt zich zelfs publiekelijk uit voor de terugkeer van de monarchie. Zijn verhaal illustreert de menselijke prijs van politieke betrokkenheid in Iran en belichaamt voor sommigen de continuïteit tussen vroegere opstanden en de huidige mobilisaties voor rechtvaardigheid, waardigheid en vrijheden.

Media en analyses van experts komen tot één conclusie: hoewel de economische crisis de aanleiding was, ligt de kern van het probleem nu in een legitimiteitscrisis voor het regime. De dodelijke slachtoffers tijdens de demonstraties, de massale arrestaties en de groeiende kloof tussen de verwachtingen van de bevolking en de reacties van de overheid, benadrukken de noodzaak van een diepgaande politieke transformatie die verder gaat dan louter kwesties van koopkracht.