Search here...

Op 74-jarige leeftijd woont ze in haar auto, om een reden die maar weinig mensen begrijpen.

Maatschappij
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Marie-Françoise Forey, 74, verliet haar huis in Glos-sur-Risle (Eure) om in haar Twingo te slapen. De plaatsing van een nabijgelegen zendmast veroorzaakt ernstige symptomen die ze toeschrijft aan een allergie voor elektromagnetische velden.

Een nachtmerrie die begon in oktober 2025.

Alles veranderde toen de tijdelijke antenne in Freneuse-sur-Risle permanent werd. Al snel kreeg ze last van aanhoudende hoofdpijn, neusbloedingen en flauwvallen. Ondanks de beschermende maatregelen in haar huis (stralingswerende verf, afgeschermde bedrading) bleven de symptomen aanhouden en verergerden ze. Op 7 november 2025 legde ze in wanhoop een matras in haar auto, die op 2 km afstand van de antenne geparkeerd stond. "Ik ga alleen nog maar 15 tot 30 minuten naar binnen om naar de wc te gaan. Deze antenne is ongelooflijk giftig", vertelde ze aan L'Éveil Normand .

Elektromagnetische overgevoeligheid, een onderkend fenomeen.

Marie-Françoise, bij wie elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) is vastgesteld, behoort tot de duizenden mensen die ervan overtuigd zijn dat elektromagnetische golven hen ziek maken. Hoewel wetenschappelijk controversieel, zou deze overgevoeligheid ertoe leiden dat 4% van de bevolking hun huis of leefruimte aanpast. In Frankrijk worden soms "witte zones" gecreëerd voor deze mensen. Het verplaatsen van een zendmast, een strategisch onderdeel van de infrastructuur, blijkt echter ondanks administratieve verzoeken vrijwel onmogelijk.

Wonen in een Twingo in de winter

Ondanks de snijdende kou (met gevoelstemperaturen die 's nachts soms dalen tot -8°C), weigert de gepensioneerde bij haar dochter in te trekken: "Dat zou mijn vijfde verhuizing zijn, ik heb er genoeg van." Ze wisselt nachten in haar auto af met zeldzame momenten binnenshuis wanneer haar symptomen tijdelijk afnemen. Haar auto wordt haar overlevingscocon: een thermische deken, een thermoskan en een radio op batterijen. "In de auto voel ik me weer levend. Het is mijn vrijheid," zegt ze, en ze wijst palliatieve oplossingen zoals tijdelijke huisvesting van de hand.

Een eenzame strijd tegen de moderniteit.

Marie-Françoise Forey belichaamt de benarde situatie van mensen met elektromagnetische overgevoeligheid, die gevangen zitten tussen technologische vooruitgang en een afnemende gezondheid. Haar keuze – auto versus huis – roept vragen op over onze afhankelijkheid van alomtegenwoordige elektromagnetische straling en het gebrek aan officiële erkenning van hun lijden.

Terwijl providers 5G uitrollen, vluchten duizenden mensen letterlijk voor de straling die ze als giftig beschouwen. Een paradox van de 21e eeuw: op je 74e in je auto slapen om je gezondheid te herstellen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Er komt binnenkort een nieuwe "autistische" Barbie op de markt, en die wordt niet door iedereen met open armen ontvangen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Er komt binnenkort een nieuwe "autistische" Barbie op de markt, en die wordt niet door iedereen met open armen ontvangen.

Barbie heeft de afgelopen jaren haar assortiment aan lichaamstypes, huidskleuren, vormen en mogelijkheden uitgebreid en zo een inclusieve...

Mensen die snel lopen, zouden deze eigenschap gemeen hebben.

Opmerkingen als "je loopt te snel" gaan niet alleen over het tempo: verschillende psychologische studies suggereren dat de...

Op weg naar een wereld zonder kleur? Deze raadselachtige theorie wint aan populariteit.

Als je om je heen kijkt, bekruipt je een subtiele indruk: kleuren lijken te vervagen. Van straten tot...

"Een leraar hoort dat niet te dragen": haar botte reactie op kritiek.

Volgens de algemene opvatting hoort een basisschooljuf er bescheiden uit te zien. Hoe? Door zich te beperken tot...

"Dit is onacceptabel": een expat in Parijs onthult de verborgen kant van haar dagelijks leven.

Achter het Parijse ansichtkaartbeeld schuilt een minder glamoureuze realiteit. Charlotte Wells, een Amerikaanse die in de hoofdstad woont,...

De terugkeer van de "voedingsindustrie" in 2026: waarom zoveel jongeren er enthousiast over zijn.

Voorbij zijn de fantasieën van bliksemcarrières en slapeloze nachten vol ambitie. Onder jongeren onder de 30 lijkt zich...

© 2025 The Body Optimist