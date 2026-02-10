Maaltijden, familie, rituelen: hoe ziet Chinees Nieuwjaar er nu echt uit?

Chinees Nieuwjaar, ook wel bekend als het Lentefestival, is veel meer dan alleen een datumwijziging. Het is een levendig, warm en zeer symbolisch feest dat miljarden mensen over de hele wereld samenbrengt (van 17 februari tot 3 maart 2026) rond waarden als delen, voorspoed en familieliefde.

Een festival dat centraal staat in de maankalender.

Het Chinese Nieuwjaar, dat het begin van het nieuwe jaar volgens de maankalender markeert, is het belangrijkste festival in de Chinese en Sinofone culturen. Vijftien dagen lang vieren families, vrienden en gemeenschappen samen een frisse start, vol vreugde en aanstekelijk optimisme. Elk gebaar, elk gerecht en elk ritueel heeft een betekenis: het draait om het aantrekken van geluk, gezondheid, voorspoed en harmonie voor de komende maanden. Het is een tijd om opnieuw contact te maken met anderen, maar ook met jezelf, met vriendelijkheid en trots.

Het kerstavonddiner met de familie: het hart van de viering

Kerstavond is een heilige tijd. De hele familie komt samen rond een feestelijk banket, vaak het 'schattenfeest' genoemd. Het eten is hier niet alleen heerlijk: het vertelt een verhaal en brengt wensen over.

De ravioli, die de vorm hebben van goudstaven, symboliseren rijkdom en succes.

De hele vis roept een gevoel van overvloed op, omdat de Chinese naam lijkt op het woord voor "overschot".

Lange noedels beloven een lange levensduur, mits je ze absoluut niet doorsnijdt.

In sommige noordelijke regio's zijn dumplings een absolute aanrader, terwijl in het zuiden zoete kleefrijstkoekjes symbool staan voor sociale en persoonlijke vooruitgang.

Elke regio voegt er zijn eigen draai aan toe: een hele kip voor familiebanden in Guangdong, garnalen voor geluk in Fujian. Overal blijft de essentie hetzelfde: samen vieren, lichaam en geest voeden en banden versterken met warmte en trots.

Rituelen om geluk te verwelkomen

De voorbereidingen beginnen enkele dagen voor Nieuwjaar. Het huis wordt grondig schoongemaakt om ongeluk af te weren en ruimte te maken voor nieuwe energie. Deuren, ramen en straten worden versierd met rode en gouden decoraties, omdat deze kleuren geassocieerd worden met geluk, vreugde en voorspoed.

Om middernacht klinken er knallend vuurwerk en knallers om het legendarische monster Nian te verdrijven, een symbool van de angsten van het afgelopen jaar. Kinderen, en ook volwassenen, ontvangen rode enveloppen, hong bao genaamd, met nieuw geld erin als teken van vernieuwing, bescherming en goede wensen. Groeten, bainian genaamd, worden persoonlijk, telefonisch of via videoconferentie uitgewisseld, met boodschappen van voorspoed, gezondheid en geluk.

Een feest dat grenzen overstijgt

De viering van Chinees Nieuwjaar verschilt van land tot land en van gemeenschap tot gemeenschap. In San Francisco, Parijs en Londen fleuren parades met draken en leeuwen de straten van Chinatown op. In Maleisië worden religieuze processies gecombineerd met traditionele dansen. In Vietnam, waar Tết wordt gevierd, worden rijstkoekjes in bladeren gewikkeld toegevoegd, als symbool voor de aarde en dankbaarheid aan de voorouders.

Deze 15 dagen van festiviteiten culmineren in het Lantaarnfestival, dat wordt gekenmerkt door het aansteken van verlichte lantaarns en het genieten van tangyuan, zoete dumplings die symbool staan voor familieharmonie. Zelfs in moderne steden, waar men naast de traditionele thee ook met wijn of bier kan proosten, blijft de geest intact: eenheid, respect, vreugde en hoop.

Het Chinese Nieuwjaar overstijgt tegenwoordig culturele grenzen. Het is een universele tijd geworden van delen, acceptatie en het vieren van jezelf en anderen. Of je nu in het hart van een grote metropool bent of in een dorp, dit festival herinnert ons aan een essentiële waarheid: het koesteren van relaties, het eren van de geschiedenis en het vol vertrouwen omarmen van de toekomst is een buitengewoon krachtige en diep menselijke daad.