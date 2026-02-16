Het verzoek van deze atleet om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2026 wordt als "egoïstisch" beschouwd en zorgt voor veel discussie.

Eileen Gu, een 22-jarige Chinees-Amerikaanse freestyleskiester die China vertegenwoordigt, staat centraal in een controverse rond de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina. Als enige vrouw die is ingeschreven voor alle drie de freestyle-disciplines – slopestyle, halfpipe en big air – heeft ze de organisatoren openlijk bekritiseerd na een val tijdens een sprong in de big air-kwalificaties op 14 februari. Daarbij brak een van haar ski's, waardoor ze voorlopig naar de 17e plaats zakte.

"De Olympische Spelen zouden ambitie moeten vieren, niet bestraffen."

Eileen Gu, die eerder deze week al een zilveren medaille had gewonnen in de slopestyle, uitte haar teleurstelling over "het gebrek aan voldoende training voorafgaand aan haar halfpipe-finale" en pleitte voor "een herziening van de kalender voor meer training" – een verzoek dat inmiddels door de FIS (Internationale Ski Federatie) is afgewezen.

"Ik ben teleurgesteld in de FIS," vertelde Eileen Gu aan versporters na het incident. "De Olympische Spelen zouden ambitie moeten belichamen, en iets buitengewoons presteren zou gevierd moeten worden in plaats van bestraft," voegde ze eraan toe, waarbij ze kritiek uitte op een "werkelijk oneerlijk schema dat uitmuntendheid zou afstraffen" voor degenen die het aandurfden om aan drie evenementen deel te nemen.

De FIS reageerde via woordvoerder Bruno Sassi dat "alles in het werk is gesteld om optimale training mogelijk te maken", maar dat "voor atleten die meerdere disciplines beoefenen, conflicten soms onvermijdelijk zijn". Er stonden drie trainingssessies gepland voorafgaand aan de kwalificaties, meer dan voor een doorsnee wereldbekerwedstrijd.

Beschuldigingen van egoïsme en felle kritiek

Deze houding leidde al snel tot verdeeldheid: veel fans en waarnemers vonden het "egoïstisch" en beschuldigden Eileen Gu ervan "voorkeursbehandeling te eisen ten koste van sportieve eerlijkheid". Volgens een artikel in de New York Post wordt ze ervan beschuldigd "evenementen te willen herorganiseren rond haar schema", wat de spanningen benadrukt rond haar status als peperdure superster – met een verwachte verdiensten van 23 miljoen dollar in 2025 en naar schatting miljoenen dollars aan financiering van de Chinese overheid.

Deze kritiekpunten benadrukken ook haar controversiële reis: haar verhuizing van de Verenigde Staten naar China in 2019 leidde tot discussies over loyaliteit en de privileges die veelzijdige atleten genieten in het licht van de strenge Olympische regels.

Uiteindelijk belichaamt Eileen Gu's verzet tegen de FIS de kernvraagstukken van de Olympische Spelen van 2026: individuele ambitie versus collectieve rechtvaardigheid. Hoewel haar uitzonderlijke prestaties bewondering verdienen, zijn haar eisen controversieel en polariserend, en sommigen beschouwen ze als puur egoïsme.