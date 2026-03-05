"Rustig vakantie vieren", een nieuwe trend op de werkvloer die vragen oproept voor bedrijven.

Werken met uitzicht op zee zonder vrij te hoeven nemen... het idee wint aan populariteit. Door de opkomst van thuiswerken hebben sommige werknemers een nieuwe gewoonte ontwikkeld: op vakantie gaan terwijl ze gewoon doorwerken, zonder hun werkgever daarvan op de hoogte te stellen. Deze praktijk, ook wel 'stille vakantie' genoemd, roept evenveel vragen op als dat ze intrigerend is.

Wanneer het kantoor op vakantie gaat

"Stille vakantie" verwijst naar een situatie waarin u uw professionele taken blijft uitvoeren terwijl u op vakantie bent. Strand, bergen, familiehuis of zonnige stad: het landschap verandert, maar het werk blijft. In tegenstelling tot een traditionele vakantie bent u niet daadwerkelijk afwezig. U beantwoordt e-mails, neemt deel aan videoconferenties en zet uw gebruikelijke taken voort. Het verschil? Uw werkgever wordt niet op de hoogte gesteld dat u uw gebruikelijke werkplek hebt verlaten.

Het doel is dus niet per se om minder te werken, maar om te genieten van een prettigere werkomgeving zonder je vakantiedagen op te gebruiken. Deze praktijk sluit aan bij andere verschijnselen die samenhangen met hybride werken, zoals 'stilletjes stoppen', dat op sociale media erg populair is geworden.

Een trend die is ontstaan met de opkomst van telewerken.

Sinds de pandemie is thuiswerken in veel sectoren een vast onderdeel geworden. Het kantoor hoeft niet langer per se een vaste locatie te zijn: het kan nu je woonkamer zijn, een coworkingruimte... of zelfs een terras met uitzicht op zee. Als je taken afgerond zijn en de internetverbinding werkt, is de exacte locatie waar je werkt soms bijzaak. Deze nieuwe flexibiliteit heeft de deur geopend naar ongekende praktijken, waaronder 'stil vakantie vieren'.

Het onderwerp kreeg in de zomer van 2023 veel aandacht in de Angelsaksische media. Een enquête van The Harris Poll onder meer dan duizend Amerikaanse werknemers wees uit dat 28% hun werkgever al eens had laten geloven dat ze aan het werk waren, terwijl ze in werkelijkheid met iets anders bezig waren. Niet iedereen was op vakantie, maar dit cijfer illustreert een gedragsverandering in een steeds meer gedigitaliseerde beroepswereld.

Waarom is deze werkwijze aantrekkelijk?

Als deze trend aan populariteit wint, komt dat doordat hij aan verschillende moderne verwachtingen ten aanzien van werk voldoet.

Ten eerste is er de behoefte aan flexibiliteit. Veel werknemers willen hun werk zo kunnen organiseren dat het beter aansluit bij hun privéleven en welzijn.

Daarnaast is het lastig om echt los te koppelen. In sommige werkomgevingen kan het nemen van vrije tijd de indruk wekken dat je minder betrokken bent. Daarom geven sommige mensen er de voorkeur aan om verbonden te blijven, ook al veranderen ze van omgeving.

Digitale hulpmiddelen versterken deze illusie van aanwezigheid. Het is mogelijk om e-mails in te plannen, een 'actieve' status op professionele e-mailaccounts te behouden of snel te reageren vanaf een laptop.

Achter deze schijnbare vrijheid schuilt echter een paradox: thuiswerken kan meer autonomie bieden, maar tegelijkertijd een cultuur van hyperbeschikbaarheid versterken.

Vakantie… maar eigenlijk geen echte rust.

Werken vanuit een prettige omgeving klinkt misschien aantrekkelijk, maar het is geen vervanging voor een echte vakantie. Om mentaal te herstellen, benadrukken bedrijfsartsen het belang van een echte pauze van de werkverplichtingen.

Wanneer je constant online bent, krijgt je brein niet de nodige hersteltijd. Op de lange termijn kan dit gebrek aan ontspanning leiden tot mentale vermoeidheid, stress en uitputting. "Rustig vakantie vieren" illustreert daarmee een modern dilemma: willen genieten van de vrijheid die thuiswerken biedt, maar tegelijkertijd constant bereikbaar blijven.

Een uitdaging voor bedrijven

Voor organisaties roept deze praktijk een aantal belangrijke vragen op. Het gaat met name om het vertrouwen tussen managers en medewerkers, maar soms ook om gegevensbeveiliging of wettelijke verplichtingen als een medewerker vanuit een ander land werkt zonder dit te melden.

Geconfronteerd met deze nieuwe gewoonten, beginnen sommige bedrijven te experimenteren met transparantere oplossingen. Een daarvan is de 'workation', een concept waarbij werknemers tijdelijk vanuit een vakantiebestemming kunnen werken, maar wel op een officieel vastgelegde en gereguleerde manier.

Kortom, 'rustig vakantie vieren' weerspiegelt een ingrijpende verandering in de relatie tot werk, met name onder jongere generaties die meer waarde hechten aan een goede balans tussen werk en privéleven. Deze ontwikkeling toont vooral één ding aan: flexibiliteit is een centrale verwachting geworden, maar om ervoor te zorgen dat het voor iedereen voordelig blijft, is een open dialoog tussen werknemers en werkgevers essentieel. Uiteindelijk is de echte vraag misschien niet waar je werkt, maar hoe je vrijheid, vertrouwen en een echt recht op rust kunt behouden.