Op 74-jarige leeftijd woont ze in haar auto, om een reden die maar weinig mensen begrijpen.

Marie-Françoise Forey, 74, verliet haar huis in Glos-sur-Risle (Eure) om in haar Twingo te slapen. De plaatsing van een nabijgelegen zendmast veroorzaakt ernstige symptomen die ze toeschrijft aan een allergie voor elektromagnetische velden.

Een nachtmerrie die begon in oktober 2025.

Alles veranderde toen de tijdelijke antenne in Freneuse-sur-Risle permanent werd. Al snel kreeg ze last van aanhoudende hoofdpijn, neusbloedingen en flauwvallen. Ondanks de beschermende maatregelen in haar huis (stralingswerende verf, afgeschermde bedrading) bleven de symptomen aanhouden en verergerden ze. Op 7 november 2025 legde ze in wanhoop een matras in haar auto, die op 2 km afstand van de antenne geparkeerd stond. "Ik ga alleen nog maar 15 tot 30 minuten naar binnen om naar de wc te gaan. Deze antenne is ongelooflijk giftig", vertelde ze aan L'Éveil Normand .

Elektromagnetische overgevoeligheid, een onderkend fenomeen.

Marie-Françoise, bij wie elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) is vastgesteld, behoort tot de duizenden mensen die ervan overtuigd zijn dat elektromagnetische golven hen ziek maken. Hoewel wetenschappelijk controversieel, zou deze overgevoeligheid ertoe leiden dat 4% van de bevolking hun huis of leefruimte aanpast. In Frankrijk worden soms "witte zones" gecreëerd voor deze mensen. Het verplaatsen van een zendmast, een strategisch onderdeel van de infrastructuur, blijkt echter ondanks administratieve verzoeken vrijwel onmogelijk.

Wonen in een Twingo in de winter

Ondanks de snijdende kou (met gevoelstemperaturen die 's nachts soms dalen tot -8°C), weigert de gepensioneerde bij haar dochter in te trekken: "Dat zou mijn vijfde verhuizing zijn, ik heb er genoeg van." Ze wisselt nachten in haar auto af met zeldzame momenten binnenshuis wanneer haar symptomen tijdelijk afnemen. Haar auto wordt haar overlevingscocon: een thermische deken, een thermoskan en een radio op batterijen. "In de auto voel ik me weer levend. Het is mijn vrijheid," zegt ze, en ze wijst palliatieve oplossingen zoals tijdelijke huisvesting van de hand.

Een eenzame strijd tegen de moderniteit.

Marie-Françoise Forey belichaamt de benarde situatie van mensen met elektromagnetische overgevoeligheid, die gevangen zitten tussen technologische vooruitgang en een afnemende gezondheid. Haar keuze – auto versus huis – roept vragen op over onze afhankelijkheid van alomtegenwoordige elektromagnetische straling en het gebrek aan officiële erkenning van hun lijden.

Terwijl providers 5G uitrollen, vluchten duizenden mensen letterlijk voor de straling die ze als giftig beschouwen. Een paradox van de 21e eeuw: op je 74e in je auto slapen om je gezondheid te herstellen.