Deze rugbyspeler, die in de sportschool te veel make-up zou dragen, reageert op de kritiek.

Waarom zou je moeten kiezen tussen kracht en make-up? Waarom zou mascara ervoor zorgen dat gewichten trillen? Geconfronteerd met opmerkingen over haar make-up tijdens een krachttraining, besloot de Amerikaanse rugbyspeelster Ilona Maher met flair te reageren - en met een paar kilo's die ze met succes had opgetild.

Een vraag die irriteert... en motiveert.

Ilona Maher plaatste onlangs een video op Instagram. Het openingsonderschrift luidt: "Waarom draag je make-up tijdens het trainen? " De toon is gezet. De rugbyspeelster draagt een grijze legging, een hoge paardenstaart en subtiele sieraden, en straalt een serene glimlach uit. Vervolgens laat ze een reeks oefeningen zien: bankdrukken met 34 kg, pull-ups met een clean effect en gecontroleerde roeibewegingen. Dit alles met mascara en lippenstift.

Haar antwoord, zowel simpel als krachtig: "Waarom niet? Het maakt me niet zwakker!" Een zin die als een wake-up call overkomt. Ze schreef het zelfs zwart op wit in het onderschrift van haar video: "Mijn mascara gaat mijn spieren niet slanker maken of mijn werkethiek tenietdoen." Met andere woorden, haar uiterlijk bepaalt niet haar prestaties of haar vastberadenheid.

In 2025, als finaliste van "Dancing with the Stars", werd ze de eerste vrouw die haar mannelijke danspartner in de show optilde. Ilona Maher brak opnieuw met de conventies: ja, je kunt krachtig, gespierd en spectaculair zijn – én dol zijn op lipgloss.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Ilona Maher (@ilonamaher)

Vrouwenlichamen, altijd onderwerp van commentaar.

Achter deze video schuilt een bredere realiteit. Vrouwenlichamen worden voortdurend onder de loep genomen, becommentarieerd en geanalyseerd. "Te veel make-up," "te weinig." "Te gespierd," "te dun." "Te zichtbaar," "te discreet." Maar het principe is simpel: je doet wat je wilt met je lichaam. Met je gezicht. Met je stijl.

Toegegeven, make-up dragen naar de sportschool is vanuit dermatologisch oogpunt niet echt aan te raden – vooral omdat foundation de poriën kan verstoppen en de huid kan belemmeren om te ademen tijdens het sporten – maar het blijft een persoonlijke keuze. Als je een natuurlijke teint wilt zodat je ongehinderd kunt zweten, is dat prima. Als je je zelfverzekerder voelt met een beetje mascara of iets anders, is dat volkomen legitiem. Je kracht wordt niet afgemeten aan je lippenstift, of het gebrek daaraan.

Een golf van steun

Onder Ilona Mahers bericht stroomden de reacties binnen. "We zouden vrij moeten zijn om wel of geen make-up te dragen," "Bedankt dat je het erover hebt," "Met een Olympische medaille en deze eisen is make-up wel het laatste waar ik aan denk." Met meer dan 5,4 miljoen volgers draagt Ilona Maher een boodschap uit die veel verder reikt dan het sportveld. Body positivity, empowerment, zelfbevestiging: ze belichaamt een generatie die weigert te kiezen tussen haar vele facetten. Krachtig en stijlvol. Gespierd en verfijnd. Serieus en speels: ze bewijst dat prestatie en persoonlijke expressie prima samen kunnen gaan.

Door gewichten te tillen en op kritiek te reageren, herinnert Ilona Maher ons aan een essentiële waarheid: je lichaam is van jou. En je hebt het volste recht om erin te wonen zoals jij dat wilt.